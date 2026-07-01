Vì sao cứ Hannah Olala là lại ồn ào?

Có thể thấy, tranh luận xoay quanh Hannah Olala ngày càng mở rộng, từ một nghi vấn về thành phần mỹ phẩm có thể lan sang đạo đức nghề nghiệp, cách ứng xử “thượng đẳng”, quyền lực mềm,…

Có 1 câu hỏi được đặt ra: Vì sao cứ mỗi lần giới skincare có một câu chuyện gây tranh cãi, cái tên Hannah Olala lại được nhắc đến? Vì sao từ một video về mỹ phẩm, một phát ngôn hay thậm chí một tin đồn trên mạng xã hội cũng có thể nhanh chóng kéo cô vào tâm điểm bàn luận? Và vì sao, sau rất nhiều năm hoạt động, Hannah vẫn là một trong những nhân vật tạo ra nhiều cuộc đối thoại nhất trong giới skinbiz?

Câu trả lời có lẽ không chỉ nằm ở độ nổi tiếng. Sau nhiều năm hoạt động, Hannah Olala đã dần vượt khỏi vai trò của một người review mỹ phẩm đơn thuần để trở thành một gương mặt có “thẩm quyền” nhất định trong mắt một bộ phận người tiêu dùng.

Khi một người vừa có khả năng tác động đến quyết định mua hàng, vừa đồng thời là creator, doanh nhân và tham gia sâu vào hệ sinh thái làm đẹp, thì gần như mọi phát ngôn, hành động hay những mối quan hệ xung quanh họ đều có thể trở thành chủ đề để công chúng phân tích, tranh luận và tiếp tục nhắc đến.

Và Hannah Olala là một người như thế!

Hannah Olala

"Thẩm quyền" - lợi thế của Hannah Olala nhưng cũng kéo theo nhiều tranh luận

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Hannah Olala nằm ở cách cô định vị bản thân.

Trong khi phần lớn nhà sáng tạo nội dung làm đẹp lựa chọn chia sẻ trải nghiệm cá nhân theo hướng "da mình hợp hay không hợp", Hannah từ sớm đã xây dựng hình ảnh một người có kiến thức, có nghiên cứu và có lập luận. Nội dung của cô thường đi sâu vào bảng thành phần, cơ chế hoạt động của hoạt chất hay các nghiên cứu khoa học, thay vì chỉ đưa ra cảm nhận cá nhân.

Cách xây dựng nội dung này giúp Hannah tạo dựng được một dạng "thẩm quyền" trong mắt một bộ phận người xem. Khi một người được nhìn nhận là có chuyên môn, phát ngôn của họ không còn chỉ là ý kiến cá nhân mà có thể tác động đến cách hàng chục nghìn người nhìn nhận một sản phẩm hay thương hiệu.

Theo thời gian, sức ảnh hưởng ấy cũng đưa Hannah vượt khỏi vai trò của một beauty creator thông thường. Với nhiều người tiêu dùng, cô không chỉ review mỹ phẩm mà còn góp phần định hình sản phẩm nào đáng mua, thương hiệu nào đáng tin và xu hướng skincare nào đáng theo.

Chính vị thế này cũng khiến tiêu chuẩn mà công chúng dành cho Hannah thay đổi. Người xem không còn chỉ quan tâm cô nói gì, mà còn quan tâm vì sao cô đưa ra nhận định đó. Liệu các đánh giá có hoàn toàn khách quan, các mối quan hệ với nhãn hàng có minh bạch và quan điểm có nhất quán hay không là những câu hỏi xuất hiện ngày càng nhiều.

Những băn khoăn ấy càng trở nên rõ nét khi Hannah không chỉ là người làm nội dung mà còn là doanh nhân, sáng lập doanh nghiệp phân phối mỹ phẩm, phát triển thương hiệu riêng và tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh trong ngành làm đẹp.

Sự giao thoa giữa vai trò người đánh giá và người kinh doanh khiến công chúng thường xuyên đặt ra những câu hỏi: Hannah khen sản phẩm này vì nó thực sự tốt, hay còn những yếu tố khác tác động? Cô chê sản phẩm kia liệu có liên quan đến xung đột lợi ích hay không, dù những suy đoán đó không đồng nghĩa với việc có bằng chứng cho thấy các đánh giá của cô thiếu khách quan.

Nhưng chính những câu hỏi đó vẫn tồn tại như một lớp nghi ngờ âm ỉ, đủ để kéo mọi nhận định ra khỏi vùng trung tính tuyệt đối.

