Chi 40 - 60 triệu trữ trứng: Câu chuyện của hai cô gái tuổi 30 có kinh tế, đợi đúng người tinh tế

Với nhiều người, trữ đông trứng là lựa chọn để giảm bớt áp lực tuổi sinh học, trong khi vẫn kiên nhẫn chờ một mối quan hệ đúng thời điểm.

"Mình không có ý định sống độc thân, cũng không có ý định làm mẹ đơn thân. Nhưng duyên chưa tới nên mình quyết định trữ trứng”. Chia sẻ trên Threads nhận được hàng nghìn lượt tương tác dường như đã nói đúng nỗi trăn trở của không ít người.

Không ai biết mình sẽ kết hôn ở tuổi 30, 35 hay 40. Cũng không phải ai bước sang tuổi 30 đều đã sẵn sàng sinh con. Công việc có thể chờ, tình yêu có thể đến muộn nhưng tuổi sinh học thì vẫn âm thầm đi tiếp. Điều khiến nhiều người lo lắng không chỉ là chuyện chưa gặp đúng người, mà là liệu đến ngày bản thân thực sự muốn làm mẹ, cơ thể còn giữ được cơ hội ấy hay không.

Bởi vậy, ngày càng nhiều người lựa chọn trữ đông trứng. Không phải để trì hoãn hôn nhân hay sinh con, mà để chủ động hơn với khả năng sinh sản và có thêm quyền lựa chọn cho tương lai.

Đó cũng là lựa chọn của hai cô gái trong hội The30s dưới đây:

- Trần Thúy Hằng (SN 1997) là chuyên viên phôi học, mỗi ngày làm việc trong labo IVF và hiện vẫn đang sống cùng hai chú mèo trong lúc chờ "nửa kia" xuất hiện.

- Ngọc Anh (30 tuổi), giáo viên tiểu học ở Hà Nội, cũng đang độc thân sau nhiều năm luôn mong muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Từng giấu gia đình vì mẹ không ủng hộ

Khác với nhiều người biết đến trữ đông trứng qua những bài viết trên mạng xã hội, Thúy Hằng đã tiếp xúc với câu chuyện này từ chính công việc hằng ngày.

Là chuyên viên phôi học làm việc tại labo IVF, cô thường xuyên chứng kiến những trường hợp phụ nữ phải điều trị hiếm muộn, suy giảm dự trữ buồng trứng hay không còn nhiều cơ hội sinh con bằng trứng của chính mình. Những điều ấy khiến Hằng quan tâm đến sức khỏe sinh sản của bản thân nhiều hơn.

“Quyết định trữ trứng không phải là quyết định chóng vánh, mà mình đã nhen nhóm từ khá lâu trước đây rồi. Có lẽ vì làm trong nghề nên mình cũng để ý hơn tới sức khoẻ sinh sản của bản thân. Trong một lần khám sức khỏe sinh sản, mình phát hiện ra chỉ số AMH của mình ở mức thấp so với độ tuổi.

AMH là chỉ số dự trữ buồng trứng, hiểu đơn giản là số lượng trứng mình đang còn. Vì số lượng trứng là hữu hạn nên chỉ số này sẽ giảm dần theo thời gian. Thêm nữa là trong tương lai gần, mình chưa có kế hoạch sinh con vì vẫn đang độc thân, nên mình hạ quyết tâm đi trữ trứng. Mình sợ rằng đến lúc kết hôn, mình không còn trứng để sinh con nữa” , Thúy Hằng chia sẻ.

Thúy Hằng thực hiện trữ đông trứng từ khoảng cuối năm 2025

Ở một câu chuyện khác, Ngọc Anh - giáo viên tiểu học 30 tuổi tại Hà Nội lại không đến với quyết định này vì một chỉ số y khoa bất thường, mà vì một kế hoạch đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước.

Ngọc Anh bày tỏ: “Mình đã tìm hiểu việc trữ trứng vài năm trước đây vì mình rất muốn lập gia đình và sinh con nhưng ở thời điểm đó mình cũng độc thân một quãng thời gian dài. Có lẽ do bản thân là người nguyên tắc nên mình đã luôn có sẵn những kế hoạch cho cuộc đời mình. “30 tuổi nếu chưa lập gia đình thì mình sẽ đi trữ trứng”, đó là suy nghĩ năm 26 - 27 tuổi của mình. Nên năm nay 30 tuổi, độ tuổi không quá muộn và mình cũng đang trong trạng thái độc thân, mình đã quyết định thực hiện điều này” .

Dù xuất phát điểm khác nhau nhưng cả Thúy Hằng và Ngọc Anh đều khẳng định việc trữ đông trứng không đồng nghĩa với việc từ bỏ hôn nhân. Trái lại, họ vẫn mong muốn có một gia đình và những đứa con trong tương lai.

