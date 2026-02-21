20 giây để đời của "Á hậu lọt top tìm kiếm cùng Đình Bắc" trên sóng truyền hình quốc gia dịp Tết

VUÝP! Một từ để khen ngợi nhan sắc của Á hậu Châu Anh trên sóng truyền hình những ngày đầu năm mới 2026. Cụ thể là những hình ảnh của nữ thiếu úy này trên sóng Gala Việc Tử Tế chiếu trên sóng VTV vào tối mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ (18/2/2026).

Clip 20s thu hút hơn 700 nghìn lượt xem, khen visual Châu Anh xinh nức nở. Nguồn: megacom.queen

Chỉ là một vài khoảnh khắc camera lướt ngang qua, quay cận cảnh visual của Châu Anh nhanh chóng được nhiều fanpage, kênh TikTok đăng tải và viral. Ai nấy dành lời khen ngợi cho nhan sắc của nàng Á hậu trên tivi trong những ngày đầu xuân năm mới: 10 điểm không có nhưng.

Cô diện trang phục truyền thống, giữ lối trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo đúng “signature” quen thuộc. Đặc biệt là nụ cười tươi, nhân đôi độ thiện cảm của người đẹp này.

Xinh không góc chết cỡ này!

Góc máy khác cũng không có điểm trừ. Nguồn: Chauvelline Anhelia

"Qua xem Gala Việc Tử Tế mà cứ ấn tượng mãi cô này ấy, bị xinh quá ấy", "Xem mà chỉ thấy ngợp bởi nhan sắc của Á hậu Châu Anh", "Eo ôi, qua tivi mà xinh cỡ này thì bình thường cỡ nào", "Bạn này phải gọi là 10 điểm cộng luôn ấy nhỉ từ gia thế, học vấn cho tới nhan sắc, cách ứng xử luôn ấy", "Hoa hậu trong lòng tôi", "Khuôn miệng của bạn này cười lên xinh lắm luôn ấy", "Nhan sắc quá đỉnh đi", ... là những bình luận của cư dân mạng.

Chưa dừng lại ở đó, phía dưới các bài đăng khen ngợi nhan sắc Châu Anh cũng xuất hiện nhiều bình luận nhắc đến cầu thủ Đình Bắc.

Bởi cách đây không lâu, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh và nam tiền đạo quê Nghệ An từng “lọt top tìm kiếm” trên mạng xã hội sau khoảnh khắc ngồi cạnh nhau tại Gala Cúp Chiến thắng 2025.

Chỉ với vài tương tác trò chuyện, chụp hình chung và đặc biệt là khoảnh khắc cùng xuất hiện trên sân khấu khi Đình Bắc nhận giải thưởng, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cư dân mạng. Thậm chí, nhiều netizen còn "đẩy thuyền" cặp đôi này, bởi lẽ cả hai không chỉ đẹp đôi khi đứng cạnh nhau mà còn là trai tài gái giỏi, đạt được những thành tựu nhất định trong công việc, cuộc sống.

Cặp đôi từng được nhiều người "đẩy thuyền".

Tuy nhiên, cả Đình Bắc và Châu Anh đều giữ im lặng. Châu Anh chỉ lên tiếng giải thích, gỡ bỏ hiểu lầm cho Đình Bắcntrong khoảnh khắc chung khung hình từng gây hiểu lầm. Cụ thể, Á hậu cho biết, ở thời điểm đoạn clip được lan truyền, Đình Bắc chỉ đơn thuần quay sang trao đổi với Á hậu Vân Nhi để chụp ảnh, hoàn toàn không mang ý nghĩa hay ẩn ý như một số suy diễn trên mạng xã hội.

Sự chú ý dành cho Châu Anh không chỉ đến từ danh hiệu Á hậu hay những khoảnh khắc “viral” bên cạnh Đình Bắc, mà còn bởi “profile” được đánh giá toàn diện. Trần Ngọc Châu Anh (quê Hà Nội) sinh năm 2003 là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024. Châu Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Hiện tại, cô cũng đang mang quân hàm Thiếu úy, học tập tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Người đẹp đồng thời đang theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô cũng giành được giải cao trong các cuộc thi âm nhạc, tiếng Anh tại trường.

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, chiều cao lên đến 1m7. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Châu Anh gây chú ý với ngoại hình sáng sân khấu, kỹ năng trình diễn ấn tượng. Ở cô luôn toát lên vẻ khỏe khoắn, năng động, tươi tắn…

638119653_122163873728916958_427406853254220099_n-165657.jpg

Những khung hình của Châu Anh trong Tết.

Ngày Tết, Á hậu Châu Anh cũng chăm chỉ khoe khoảnh khắc sum họp bên gia đình.

Về phía Đình Bắc, sau những thành tích nổi bật tại đấu trường U23 châu Á, đời tư và chuyện tình cảm của tiền đạo sinh năm 2004 cũng được người hâm mộ quan tâm nhiều hơn.

Trong khi đó, về phía Đình Bắc, sau khi cùng CAHN đấu Tampines Rovers, anh đã về quê nhà tại Hưng Nguyên, Nghệ An để đón Tết cùng gia đình.