Mạng lưới quan hệ của Hannah Olala và những đồn đoán về “quyền lực” chi phối phía sau

Sau nhiều năm hoạt động, Hannah được nhìn nhận không chỉ là một KOL mà còn là một trong những gương mặt có vị thế trong hệ sinh thái skinbiz. Cô đồng thời là người làm nội dung, doanh nhân, nhà phân phối mỹ phẩm và có mạng lưới hợp tác rộng với nhiều KOL/KOC và các thương hiệu quốc tế.

Hannah nhiều lần chia sẻ hình ảnh các buổi gặp gỡ hay những hộp quà được gửi tới các KOL, KOC. Ngược lại cô cũng tiết lộ hoa và quà từ các đối tác thân thiết, thương hiệu hợp tác. Đây không phải là hoạt động kín đáo hay ở quy mô nhỏ mà thường được chính cô hoặc những người liên quan đăng tải công khai.

Những video tặng quà và chuẩn bị quà của Hannah Olala đến các KOL/KOC bất ngờ HOT trở lại

Hoa và quà từ các thương hiệu và đối tác mừng sinh nhật Hannah Olala năm 2026 và 2025

Ở góc độ truyền thông, những hoạt động này góp phần tạo nên một mạng lưới kết nối giữa Hannah với nhiều nhà sáng tạo nội dung và các thương hiệu trong ngành làm đẹp. Điều này cũng phản ánh một thực tế phổ biến của influencer marketing hiện nay là cùng với việc tạo nội dung, duy trì các mối quan hệ trong hệ sinh thái cũng là một phần quan trọng để xây dựng sức ảnh hưởng.

Chính vì vậy, mỗi khi xảy ra một tranh cãi liên quan đến KOL, thương hiệu hay hoạt động truyền thông trong ngành, cái tên Hannah thường được nhắc đến như một nhân vật có khả năng tạo ra “quyền lực” chi phối, dù cô có trực tiếp liên quan hay không.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều đồn đoán về "quyền lực mềm" của Hannah, từ khả năng tác động đến cơ hội hợp tác của KOL/KOC cho đến mối quan hệ với các nhãn hàng. Hannah đã nhiều lần công khai bác bỏ các cáo buộc này và khẳng định không "chèn ép" hay "thao túng" người khác.

Hannah Olala lên tiếng về chuyện "chèn ép" các KOL/KOC khác

Dù đến nay chưa có bằng chứng công khai xác nhận những đồn đoán đó, việc các nghi vấn liên tục xuất hiện cũng cho thấy Hannah đã được nhìn nhận như một nhân vật có đủ vị thế để tạo ảnh hưởng trong ngành. Đó là dấu hiệu của một người đã vượt khỏi vai trò influencer thông thường để trở thành một “name lớn” giới skinbiz.

Điều gì trong cách giao tiếp của Hannah Olala khiến dư luận liên tục phân cực?

Nếu chuyên môn và sức ảnh hưởng đưa Hannah Olala trở thành một trong những gương mặt nổi bật của skinbiz, thì chính cách giao tiếp lại là yếu tố khiến cô thường xuyên đứng ở tâm điểm của các cuộc tranh luận.

Hannah có xu hướng nói thẳng, đưa ra kết luận dứt khoát và ít để mở khả năng tồn tại nhiều góc nhìn khác nhau. Với những người đồng tình, đây là sự rõ ràng, tự tin và thể hiện chuyên môn. Ngược lại, với những người không đồng tình, cùng một cách truyền đạt lại dễ tạo cảm giác áp đặt hoặc trịch thượng.

Chính sự phân cực trong cách tiếp nhận này khiến mỗi lần Hannah lên tiếng, câu chuyện hiếm khi chỉ dừng lại ở việc khen hay chê một sản phẩm. Từ một video về mỹ phẩm, cuộc thảo luận có thể mở rộng sang vai trò của KOL, đạo đức nghề nghiệp, cách người tiêu dùng tiếp cận thông tin, văn hóa tiêu dùng hay mối quan hệ giữa influencer và thương hiệu. Ngay cả những chủ đề không liên quan trực tiếp đến skincare cũng có thể nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận khi Hannah bày tỏ quan điểm.

Ở góc độ truyền thông, đây cũng là một kiểu xây dựng thương hiệu cá nhân. Thay vì cố gắng tạo ra những nội dung khiến tất cả đều đồng tình, một số creator lựa chọn thể hiện quan điểm rõ ràng và chấp nhận sự phân cực trong phản ứng của khán giả. Điều này giúp họ duy trì mức độ hiện diện cao trên mạng xã hội, bởi mỗi nội dung đều tạo động lực để công chúng bày tỏ quan điểm, tranh luận và tiếp tục lan truyền.