Thúy Hằng nói: “Mình thừa nhận việc trữ trứng xuất phát từ nỗi lo về tuổi tác, áp lực sinh học và mong muốn chủ động hơn với tương lai của mình. Chất lượng trứng của phụ nữ sẽ giảm rõ rệt sau tuổi 30, sức khỏe cũng sẽ giảm đi đáng kể. Tuy vậy, mình chưa thể lấy chồng và sinh con ngay lập tức. Mình vẫn luôn mong muốn sau này sẽ sinh ra những em bé khoẻ mạnh đáng yêu, nên mình quyết định bảo tồn khả năng sinh sản của bản thân. Trứng của mình được trữ đông khi mình 28 tuổi, có nghĩa là, vài năm sau, nếu mình có sử dụng trứng trữ đông đó thì nó vẫn ở mốc 28 tuổi” .

Trong khi đó, Ngọc Anh cũng đồng tình với quan điểm này, cô bạn cho biết bản thân là một người rất yêu trẻ con nên chắc chắn sẽ sinh em bé. Và nếu có người đồng hành cùng chăm sóc, cô bạn có thể sinh nhiều em bé. “Đó là viễn cảnh tương lai mơ ước của mình. Mình nghĩ việc trữ trứng vừa là bước chuẩn bị cho tương lai, nhưng đâu đó cũng xuất phát từ sự lo lắng về tuổi sinh học của phụ nữ” , Ngọc Anh nói.

Ngọc Anh cho biết đã chuẩn bị sẵn tâm lý và cả tài chính để thực hiện kế hoạch trữ đông trứng

Dù đều đã sẵn sàng tâm lý nhưng trước khi đưa ra quyết định, cả hai cô gái cũng có những cách chuẩn bị khác nhau.

Là người trong ngành, Thúy Hằng gần như không mất nhiều thời gian tìm hiểu. Cô nắm khá rõ về quy trình, kỹ thuật, có những sự lựa chọn về bác sĩ, cơ sở vật chất,...

Ngược lại, Ngọc Anh chủ yếu tìm hiểu thông qua bác sĩ và tự chuẩn bị sức khỏe trước khi thực hiện: "Mình chỉ chọn bệnh viện rồi xác định làm tới đâu hỏi bác sĩ tới đó. Mình uống thuốc bổ khoảng ba tháng trước khi đi khám vì xác định đến khám là sẽ làm luôn” .

Song, quyết định trữ đông trứng của cả Thúy Hằng và Ngọc Anh ban đầu cũng không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ gia đình.

“Thú thật là mình giấu gia đình về quyết định của bản thân. Chỉ khi mọi thứ xong xuôi mình mới chia sẻ với mọi người. Và mình đã rất vui vì mọi người đón nhận thông tin ấy với thái độ vô cùng tích cực và ủng hộ mình” , Thúy Hằng kể.

Còn Ngọc Anh thì cho hay, người duy nhất cô chia sẻ thông tin là mẹ: “Mẹ là người thế hệ trước nên chưa tiếp cận nhiều với sự phát triển y khoa này. Ban đầu mẹ mình không ủng hộ với suy nghĩ con gái sẽ mang thai một mình, lại còn tốn kém. Sau đó thì mình giải thích và mẹ cũng biết không thể làm thay đổi quyết định của mình nên có phần vui vẻ đón nhận mọi thứ hơn ”.

Sao không lấy chồng mà đi trữ trứng? Chưa lấy thôi chứ không phải là không!

Bên cạnh việc chuẩn bị tâm lý, trữ đông trứng còn là quyết định đòi hỏi sự chuẩn bị về mặt sức khỏe và tài chính.

Theo Thúy Hằng, quá trình trữ đông trứng sẽ bắt đầu từ ngày 2 chu kỳ kinh nguyệt, cô sẽ được tiêm mũi kích trứng đầu tiên. Trong khoảng 8-10 ngày tiếp theo, ngày nào cũng sẽ tiêm kích trứng. Khoảng 2-3 ngày sẽ siêu âm lại để theo dõi sự phát triển của nang trứng. Sau đó sẽ là mũi tiêm rụng trứng, chọc hút trứng sẽ diễn ra sau mũi tiêm rụng 36 tiếng và trữ đông trứng tiến hành sau khoảng 2,5 tiếng sau chọc hút.

Điều khiến cô nhớ nhất trong hành trình này lại là lần đầu trở thành chính bệnh nhân thay vì người làm chuyên môn. "Chọc hút trứng được thực hiện khi bệnh nhân được gây mê. Đó là lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác ấy. Chỉ như một giấc ngủ, tỉnh dậy là đã hoàn thành quy trình rồi. Nó diễn ra nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn mình tưởng tượng” , Thúy Hằng bày tỏ.

