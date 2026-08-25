Cơm nhà của BTV Quang Minh và "Chị Xe Tải"

Loạt mâm cơm nhà của BTV Quang Minh được chuẩn bị chỉn chu, món nào nhìn cũng bắt mắt.

BTV Trần Quang Minh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng dẫn dắt nhiều chương trình của VTV. Thời gian gần đây, anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên TikTok, từ công việc đến những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày.

Đáng chú ý, vợ của BTV Quang Minh - chị Bích Ngọc cũng được nhiều người biết đến qua kênh TikTok riêng có tên “Chị Xe Tải”. Nội dung trên kênh khá đa dạng, trong đó có không ít clip ghi lại chuyện bếp núc và những món ăn chị chuẩn bị cho gia đình.

BTV Quang Minh và vợ - "Chị xe tải" Bích Ngọc

Được quan tâm nhiều nhất chính là loạt mâm cơm nhà được vợ BTV Quang Minh chia sẻ. Nhìn qua những hình ảnh này, dễ nhận ra thực đơn trong gia đình khá phong phú, từ các món quen thuộc trong bữa cơm Việt đến những món được đổi vị theo từng ngày.

Gia đình gồm nhiều thành viên nên mâm cơm của gia đình BTV Quang Minh thường sẽ có rất nhiều món. Mỗi ngày sẽ là sự kết hợp của những món ăn khác nhau như thịt quay, cá kho, thịt kho dừa, rau muống luộc, sườn nướng,... Tất cả đều được bày biện cẩn thận, chỉn chu, món nào món nấy đầy đặn khiến ai nhìn vào cũng bày tỏ không khác gì mâm cỗ.

Loạt mâm cơm nhà của BTV Quang Minh khiến nhiều người trầm trồ

Ngoài những món chuẩn cơm nhà quen thuộc, chị Bích Ngọc còn thường thay đổi thực đơn cho gia đình. Khi thì gà Mông ăn cùng lạp xưởng, ruốc, xôi vò, hành phi và dưa leo; lúc lại có nhộng rang, các món thịt hay những món bún, phở khác.

Không chỉ có cơm nhà, vợ BTV Quang Minh còn có thể chế biến những món ăn cầu kỳ hơn, cần nhiều thời gian chuẩn bị như hamburger tự làm, mì vằn thắn, bún thang, bún riêu,... Có những món được chuẩn bị theo "order" của các thành viên trong gia đình.

Vợ BTV Quang Minh chuẩn bị những mâm cơm cúng cũng cực chỉn chu, đẹp mắt

Từ cơm gà, bún thang,...

...đến bánh Trung thu cũng đều do tự tay "Chị xe tải" làm

Điểm dễ nhận thấy trong những mâm cơm này là cách chị Bích Ngọc bày biện khá gọn gàng. Các món có màu sắc khác nhau được đặt cạnh nhau, từ rau xanh, món mặn đến đồ ăn kèm, khiến một bữa cơm quen thuộc nhìn lên hình cũng khá bắt mắt. Thực đơn vì thế cũng hiếm khi trùng lặp. Cách nấu nướng của vợ BTV Quang Minh cũng được cho là khá gần với bữa cơm gia đình hằng ngày, không quá cầu kỳ nhưng có sự chăm chút, cẩn thận.

Được biết, ngoài nội trợ, chăm sóc gia đình, vợ của BTV Quang Minh còn là chủ một nhà hàng tại Hà Nội. Do đó niềm đam mê ẩm thực, cũng như nấu nướng chính là sở trường của chị Bích Ngọc khiến ai nhìn vào mâm cơm cũng phải trầm trồ dành lời khen ngợi. Bên cạnh đó, cách trò chuyện đời thường vui vẻ, hài hước của gia đình BTV Quang Minh cũng là điều khiến dân tình ngưỡng mộ.

Cuộc sống hôn nhân của BTV Quang Minh và vợ được nhiều người quan tâm

BTV Quang Minh và vợ kết hôn năm 2007, cả hai có 4 người con trai. Anh thường xuyên cập nhật hình ảnh, chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Kênh TikTok của MC Quang Minh hiện có gần 2 triệu người theo dõi. Anh được yêu thích nhờ nội dung nuôi dạy con cái, nấu ăn…

Quang Minh từng chia sẻ bà xã là người hết lòng vì chồng con, khéo vun vén và giúp anh yên tâm theo đuổi công việc truyền hình. Nam BTV cũng cho biết vợ chồng anh xây dựng gia đình dựa trên sự tôn trọng và đồng cảm. Trong cuộc sống hằng ngày, cả hai cùng chia sẻ việc chăm sóc và nuôi dạy các con. Quang Minh từng kể anh có mặt khi cả 4 con trai chào đời, đồng thời không ngại những việc như xúc cơm, thay bỉm, cắt tóc hay chơi cùng các con.

Sau hơn 20 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn mặn nồng, hoà thuận như ban đầu. Mặc dù đều là những người thường chia sẻ trên MXH tuy nhiên cả hai vẫn có những sự kín tiếng nhất định về đời tư, tập trung chủ yếu vào công việc và chăm sóc các con.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV