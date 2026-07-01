“Bạn thân Phạm Băng Băng": Hôn nhân với chồng hơn 23 tuổi, từ cô bé bán kem thành CEO

Ít ai biết, người phụ nữ xuất hiện cùng Phạm Băng Băng đã bắt đầu kinh doanh từ khi còn học cấp ba, hiện là CEO của doanh nghiệp chuyên mua bán hàng hiệu nổi tiếng tại Thái Lan.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cuộc gặp giữa Phạm Băng Băng và một người bạn tại Thái Lan bất ngờ thu hút sự quan tâm trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Trong clip, cả hai cùng đứng trò chuyện, cười đùa trong khu vực gara của căn biệt thự. Người bạn của Phạm Băng Băng còn hướng dẫn nữ diễn viên nói một số câu tiếng Thái theo cách rất dễ thương, và tặng quà cho cô.

Cặp đôi "chị chị em em" trong clip mới đây.

Đi kèm đoạn video là dòng trạng thái: "Welcome home my bestie." (tạm dịch: Chào mừng bạn thân về nhà”.

Nhiều người tò mò danh tính người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Phạm Băng Băng. Nhân vật này là Aon Somrutai Rattanawaraha, một trong những nữ doanh nhân kiêm influencer nổi tiếng bậc nhất Thái Lan.

Đây cũng không phải lần đầu Aon Somrutai xuất hiện cùng những ngôi sao đình đám châu Á. Trước đó, cô từng nhiều lần gây chú ý khi quay video cùng Lisa (BLACKPINK). Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi nhất là khi cả hai cùng đi mua sắm hàng hiệu, trò chuyện và ghi lại những video ngắn đầy thoải mái.

Không chỉ Lisa, BamBam (GOT7), PP Krit hay thậm chí Taeyang, Daesung (BIGBANG) cũng từng xuất hiện hoặc nhắc đến câu nói nổi tiếng gắn liền với Aon là "Thank you Kateyki". Riêng G-Dragon còn gây bất ngờ khi mang ca khúc Thank You Kateyki (Lalala) lên biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc tại Bangkok.

Aon Somrutai Rattanawaraha từng đi mua sắm với Lisa.

Nhờ vậy, dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Aon vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Thái Lan với hơn 6 triệu người theo dõi trên TikTok.

Phú bà là CEO công ty hàng hiệu, đi shopping không cần nhìn giá, chạy bộ trong nhà cũng có vệ sĩ theo sau

Aon Somrutai (SN 1994, tên đầy đủ Somrutai Sangchaiphum, hiện sử dụng họ chồng là Somrutai Rattanawaraha) không chỉ nổi tiếng nhờ cuộc sống sang chảnh mà còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý. Cô là cựu sinh viên Đại học Karlstad (Thụy Điển).

Ngay từ khi còn học phổ thông, Aon đã bắt đầu kinh doanh online để tự kiếm tiền thay vì xin bố mẹ mỗi lần đi chơi cùng bạn bè. Năm 17 tuổi, cô bán kem (thực phẩm) và nhiều mặt hàng qua mạng. Sau đó, nhận thấy niềm yêu thích dành cho thời trang cao cấp, Aon chuyển sang kinh doanh các sản phẩm hàng hiệu, từ mua bán trực tuyến đến thu mua và ký gửi đồ hiệu đã qua sử dụng. Sau hơn 10 năm gắn bó với lĩnh vực này, cô thành lập doanh nghiệp riêng khi mới 24 tuổi.

Hiện Aon là Chủ tịch kiêm CEO Perrine Porter và là người sáng lập SF Brandname - một trong những nền tảng mua bán, ký gửi hàng hiệu đã qua sử dụng nổi tiếng tại Thái Lan. Bên cạnh công việc kinh doanh, cô còn là một trong những influencer có sức ảnh hưởng tại xứ Chùa Vàng với kênh TikTok sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi và 282 triệu lượt thích.

Aon Somrutai Rattanawaraha giàu có và nổi tiếng.

Là nữ doanh nhân trong lĩnh vực hàng hiệu, Aon xây dựng hình ảnh gắn liền với cuộc sống xa hoa. Trên mạng xã hội, cô thường xuất hiện khi bước xuống từ những mẫu xe đắt đỏ như Lamborghini Aventador, Porsche hay Tesla Cybertruck, sau đó ghé các boutique của Louis Vuitton, Hermès, Chanel... để mua sắm. Với Aon, những chiếc túi xách, đồng hồ, trang sức hay nước hoa cao cấp gần như là "đạo cụ quen thuộc" trong các video. Không ít lần, cô khiến người xem trầm trồ khi liên tục "chốt đơn" hàng chục món đồ hiệu với thái độ rất thản nhiên, gần như không cần nhìn đến giá.

Chính hình ảnh "phú bà" này cũng là tiền đề tạo nên một trong những khoảnh khắc viral nhất của Aon. Trong đoạn video thu hút hơn 100 triệu lượt xem, nữ doanh nhân ngồi trên siêu xe Lamborghini Aventador, liên tục tặng quà Louis Vuitton cho vệ sĩ và nói câu "Thank you Kateyki" mỗi lần trao quà.

