Tử vi tuần mới (23/2 - 1/3): Hết Tết nhưng lộc chưa hết, 3 con giáp này được Thần Tài "chỉ mặt gọi tên" ngay tuần đầu đi làm lại

Bánh chưng cũng đã vơi, mai đào dẫu vẫn còn khoe sắc nhưng nhịp sống thường nhật đã chính thức quay trở lại. Tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (23/2 - 1/3) luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, vừa là sự khởi động e dè, lại vừa chứa đựng những hy vọng gieo mầm cho cả một năm phía trước.

Giữa cái không khí có chút uể oải vì dư âm hội hè ấy, vũ trụ lại ưu ái gửi gắm nguồn năng lượng rực rỡ nhất cho 3 con giáp dưới đây. Không chỉ công việc bỗng dưng hanh thông đến lạ, mà đường tài lộc của họ cũng được Thần Tài trải sẵn thảm đỏ, hứa hẹn một tuần mới "tiền vào như nước", xua tan đi mọi nỗi lo toan cạn ví sau những ngày Tết tưng bừng.

1. Tuổi Thân: Đón lộc đầu xuân, công việc thuận đà thăng tiến

Mở bát cho danh sách những người may mắn ngậm thìa vàng ngay tuần đầu tiên đi làm lại không ai khác chính là những người cầm tinh con Khỉ. Dường như dư âm của những ngày Tết đầm ấm, trọn vẹn bên mâm cơm gia đình đã tiếp thêm cho con giáp này một nguồn năng lượng tinh thần khổng lồ. Bước vào những ngày làm việc từ 23/2, sự nhanh nhẹn, tháo vát và tư duy nhạy bén bẩm sinh của tuổi Thân được phát huy ở mức tối đa. Những khối lượng công việc tồn đọng từ trước Tết hay những bản kế hoạch mới mẻ đều được họ giải quyết một cách êm ru, trơn tru mà không vấp phải bất kỳ rào cản nào.

Chưa dừng lại ở đó, Thần Tài ưu ái ghé thăm mang đến cho tuổi Thân những cơ hội kiếm tiền cực kỳ bất ngờ. Đó có thể là một khoản tiền lộc khai xuân hậu hĩnh từ cấp trên nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, một dự án "thơm lây" được đối tác tin tưởng giao phó, hoặc với những người làm ăn kinh doanh thì đơn hàng tự nhiên nổ liên tục ngay từ chốc mở hàng đầu năm. Không cần phải khoa trương hay ồn ào, tuổi Thân cứ lẳng lặng gom lộc về đầy túi, tận hưởng trọn vẹn niềm vui của những nỗ lực được đền đáp xứng đáng ngay từ vạch xuất phát của năm mới, tạo bước đệm vững chãi cho cả chặng đường dài phía trước.

2. Tuổi Tý: Quý nhân phù trợ, rủng rỉnh tiền tiêu

Nếu tuổi Thân bứt phá nhờ sự linh hoạt thì những người tuổi Tý lại gặt hái quả ngọt trong tuần làm việc đầu tiên này nhờ vào sự bền bỉ và óc quan sát vô cùng nhạy bén vốn có. Thường thì tâm lý mọi người tuần đầu đi làm rất dễ chểnh mảng, mải mê câu chuyện vui xuân, nhưng tuổi Tý lại giữ được một cái đầu lạnh và một trái tim ấm để tập trung ngay lập tức vào guồng quay công việc. Chính thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp này đã vô tình lọt vào mắt xanh của quý nhân, rất có thể là những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại nơi làm việc. Những khúc mắc từ năm cũ bỗng chốc được tháo gỡ nhẹ nhàng, những kế hoạch từng bị trì hoãn nay lại được cấp trên gật đầu duyệt ngay tắp lự.

Về mặt tài chính, từ ngày 23/2 đến ngày mùng 1/3, ví tiền của người tuổi Tý sẽ có sự gia tăng đáng kể. Những khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước Tết tưởng chừng đã ngủ quên bỗng dưng sinh lời chói lọi, hoặc họ vô tình chốt được một giao dịch mang lại khoản hoa hồng không hề nhỏ. Lộc lá rủng rỉnh giúp tuổi Tý thở phào nhẹ nhõm, thoải mái chi tiêu, sắm sửa thêm chút đồ dùng mới mẻ cho tổ ấm nhỏ hay tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon mà chẳng cần phải đắn đo nhìn giá.

3. Tuổi Hợi: Mọi sự hanh thông, ví tiền rậm rịch báo tin vui

Mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh tươi sáng của tuần mới chính là những người tuổi Hợi. Mang sẵn trong mình vận khí an lành và tính cách ôn hòa, nhẫn nại, bước ra khỏi kỳ nghỉ Tết, tuổi Hợi mang theo nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng vô cùng dễ chịu đến chốn công sở. Sự chân thành và nhiệt tình giúp họ nhận được vô số sự giúp đỡ, yêu mến từ đồng nghiệp xung quanh, khiến những ngày làm việc đầu năm trôi qua nhẹ nhàng, êm ái như một cái chớp mắt. Mọi áp lực dường như tan biến, nhường chỗ cho niềm hứng khởi khi bắt tay vào những dự án mới.

Nhưng điểm sáng rực rỡ nhất trong tuần này của tuổi Hợi lại nằm trọn ở cung tài lộc. Thần Tài dường như đã nhắm trúng con giáp này để trao gửi những vận may hiếm có. Có thể là một khoản nợ khó đòi từ năm ngoái bỗng dưng được người ta mang đến tận nhà hoàn trả đầy đủ, hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn với lợi nhuận cao tự tìm đến gõ cửa. Mọi dòng tiền dường như đều chảy về túi tuổi Hợi một cách thuận lợi và tự nhiên nhất. Giữa nhịp sống còn đang vương vấn chút hơi hướng lễ hội, tuổi Hợi cứ thế đàng hoàng bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng, tiền bạc rủng rỉnh rộn ràng, hứa hẹn một năm mới thực sự sung túc, ấm no và viên mãn tới tận những ngày cuối năm.

