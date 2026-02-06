Thông báo thời gian ngừng hoạt động của Viettel Post, GiaoHangNhanh, J&T Express,...: Chủ shop, hội mua hàng lo sợ đồ Tết “mắc kẹt”

Trên các hội nhóm mua sắm, câu hỏi quen thuộc xuất hiện dày đặc lúc này: “Đặt hàng bây giờ liệu có nhận kịp trước Tết không?”.

Bởi những ngày cuối năm, khi danh sách việc phải làm dài ra cùng nhịp sống gấp gáp, chuyện chờ một đơn hàng như trở thành tình trạng chung của nhiều người. Người trẻ tranh thủ đặt bộ quần áo mới để kịp diện Tết, nhiều gia đình lại mua đồ trang trí nhà cửa, bánh mứt, quà biếu,...

Ở thời buổi mua gì cũng online đã thành mặc định, thông báo lịch nghỉ Tết từ các đơn vị vận chuyển khiến mọi kế hoạch mua sắm phải cần được “đánh nhanh thắng gọn”. Mặc dù hầu hết các đơn vị đều sát Tết mới dừng nhận đơn nhưng nếu muốn nhận được hàng nhanh thì thao tác đặt hàng cũng phải “ngay và luôn”.

Thậm chí dù còn 1 tuần nữa mới đến Tết nhưng những đơn hàng được đặt lúc này cũng đủ khiến cả người mua và người bán thấp thỏm vi không biết kiện hàng sẽ “đi đâu về đâu”.

Khi nào Viettel Post, GiaoHangNhanh, J&T Express,... ngừng nhận đơn vận chuyển?

Theo đó, vào dịp cao điểm mua sắm, nhiều khách hàng không chỉ lo lắng đơn hàng có kịp “ra khỏi kho” trước giao thừa, mà còn đối mặt với thực tế là các hãng vận chuyển lớn đã ấn định lịch nghỉ lễ rõ rệt.

Hầu hết các đơn vị vận chuyển đều đăng tải công khai lịch nghỉ Tết lên website hoặc các nền tảng trực thuộc. Song dù đã có ngày nghỉ nhưng các đơn vị vận chuyển đều khuyến khích hàng hàng gửi hàng sớm, tránh tình trạng tắc nghẽn, gây chậm quá trình giao hàng.

Thông báo từ chính đơn vị, Viettel Post sẽ tạm ngừng nhận và xử lý đơn từ ngày 15/02/2026 (28 Tết), quay lại hoạt động bình thường từ ngày 21/02/2026 (mùng 5 Tết), và đơn đặt trong thời gian nghỉ sẽ chỉ được xử lý sau kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, Viettel Post cũng có một bảng lịch trình chi tiết về những đơn được giao trước thời gian nghỉ lễ.

Nguồn ảnh: website Viettel Post

Trong khi đó, GiaoHangNhanh - một trong những hãng được nhiều shop online tin dùng cũng đưa ra lịch làm việc Tết Bính Ngọ với ngày 15/02/2026 (28 Tết) là ngày làm việc cuối cùng và sẽ tạm ngưng dịch vụ từ 16/02 đến hết 19/02/2026 (mùng 3 Tết).

Ngoài ra, phía đơn vị vận chuyển này thông báo: “Nhằm giúp hoạt động kinh doanh và gửi hàng của Quý Khách hàng trong dịp Tết Nguyên Đán 2026 diễn ra suôn sẻ, GiaoHangNhanh khuyến khích Quý Khách hãy lên đơn trước ngày 08/02/2026 để đảm bảo đơn hàng được giao đến tận nơi người nhận trước kì nghỉ Tết”.

Nguồn ảnh: Webite GiaoHangNhanh

Còn với J&T Express, thời gian nghỉ Tết, tạm ngưng toàn bộ hoạt động giao - nhận từ 16/02/2026 (29 tháng 12 âm lịch) đến ngày 20/02/2026 (mùng 4 Tết). Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa dịp Tết Nguyên đán, J&T Express cũng khuyến khích quý khách hàng và đối tác sắp xếp thời gian gửi hàng phù hợp để quá trình giao nhận được diễn ra suôn sẻ trong mùa cao điểm.

Mới đây, Shopee cập nhật đã có thông báo lịch hoạt động dịp Tết Âm lịch 2026 của đơn vị vận chuyển. SPX Express sẽ ngừng nhận và giao hàng từ ngày 16/02/2026 (tức ngày 29 Tết) đến ngày 20/02/2026 (tức mùng 4 Tết). Đơn vị này sẽ trở lại hoạt động vào ngày 21/02/2026 (tức mùng 5 Tết) vẫn lấy/giao hàng, nhưng không trả hàng.

