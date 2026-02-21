Binz ra Bắc ăn Tết với Châu Bùi sau 6 năm hẹn hò

Đó là khoảnh khắc chung khung hình của Châu Bùi và Binz vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

Đáng chú ý, đây không chỉ là lần đầu tiên Châu Bùi đăng clip có sự xuất hiện của Binz trong dịp Tết 2026, mà còn là lần hiếm hoi cặp đôi cùng bắt trend chung kể từ khi vướng nghi vấn “đường ai nấy đi”. Trước đó, Binz chỉ xuất hiện gián tiếp qua các hình ảnh đơn lẻ hoặc góp mặt ngắn trong series Đụng Độ của Châu Bùi - động thái được cho "đập tan" những đồn đoán về mối quan hệ của cả hai.

Cô nàng đăng clip bắt trend cùng nửa kia vào tối Mùng 4 Tết. Nguồn: Châu Bùi.

Bởi thế, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, quan tâm từ netizen. Trên trang cá nhân, Châu Bùi còn hài hước chú thích: “Không hề bị ép”. Trong đoạn clip dài 11 giây, nữ fashionista pha trò khi giả vờ dùng mũi tách đôi củ khoai, còn Binz dù biết chỉ là đùa giỡn vẫn nhiệt tình hợp tác, tỏ ra trầm trồ, ngạc nhiên đầy ăn ý.

Qua hình ảnh về diện mạo, trang phục mà cả hai mặc trong clip nhiều netizen còn đặt nghi vấn Binz về nhà Châu Bùi đón Tết.

Cặp đôi diện trang phục mùa đông nên nhiều người cũng đặt nghi vấn nam rapper đang ở Hà Nội đón Tết cùng bạn gái.

Những ngày Tết vừa qua, Châu Bùi gần như chỉ update hình ảnh, clip những hoạt động vui vẻ tại nhà cùng người thân thay vì những khung hình được chuẩn bị cầu kỳ, đi du xuân như mọi năm.

Châu Bùi Tết này.

"Vậy là hết đồn luôn nha, đang bên nhau Tết này luôn đây nè", "Chờ cái nhà này mãi cơ", "Ơn giời cuối cùng anh chị tui cũng đăng clip Tết bên nhau đây rồi", "Đợi mãi cái đôi này, vẫn cứ là đáng yêu như ngày nào", "Ra năm cưới luôn anh chị nhà mình ơi", "Đây rồi, mãi mới thấy video, cứ hạnh phúc mãi nha",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, vào các dịp đặc biệt như Tết, Hallowen,... Châu Bùi và Binz vẫn thường có những bộ ảnh chung. Chính vì “truyền thống” này mà việc cả hai im ắng trong dịp Tết năm nay càng khiến netizen không khỏi tò mò.

Sau nhiều năm bên nhau, Binz và Châu Bùi là cặp đôi được netizen chấm hóng chờ ngày về chung nhà.

Trước đó, vào những ngày cận Tết 2026, mối quan hệ của Châu Bùi và Binz lên tục trở thành tâm điểm bàn tán. Nguyên nhân đến từ việc cặp đôi hiếm hoi xuất hiện cùng nhau, kể cả những dịp đặc biệt. Không chỉ vậy, Binz còn liên tục phát hành các ca khúc mang màu sắc trầm lắng, u buồn,...

Sau đó không lâu, cả hai "đập tan" tin đồn bằng việc Binz ra mắt ca khúc Được Không có hình ảnh anh chở Châu Bùi trên một chiếc xe đạp. Còn Binz cũng xuất hiện trong series Đụng Độ của bạn gái. Châu Bùi gọi điện cho Binz và nam rapper nghe máy với lời chào ngọt ngào: “Hello em yêu”.

Trong cuộc nói chuyện sau đó, Binz liên tục nhắc nhiều đến Châu Bùi và sự quan trọng của cô. Nam rapper đề cao sự hiện diện của bạn gái trong cuộc sống của mình, bày tỏ rằng Châu Bùi là người khiến anh cười nhiều hơn trong cuộc sống. "Cảm ơn em vì cũng đã là động lực khiến anh cười nhiều hơn. Ngoài Châu ra thì không gì làm anh cười nhiều nữa hết”, Binz bày tỏ.

Những hình ảnh được cho là "đập tan" tin đồn rạn nứt của cặp đôi.

Châu Bùi và Binz được cho là hẹn hò từ năm 2020. Cả 2 gặp nhau tại một sự kiện của người bạn chung và Binz là người để ý trước, chủ động làm quen Châu Bùi. Việc này được cả nhóm bạn chung của 2 người ủng hộ. Suốt thời gian dài sau đó, cặp đôi không công khai mối quan hệ nhưng ai cũng biết khi thường xuyên "thả thính" qua lại trên MXH.

Dần dần, sau nhiều năm bên nhau và có mối quan hệ đã bền chặt hơn, cặp đôi mới chính thức công khai mối quan hệ, thoải mái nhắc đến đối phương trên truyền thông hay MXH. Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Hiện tại cặp đôi được cho là đã dọn về chung một nhà, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào.

Ảnh: FBNV.