Hội bạn thân xe bồn”, “xe tải”, “xe Carnival” có nết ăn nũng nịu ai xem cũng khoái, 1 người là vợ BTV nổi tiếng VTV

Hội bạn thân này đang gây sốt trên TikTok

Có những hội bạn thân chẳng cần nghĩ kịch bản, cũng không cần cố tạo "content", chỉ cần ngồi cạnh nhau là đủ khiến cả TikTok cười nghiêng ngả. Từ những màn tung hứng tự nhiên, cách nói chuyện duyên dáng đến loạt biệt danh "khó đỡ" dành cho nhau, họ liên tục tạo ra những đoạn clip triệu view.

Mới đây, bộ 3 bạn thân gồm “xe bồn, xe tải, xe Carnival” khiến cả cõi mạng chú ý, thậm chí trở thành trend mới bởi cách gọi tên độc lạ. Theo đó, hội bạn thân này thường xuyên cùng nhau quay clip mukbang ăn uống, nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, sự tự nhiên, vô tư trong cách nói chuyện, thoại không cần kịch bản của bộ 3 này khiến netizen thích thú, liên tục để lại sự ngưỡng mộ.

Clip: Hội bạn thân “xe bồn, xe tải, xe Carnival” đang viral khắp cõi mạng.

Không những thế, biệt danh “xe bồn, xe tải, xe Carnival” cũng được dân tình tò mò. Được biết, những cái tên này xuất phát từ cách gọi vui của hội bạn này. Bởi ngoài mukbang, hội bạn thường quay những clip đu trend theo nền nhạc hot trên TikTok. Do khi cả 3 người chung khung hình lại “khá chật”, thường phải “chèn ép” nhau nên đã tự nghĩ ra cái tên mô tả vui cho chính mình, hay còn gọi là “triển lãm xe”.

Chính điều này lại khiến dân tình mê mẩn, thậm chí tạo thành trend cover bộ 3 bạn thân này. Song đặc biệt hơn, danh tính của 3 người trong hội bạn thân cũng “không phải dạng vừa”.

Theo đó, người được quan tâm nhiều nhất là “Chị Xe Tải” - tên thật Nguyễn Bích Ngọc. Gần đây “Chị Xe Tải” xuất hiện nhiều hơn trên kênh TikTok cá nhân của mình, chia sẻ về cuộc sống thường ngày. Trước khi được biết đến cùng với hội bạn thân, “Chị Xe Tải” vốn đã quen mặt với công chúng, là vợ của BTV Quang Minh. Trong các đoạn clip đời thường của BTV Quang Minh, anh cũng chia sẻ nhiều hình ảnh quây quần bên vợ, con cùng những câu chuyện vui vẻ, hài hước.

Được biết, hiện tại vợ BTV Quang Minh đang làm chủ một nhà hàng tại Hà Nội. Công việc mỗi ngày sẽ đến nhà hàng để quản lý, chuẩn bị chu đáo để tiếp khách hàng.

Chị Xe Tải - Bích Ngọc còn được biết đến là vợ BTV Quang Minh

Cũng trong hội bạn thân, em vợ của BTV Quang Minh - Nguyễn Nhung hay còn được biết đến với biệt danh “Chị Bầu” cũng được nhiều netizen yêu thích. Nguyễn Nhung sở hữu gu ăn uống sang xịn, cách nói chuyện duyên dáng, khéo léo nên chỉ cần cô ngồi mukbang cũng thu hút rất nhiều người xem. Ngoài ra, “Chị Bầu” cũng gây ấn tượng với tài nấu ăn khéo léo, có thể chế biến đủ từ món Việt đến món Âu.

Thành viên cuối cùng trong hội bạn thân được nhiều gọi vui với nickname “Minh Tỷ Tỷ”. Anh hiện đang làm công việc kinh doanh và sử dụng TikTok như một cách để giải trí. Kênh TikTok của “Minh Tỷ Tỷ” chủ yếu đăng tải các clip tập gym, ăn uống, nhảy theo nhạc hot TikTok. Song, anh vẫn thu hút lượng lớn người follow cũng bởi cách nói chuyện tự nhiên, hài hước.

Minh Tỷ Tỷ và Chị Bầu

Những clip mukbang "đẫm lệ" của hội bạn thân khiến dân tình thích thú

Một số bình luận của netizen về hội bạn này:

- “Cười xỉu với mấy ông bà này, toàn xe ‘hạng nặng’ nhưng vẫn cứ là phải tranh nhau lên hình”.

- “Triển lãm xe, hội tụ ngành giao thông vận tải,... coi lần nào cười lần đó, không có gì mà thấy duyên dễ sợ”.

- “Mê xem mấy anh chị này nói chuyện, mukbang, có gu thật sự”.

- “Ê nha trời, lúc nào quay 3 người cũng phải nghiêng vì là không đủ chỗ đỗ xe đó. Cười quá”.

- “Hội bạn đỉnh nhất từng xem, vừa hài vừa duyên mà cũng giỏi”.