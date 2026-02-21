Mỹ nhân Việt cao hơn 1m50 bị nghi phim giả tình thật với nam vương "to cao như khủng long"

Đó là Thư Đan Nguyễn và nam vương Hưng Nguyễn!

Tin đồn cặp đôi này hẹn hò rộ lên ngay trong những ngày đầu năm mới khi Thư Đan Nguyễn đăng tải clip bắt trend "couple running chase" (bối cảnh chính thường ở biển, quay cảnh một người con gái chạy trước, người kia đuổi theo, rồi bắt được ôm hoặc hôn,... - pv) cùng Hưng Nguyễn.

Clip bắt trend này của cặp đôi thu hút lượng tương tác cao. Nguồn: @thudannguyen99

Nguồn: @thudannguyen99

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn clip đã thu về gần 2 triệu lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc cùng tham gia một trend vốn gắn liền với các cặp đôi là dấu hiệu cho thấy Thư Đan Nguyễn và Hưng Nguyễn đang hẹn hò. Từ khóa liên quan đến tên của cả hai cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm.

"Ủa người yêu hả", "Hưng Nguyễn này đã có người yêu là Đan Nguyễn hả, trộm vía cả hai đều xinh nha", "Đẹp đôi á, nay công khai ạ",... trung bình những bình luận dưới clip chỉ 21s của cặp đôi này.

Ảnh chụp màn hình.

Cặp đôi này đều đang độc thân nên tin đồn càng dấy lên. Rất nhanh sau đó, Thư Đan lên tiếng giải thích về mối quan hệ của cả hai. Theo đó, khi có một bình luận bày tỏ: "Ôi em Hưng nè đã yêu Đan rồi à, trộm vía em nào cũng xinh ý" thì Thư Đan Nguyễn liền phản hồi: "Dạ, tụi em là đồng nghiệp làm việc chung trong dự án Báu Vật Trời Cho ạ".

Cô nàng lên tiếng phủ nhận hẹn hò, cả hai chỉ là đồng nghiệp. Ảnh chụp màn hình.

Cô nàng lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò, cho biết cả hai chỉ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Được biết, cả hai cùng tham gia diễn xuất trong dự án điện ảnh chiếu Tết này và vào vai một cặp đôi trên màn ảnh, điều phần nào lý giải cho sự tương tác thân thiết trong đoạn clip đang lan truyền.

Thời gian gần đây cả hai xuất hiện chung trong nhiều khung hình, đi cinetour cùng nhau. Nguồn: TikTok, FBNV.

Thư Đan Nguyễn (SN 1999, tại TP.HCM) không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng beauty Việt Nam. Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc, và các nội dung về makeup, thời trang trên mạng xã hội. Nếu trên MXH, cô "biến hóa" với nhiều phong cách makeup cách khác nhau thì ở ngoài đời thực cô nàng lại khiến dân tình đứng ngồi không yên trước sự dễ thương, đáng yêu của mình.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Thư Đan còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích như Top 5 Beauty Icon TikTok FashUp 2021, giải Ba triển lãm Ô Phương Đông của L'Officiel, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Một số hình ảnh đời thường của Thư Đan. Nguồn: FBNV.

Thư Đan Nguyễn nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu kênh YouTube đạt nút vàng với khoảng 1 triệu subscriber, TikTok sở hữu hơn 1,1 triệu follower, Instagram hơn 455 nghìn follower và Facebook vượt mốc 647 nghìn người theo dõi.

Hưng Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Hưng, sinh năm 1998, quê tỉnh Hải Phòng (Hải Dương cũ). Anh sở hữu chiều cao 1,88m, nặng 75kg. Trên mạng xã hội, đặc biệt là cộng đồng yêu nhan sắc ưu ái gọi anh là "Thầy giáo Hưng Nguyễn". Bởi, ngoài vai trò người mẫu, Hưng Nguyễn còn là thầy dạy vũ đạo.

Hưng Nguyễn từng giành giải Nhì tại một cuộc thi Piaggio Dance Contest 2020, nam chính trong nhiều MV ca nhạc. Năm 2025, Hưng Nguyễn đăng quang Mister Tourism World 2025 (Nam vương Du lịch thế giới). Sau đó, anh chàng hoạt động showbiz sôi nổi hơn khi tham gia chương trình Đấu Trường Gia Tốc, Chiến Sĩ Qủa Cảm,... và lấn sân đóng phim điện ảnh - vai phụ.

Một số hình ảnh gần đây của Hưng Nguyễn. Nguồn: FBNV.

Anh chàng sở hữu kênh TikTok cá nhân có hơn 123N follower, Facebook riêng với hơn 150 nghìn người theo dõi.