Nguồn ảnh: J&T Express

Các đơn vị vận chuyển đều thông báo rõ ràng về lịch nghỉ Tết

Người kinh doanh thông báo dừng nhận đơn ship tỉnh sớm, người mua hàng thì thấp thỏm lo kẹt đơn

Trên các trang MXH, từ những shop bán quần áo cho đến những mặt hàng như thực phẩm, đồ khô,... các chủ shop đều đã có thông báo về lịch ngừng nhận đơn ship tỉnh và nội thành. Thông thường, các shop sẽ ngừng nhận đơn sớm hơn so lịch nghỉ Tết chính thức của đơn vị vận chuyển từ 2 - 8 ngày. Bởi, nhiều người lo sợ tình trạng quá tải, tắc nghẽn khiến hàng hóa giao dịch chậm, không đảm bảo đúng thời gian đến tay khách hàng.

T.V (Sơn La) - đang kinh doanh mặt hàng đặc sản Tây Bắc như lợn gác bếp, lạp xưởng chia sẻ: “Bên mình có 2 cách vận chuyện, một là gửi các đơn vị vận chuyển hay qua bưu điện, hai là gửi theo các chuyến xe khách. Tuy nhiên dịp Tết, phương thức nào cũng sẽ đều quá tải, nên dù biết gần Tết khách hàng mới bắt đầu mua sắm những món đồ này nhưng mình vẫn luôn khuyến khích đặt sớm để đảm bảo có hàng trước Tết”.

Rút kinh nghiệm những năm trước, nhiều chủ shop đã thông báo dừng nhận đơn ship vì sợ sản phẩm "mắc kẹt", không đến tay khách hàng đúng dự kiến (Ảnh: NVCC)

Cũng theo T.V, cửa hàng của chị thông báo sẽ dừng đơn ship tỉnh từ ngày 4/2. Bởi rút kinh nghiệm năm trước, có một số đơn hàng bị mắc kẹt, không thể giao đến tay cho khách. Hơn nữa là hàng thực phẩm nên nếu “mắc kẹt”, chất lượng sản phẩm không còn đảm bảo, hàng cũng không thể “quay đầu” nên chỉ còn cách bỏ đi.

Trong khi đó, nhiều shop quần áo online cũng đã liên tục đăng tải lịch dừng nhận đơn Tết. Thậm chí, với những đơn ship nội thành, cũng chỉ nhận đến hạn cuối là ngày 10/2 (tức 23 Tết). Bởi nhiều chủ shop chia sẻ, dù đơn giao trong nội thành nhưng nếu gửi qua các đơn vị vận chuyển, cần qua rất nhiều bước, không thể giao ngay. Chưa kể, vào mùa cao điểm, lượng đơn cần xử lý nhiều, không trở tay kịp nên cần đặt ship càng sớm càng tốt.

Nhiều shop đã chính thức ngừng nhận đơn ship từ ngày 4/2 - trước 10 ngày Tết

Trong khi đó khách hàng liên tục "thấp thỏm" hóng hàng về vì đơn hàng có thể giao trễ hơn (Ảnh: NVCC)

Hằng Nga (28 tuổi, Hà Nội) - một tín đồ mua sắm online chia sẻ: “Mình vẫn đặt đơn trên các sàn thương mại điện tử, mình sẽ ưu tiên các shop ghi thông báo nhận hàng 2-3 ngày. Tuy nhiên thực tế thì thời gian có thể kéo dài hơn vì đợt này cận Tết, chắc chắn kho hàng cũng sẽ kẹt cứng và không thể giao chính xác như dự kiến”.

Với Hằng Nga hay nhiều người mua hàng khác, ai cũng bày tỏ tâm trạng “thấp thỏm” bởi không biết đơn hàng có kịp đến tay hay không dù đã đặt hàng sớm.

“Giờ chỉ biết đợi và cầu mong thôi, cũng không thể làm gì hơn. Nên lời khuyên cho mọi người là đừng chần chừ, nếu thích món đồ nào thì chốt đơn sớm để giao kịp Tết. Còn nếu không thì nên mua trước 1 tháng, đỡ cập rập mà cũng không lo lắng bị kẹt hàng”, Hằng Nga bày tỏ.