Clip côt tặng túi cho vệ sĩ.

Một hình ảnh cũng trở thành "thương hiệu" của Aon là ở đâu cũng có vệ sĩ và người giúp việc đồng hành. Từ lúc xuống xe, bước vào cửa hàng, nhận đồ, cầm túi cho đến những sinh hoạt thường ngày đều có người đứng cạnh hỗ trợ. Thậm chí, trong một video từng gây viral, nữ doanh nhân chỉ chạy bộ quanh khuôn viên căn biệt thự nhưng phía sau vẫn có vệ sĩ và người giúp việc đi theo. Chi tiết này từng khiến mạng xã hội Thái Lan bàn tán sôi nổi, đồng thời trở thành "đặc sản" mỗi khi nhắc đến cuộc sống của Aon.

Chưa dừng lại ở đó, nữ doanh nhân từng gây sốt khi diện váy dạ hội và trang sức lộng lẫy ra sân đánh cầu lông, hay thản nhiên kéo một chiếc ghế vào giữa sân để ngồi nghỉ sau vài đường cầu. Hình ảnh vừa sang trọng vừa "lầy lội" này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng chính sự hài hước, không ngại tự "troll" bản thân đã giúp Aon tạo nên dấu ấn riêng, thay vì chỉ gây chú ý bởi cuộc sống giàu có.

Tuy nhiên, điều giúp Aon duy trì sức hút không chỉ nằm ở sự giàu có. Các video của cô thường mang màu sắc vui vẻ, có phần "tẻn tẻn", với cách nói chuyện tự nhiên, biểu cảm hài hước và nguồn năng lượng tích cực. Những tình huống như nhờ vệ sĩ cầm túi, đưa nước, nhận quà hay cùng cô tung hứng trong các video đều được xây dựng theo phong cách dí dỏm. Đặc biệt, câu cửa miệng "Thank you Kateyki" mỗi lần cảm ơn vệ sĩ đã trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Cô làm gì cũng có giúp việc và vệ sĩ theo sau.

Danh tính chồng còn… choáng hơn

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, chuyện tình của Aon Somrutai cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Tháng 10/2024, cô được bạn trai là Dr. Nopparat Rattanawaraha - lớn hơn cô 23 tuổi (thường được gọi là Mor Song) cầu hôn trên đỉnh núi phủ tuyết ở New Zealand. Màn cầu hôn diễn ra sau khi cả hai cùng đáp trực thăng lên đỉnh núi, trong đó chính Dr. Nopparat là người cầm lái.

Đến tháng 2/2025, cặp đôi tổ chức hôn lễ xa hoa tại khách sạn The Ritz-Carlton (Bangkok). Aon thay tới 6 bộ trang phục trong ngày trọng đại, trong đó có thiết kế của nhà mốt Zuhair Murad. Sau khi đăng ký kết hôn, cả hai còn tổ chức thêm một buổi lễ với sự chúc phúc của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn thuộc Hoàng gia Thái Lan.

Aon Somrutai và chồng.

Nếu Aon được mệnh danh là "phú bà" của mạng xã hội Thái Lan thì ông xã cô cũng sở hữu bảng thành tích không hề kém cạnh. Dr. Nopparat là một trong những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng tại Thái Lan, được biết đến với biệt danh "bác sĩ của các ngôi sao" nhờ thực hiện nhiều ca làm đẹp cho người nổi tiếng. Anh là người sáng lập và điều hành Nopparat Cosmetic Clinic tại Bangkok, từng tốt nghiệp ngành Y tại Đại học Srinakharinwirot và sang Australia học chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ trước khi trở về nước phát triển sự nghiệp.

Không chỉ điều hành phòng khám riêng, Dr. Nopparat còn có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và từng được nhiều nền tảng y tế quốc tế đánh giá là một trong những bác sĩ thẩm mỹ uy tín tại Thái Lan. Điều thú vị là chính anh cũng là người trực tiếp thực hiện ca nâng mũi cho Aon theo mong muốn của cô, chi tiết từng được cả hai nhiều lần chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Đến cuối năm 2025, Aon hạ sinh con gái đầu lòng tên Freyana. Sau khi trở thành mẹ, cô vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội với những video chăm con, du lịch, điều hành công việc và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Cả gia đình ở trong một căn biệt thự kết hợp luôn phòng khám thẩm mỹ trong cùng một tòa nhà. Bất động sản này có tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 là garage và khu vực chung, tầng 2 dùng để tiếp khách, tầng 3 là khu clinic/phòng phẫu thuật, còn tầng 4 - 5 mới là không gian sống riêng của gia đình.

Một số khóc trong biệt thự của gia đình này.

Bên trong căn nhà có đầy đủ tiện ích như phòng chiếu phim riêng, phòng tập gym, hồ bơi, sân cầu lông và khu trưng bày bộ sưu tập hàng hiệu. Dù chưa từng công bố diện tích cụ thể, nhiều nguồn tin tại Thái Lan cho rằng cơ ngơi này có giá khoảng 200 triệu baht (tương đương 140 - 150 tỷ đồng).