Khi có ồn ào xảy ra, Hannah Olala không ngại lên tiếng

Tuy nhiên, sự phân cực cũng là con dao hai lưỡi. Việc liên tục trở thành tâm điểm ranh luận có thể giúp một creator duy trì độ hiện diện và giữ được sức nóng trên mạng xã hội, nhưng đồng thời cũng khiến hình ảnh cá nhân ngày càng bị nhìn nhận qua lăng kính của những cuộc đối đầu quan điểm. Khi công chúng đã hình thành cảm xúc quá mạnh, dù là yêu thích hay không đồng tình, mọi phát ngôn sau đó đều dễ bị diễn giải theo định kiến sẵn có.

Điều này không chỉ làm gia tăng áp lực đối với chính người sáng tạo nội dung, mà còn khiến các cuộc thảo luận dễ trượt khỏi vấn đề chuyên môn ban đầu để chuyển sang tranh cãi về con người, động cơ và những câu chuyện bên lề. Về lâu dài, sự chú ý vẫn có thể được duy trì, nhưng niềm tin và mức độ đồng thuận từ công chúng lại trở nên khó xây dựng hơn.

Thách thức của kỳ vọng: Khi người tiêu dùng không chỉ mua mỹ phẩm từ Hannah Olala

Bên cạnh chuyên môn, Hannah còn xây dựng thành công hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, có cuộc sống sang chảnh, thành đạt và cao cấp mà không phải ai cũng theo kịp.

Trên các tài khoản mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân và gia đình hạnh phúc trong căn penthouse 600m2 ở trung tâm TP.HCM, những chuyến công tác và du lịch nước ngoài, trải nghiệm tại các khách sạn, nhà hàng hay sự kiện của các thương hiệu quốc tế,... Những nội dung này có thể không đề cập trực tiếp đến sản phẩm nhưng lại giúp định hình hình ảnh cá nhân, tạo nên cảm giác về một phong cách sống đáng ngưỡng mộ.

Hình ảnh cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ của Hannah Olala

Chính hình ảnh đó góp phần tạo nên sức hút cho những sản phẩm Hannah giới thiệu. Với một bộ phận người theo dõi, quyết định mua hàng không chỉ xuất phát từ thành phần hay công dụng, mà còn bởi họ yêu thích sự cao cấp, chỉn chu và phong cách sống mà Hannah đại diện. Khi Hannah sử dụng hoặc giới thiệu một sản phẩm, điều được bán không chỉ là món mỹ phẩm, mà còn là cảm giác được thử những trải nghiệm mà cô đang có, được sử dụng những thứ gắn với hình ảnh của một người mà họ ngưỡng mộ và muốn học hỏi.

Đây cũng là một trong những cơ chế tạo nên sức ảnh hưởng đặc biệt của Hannah Olala. Người theo dõi không chỉ tin vào kiến thức của cô, họ còn bị thu hút bởi hình mẫu cuộc sống mà cô xây dựng.

Khi sự tin tưởng vào chuyên môn kết hợp với sự ngưỡng mộ dành cho phong cách sống, sức thuyết phục của một lời giới thiệu thường lớn hơn nhiều so với việc chỉ nói về công dụng của sản phẩm.

Cùng với đó, khán giả cũng kỳ vọng người đó phải minh bạch hơn, cẩn trọng hơn và chính xác hơn trong mọi phát ngôn. Vì thế, cùng một quan điểm, nếu đến từ một creator ít tên tuổi có thể chỉ tạo ra vài cuộc tranh luận nhỏ, thì khi đến từ Hannah Olala lại dễ trở thành chủ đề để soi xét, phân tích, châm ngòi những tranh cãi khác.

Kỳ vọng được đẩy lên rất cao, tác dụng ngược cũng dễ xảy ra hơn. Khi một người tiêu dùng tin tưởng vào chuyên môn của creator, đồng thời ngưỡng mộ phong cách sống mà họ đại diện, họ thường tin tưởng những sản phẩm được giới thiệu sẽ mang lại hiệu quả tương xứng. Nhưng trong lĩnh vực skincare, hiệu quả luôn phụ thuộc vào tình trạng da, cơ địa và nhiều yếu tố cá nhân khác. Nếu trải nghiệm thực tế không như mong đợi, cảm giác thất vọng của người dùng cũng có xu hướng lớn hơn.

Khi đó, tranh luận không còn xoay quanh một sản phẩm cụ thể, mà dễ mở rộng thành những câu hỏi về mức độ khách quan, trách nhiệm trong việc truyền tải thông tin hay khoảng cách giữa hình ảnh được xây dựng trên mạng xã hội với trải nghiệm thực tế của khách hàng.

Với tất cả những yếu tố trên, dễ thấy vì sao Hannah Olala luôn là cái tên gắn với những tranh luận. Và câu chuyện về Hannah Olala chưa bao giờ chỉ là chuyện một beauty creator được yêu thích hay không. Đó là câu chuyện về cái giá của sức ảnh hưởng.