Thúy Hằng cho biết quá trình chọc hút trứng của cô diễn ra khá nhẹ nhàng và thuận lợi

Khác với Thúy Hằng, Ngọc Anh hiện tại vẫn đang trong quá trình thực hiện trữ trứng. Cô sẽ thăm khám tại bệnh viện, được các bác sĩ chỉ định xét nghiệm các chỉ số quan trọng. Ngọc Anh cho biết ban đầu khi siêu âm buồng trứng, cô bị nghi có khôi u nên phải làm thêm một số xét nghiệm khác loại trừ. Khi chắc chắn có thể không có vấn đề gì, có thể tiếp nhận toàn bộ quá trình tiêm và chọc, Ngọc Anh mới được đến bước tiếp theo.

“Khi sức khoẻ mình ổn và đồng ý thực hiện quá trình, mình sẽ được làm hồ sơ tại viện và kí hợp đồng với bệnh viện. Quá trình lâu dài và tốn kém nhất là khi tiêm kích trứng tại nhà, vì mỗi người sẽ tiêm 1 lượng thuốc khác nhau không ai giống ai.

Trước khi làm mình nghe nói phải tự tiêm ở nhà thì đau lắm nhưng đến lúc tự mình làm thì cũng không có cảm giác gì. Nhưng thật sự thì, có những lúc đến viện mình cũng trong trạng thái tủi thân khi bác sĩ hỏi “Chồng đâu?” hoặc “Em có người nhà đi cùng không?”. Trong quá trình tiêm mình bị mệt, đau bụng và đau lưng nhiều, đó là lúc mình thấy cô đơn và tủi thân nhất”, Ngọc Anh chia sẻ.

Tuy nhiên khi mọi thứ ổn định hơn, Ngọc Anh cho biết cô cũng cảm thấy thoải mái vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch.

Về chi phí, Ngọc Anh ước tính khoảng 60 triệu đồng khi trữ trứng tại bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ngoài chi phí ban đầu này, khoản phí bảo quản hàng năm Ngọc Anh cho là không quá nhiều. “Mình không lăn tăn hay suy nghĩ quá nhiều về chi phí vì đã có sự chuẩn bị và nằm trong khả năng. Số tiền bảo quản hàng năm cũng không khiến mình bận tâm, so với việc đảm bảo sức khỏe sinh sản của mình sau này” , Ngọc Anh nói.

Với Thúy Hằng, cô cho biết bản thân lựa chọn trữ đông trứng tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện Bưu Điện, chi phí sẽ dao động từ 40 - 60 triệu đồng tuỳ vào từng cá nhân. Hằng cũng giải thích sự dao động này là vì mỗi người sẽ có lượng trứng khác nhau, lượng thuốc kích trứng khác nhau và số lượng trứng đủ điều kiện trữ đông cũng sẽ khác nhau.

“Có thể nói đó cũng là một con số không hề nhỏ, nhất là khi phải chi ra ngay trong một lần. Vì vậy cần có sự tính toán và kế hoạch từ trước. Phí duy trì hằng năm cũng là một khoản cần lưu tâm. Tuy nhiên, mình lại suy nghĩ đơn giản rằng đây chính là việc mình mua bảo hiểm cho khả năng sinh sản của bản thân. Vậy thì đầu tư một năm 4-6 triệu sẽ không còn là con số khiến mình phải đắn đo nữa” , Thúy Hằng chia sẻ.

Nhìn chung sau khi đã và đang hoàn thành việc trữ đông trứng, cả Thúy Hằng và Ngọc Anh đều cho biết cuộc sống không có quá nhiều thay đổi. Điều khác biệt lớn nhất là họ không còn quá áp lực với "chiếc đồng hồ sinh học".

Thúy Hằng bày tỏ: "Mọi người hay hỏi sao không lấy chồng mà đi trữ trứng. Mình chỉ trả lời rằng 'chưa lấy chồng thôi chứ không phải không lấy'. Trữ trứng xong mình vẫn đi làm, đi chơi, tìm hiểu các mối quan hệ như bình thường, chỉ là không còn quá áp lực chuyện đến tuổi phải lấy chồng, sinh con" .

“Mình thấy rằng việc trữ trứng không làm ảnh hưởng hay xáo trộn gì cuộc sống của bản thân. Mình vẫn muốn tự mình sinh ra những đứa con khỏe mạnh tự nhiên và thậm chí là sinh 3-4 đứa cơ. Tuy đã trữ đông trứng rồi nhưng mình cũng không hề lơ là việc tìm kiếm một người để kết hôn và sinh cao. Vì tuổi cao không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng trứng mà còn ảnh hưởng tới mẹ và bé trong thai kỳ nữa, nên mình mong sẽ sớm tìm được người phù hợp để cùng nhau xây dựng tổ ấm trong tương lai”, Thúy Hằng chia sẻ thêm.

Ảnh: NVCC