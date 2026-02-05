2026, tôi quyết định ngừng lãng phí tiền cho Tết Nguyên Đán

Vài ngày trước Tết năm ngoái, tôi cùng một người bạn ghé siêu thị lớn. Người đông đến mức chúng tôi… quay xe đi về. Không phải vì thiếu hàng, mà vì quá dư. Dư lựa chọn, dư khuyến mãi, dư cả cảm giác “không mua thì thấy mình tụt lại”.

Trong bối cảnh ấy, việc chi tiền thiếu suy nghĩ xảy ra dễ hơn bao giờ hết.

Tôi không phủ nhận: có những khoản chi Tết là cần thiết. Nhưng cũng có không ít khoản hoàn toàn có thể cắt giảm - thậm chí cắt xong còn thấy Tết… nhẹ nhàng hơn. Và đó là lý do, từ vài năm nay, vợ chồng tôi thống nhất một nguyên tắc cho Tết 2026: Không tiêu tiền chỉ vì nó là Tết.

1. Tôi không còn làm tóc - làm móng chỉ để lấy vía năm mới

Những ngày cận Tết, tiệm tóc, tiệm nail luôn trong tình trạng quá tải. Giá tăng, lịch kín, và cảm giác “không làm thì thiếu thiếu” khiến nhiều người xếp hàng cả buổi chỉ để thay đổi diện mạo.

Tôi từng là một trong số đó. Tôi từng tin rằng: năm mới = phải làm mới bản thân trước đã. Nhưng thực tế thì sao?

Tóc đẹp được vài tuần. Móng tay xinh được vài ngày. Còn cuộc sống thì… vẫn vậy. Công việc cũ, thói quen cũ, nhịp sinh hoạt cũ. Chỉ có một thứ thay đổi rõ rệt: tiền trong ví ít đi vài trăm đến cả triệu.

Tôi từng chứng kiến một đồng nghiệp chi hơn một triệu đồng làm tóc trước Tết nhưng không ưng ý, rồi tiếp tục bỏ thêm tiền để chỉnh sửa. Cuối cùng, tóc vẫn vậy còn tâm trạng thì tệ hơn.

Từ đó, tôi nhận ra: dùng tiền để “đổi vía” là cách thay đổi rẻ tiền về mặt tinh thần nhưng đắt đỏ về tài chính.

Nếu thật sự muốn một khởi đầu mới cho năm 2026, tôi chọn những thứ bền hơn:

- Ngủ sớm hơn.

- Đọc sách đều hơn.

- Vận động mỗi ngày, dù chỉ 20 phút.

Tôi từng chia sẻ hai cuốn sách cho một người thân đang ở giai đoạn rất chán nản. Không phải liệu pháp cao siêu gì, chỉ là đọc lúc đi làm, lúc ngồi trên máy bay công tác. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi thấy ánh mắt anh ấy khác đi - sáng hơn, bình thản hơn. Sự thay đổi đó không đến từ salon, mà đến từ thói quen.

2. Tôi không mua quần áo mới, không tích trữ đồ Tết chỉ để “giữ thể diện”

Ngày bé, Tết là dịp hiếm hoi trong năm được mặc đồ mới, ăn món ngon. Khi đó, háo hức là thật.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể ăn ngon và mặc đẹp… bất cứ lúc nào. Vậy thì tại sao phải dồn tất cả vào vài ngày Tết?

Tôi không còn lấy Tết làm lý do để mua thêm quần áo “cho có không khí”, rồi treo đó cả năm không đụng tới. Tôi cũng không tích trữ bánh kẹo, đồ khô chỉ để khi khách đến thấy nhà đầy ắp.

Quan trọng hơn, tôi không còn cảm thấy mình cần phải chứng minh rằng mình đang sống ổn thông qua những túi đồ mua sắm ngày Tết. Cuộc sống của tôi ra sao, tôi là người rõ nhất. Ánh mắt đánh giá của người khác không đáng để tôi phải trả bằng tiền tiết kiệm cả năm.

3. Tôi không dùng “tự thưởng ngày Tết” làm cái cớ tiêu tiền bừa bãi

“Tết mà, thưởng cho bản thân chút cũng được” - câu này nghe rất hợp lý. Nhưng chính nó là chiếc bẫy quen thuộc nhất.

Siêu thị ngày Tết đầy đồ ăn vặt, bánh kẹo, nước ngọt. Mua lúc đó rất dễ, nhưng sau Tết thì sao? Thứ còn lại thường là:

- Đồ ngọt dư thừa.

- Tủ lạnh chật cứng.

- Cân nặng tăng.

- Và một đống tiền đã đi đâu không nhớ.

Trung tâm thương mại cũng vậy. Son môi, mỹ phẩm, quần áo… mua vì “năm mới phải khác”. Nhưng thực tế là đến Tết năm sau vẫn chưa dùng hết, trong khi tiền tiết kiệm đã bay hơi từ lâu.

Điều đáng sợ nhất không phải là bạn không có Tết, mà là bạn bước vào năm mới với chiếc ví mỏng đi và áp lực tài chính tăng lên.

Tết 2026 của tôi: Ít mua hơn nhưng không ít niềm vui

Tết vẫn cần không khí. Nhưng không khí đó không nhất thiết phải được tạo ra bằng hóa đơn mua sắm.

Tết 2026, tôi chọn:

- Mua vừa đủ.

- Ăn vừa phải.

- Chi tiêu có kế hoạch.

Tôi nhận ra một điều rất rõ: khi không chạy theo hình thức, Tết trở lại đúng bản chất của nó – là thời gian nghỉ ngơi, kết nối, và bắt đầu lại với một tâm thế nhẹ nhõm hơn.

Nếu bạn đang cảm thấy Tết ngày càng mệt, có lẽ không phải vì Tết thay đổi, mà vì cách chúng ta tiêu tiền cho Tết đã đi quá xa.

Năm mới không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần đủ và đủ tỉnh táo.