Xu hướng sau 30 tuổi còn độc thân dọn đồ về sống cùng bố mẹ: Làm con cái toàn thời gian có sướng?

Khi nhiều người ngoài 30 tuổi vẫn đang quay cuồng với chuyện công việc, nhà cửa hay kết hôn, một bộ phận giới trẻ Trung Quốc lại chọn… dọn về nhà sống cùng bố mẹ. Không chỉ ở cùng, họ còn xem việc chăm sóc gia đình là “công việc toàn thời gian” của mình.

Vài năm gần đây, cụm từ “full-time children” (con cái toàn thời gian) liên tục viral trên mạng xã hội Trung Quốc. Trên Xiaohongshu, các chủ đề liên quan thu hút hàng chục triệu lượt xem, còn nhiều hội nhóm trên Douban cũng mọc lên để những người trẻ chia sẻ cuộc sống “về nhà làm con”.

Khái niệm này dùng để chỉ những người sống cùng bố mẹ, phụ trách việc nhà, chăm sóc sinh hoạt, hỗ trợ cha mẹ dùng công nghệ, đi bệnh viện, mua sắm, trò chuyện, đồng hành… Đổi lại, họ được gia đình chu cấp hoặc trả một khoản tiền sinh hoạt hàng tháng.

Điều đáng nói là nhiều người trong số họ không hề “không làm được gì” như định kiến thường thấy. Có người từng du học, làm ở tập đoàn lớn, làm nghề sáng tạo hoặc sở hữu công việc ổn định trước khi quyết định rời guồng quay công sở.

Làm con cái toàn thời gian sau 30 tuổi.

Trong bối cảnh áp lực việc làm ngày càng nặng nề, văn hóa tăng ca kéo dài và tỷ lệ người trẻ độc thân tăng cao tại Trung Quốc, “làm con cái toàn thời gian” dần trở thành một lựa chọn sống gây tranh cãi.

Người cho rằng đây là kiểu “ăn bám thế hệ mới”. Nhưng cũng có người thấy đó chỉ là một giai đoạn nghỉ chân sau burnout, hoặc đơn giản là cách để ở gần cha mẹ hơn khi họ bắt đầu già đi.

Và với nhiều người ngoài 30 tuổi, quyết định quay về nhà đôi khi không xuất phát từ thất bại, mà từ việc họ bắt đầu nhìn cuộc đời theo cách khác.

“36 tuổi, độc thân và ở nhà làm ‘con gái toàn thời gian’: Tôi từng nghĩ thành công là phải lao ra ngoài”

Văn Huyên (36 tuổi, sống tại Thượng Hải) từng là hình mẫu phụ nữ sự nghiệp trong mắt nhiều người.

Cô du học từ nhỏ, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, làm việc tại tập đoàn truyền thông rồi khởi nghiệp riêng. Phần lớn thời gian tuổi trẻ của cô gắn với những chuyến công tác, các thành phố lớn và cuộc sống độc lập.

Thế nhưng năm 30 tuổi, khi em gái ra nước ngoài du học còn bố mẹ bước vào tuổi nghỉ hưu, cô lại đưa ra quyết định khiến chính mình bất ngờ: Dọn về sống cùng gia đình.

Văn Huyên xinh đẹp, giỏi giang và độc thân, nhiều năm sống ở bên ngoài đã quyết định dọn về sống cùng gia đình ở tuổi 30.

Ban đầu, cô không hề quen với điều đó.

Từ nhỏ, Văn Huyên đã sống xa bố mẹ. 3 tuổi vào trường nội trú, 10 tuổi sang Anh du học. Cảm giác “một mình” gần như trở thành mặc định trong cuộc sống của cô. Vì thế, việc bỗng nhiên sống chung với bố mẹ ở tuổi ngoài 30 khiến cô nhiều lần muốn bỏ đi.

Mâu thuẫn lớn nhất đến từ chuyện kết hôn.

Ở tuổi mà bạn bè lần lượt lập gia đình, sinh con, cô liên tục bị thúc cưới. Có lần cả nhà đi du lịch, bố cô thậm chí nổi giận ngay tại sân bay chỉ vì con gái vẫn chưa có người yêu.

“Trong suy nghĩ của thế hệ bố mẹ tôi, không kết hôn đồng nghĩa với không có tương lai”, cô chia sẻ.

Không lâu sau đó, cô tiếp tục khiến bố mẹ sốc khi quyết định thi cao học ngành diễn xuất ở tuổi 33. Với gia đình, việc bỏ thêm vài năm để học một chuyên ngành “không thực tế” chẳng khác nào trốn tránh trách nhiệm xã hội.

Cha con từng chiến tranh lạnh suốt nhiều tháng.

Nhưng rồi chính khoảng thời gian sống cùng nhau lại khiến mọi thứ dần thay đổi.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thực sự quan sát bố mẹ mình già đi từng ngày.

Người cha từng chơi bóng rổ chuyên nghiệp giờ không còn đủ sức bật cao như trước. Những chiếc điện thoại thông minh, ứng dụng mua hàng online hay các thao tác công nghệ đơn giản cũng trở nên khó khăn với họ.

Trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh, cô trở thành người phụ trách mọi thứ trong nhà: mua đồ ăn, hướng dẫn bố mẹ dùng điện thoại, đưa đi xem kịch, chơi thể thao cùng cha, trò chuyện mỗi ngày.

“Trước đây tôi luôn nghĩ giá trị bản thân phải được chứng minh bằng công việc và thu nhập. Nhưng sau khi từng làm việc đến mức phải vào ICU (viết tắt của Intensive Care Unit, trong y khoa gọi là khoa Hồi sức tích cực hay Hồi sức cấp cứu), tôi bắt đầu tự hỏi mình kiếm tiền để làm gì”, cô nói.

Văn Huyên và bố.

Sau nhiều năm sống cùng bố mẹ, điều khiến cô tiếc nuối nhất không còn là chuyện chậm kết hôn hay sự nghiệp bị ngắt quãng, mà là quãng thời gian trước kia đã bỏ lỡ gia đình quá lâu.

“Bố mẹ trả tôi 4.000 tệ/tháng (khoảng 15,5 triệu đồng) để ở nhà: Có lúc rất thoải mái nhưng cũng thấy mông lung”

Nếu Văn Huyên xem việc “làm con toàn thời gian” như một giai đoạn chuyển tiếp, thì với Hoa Tương Tương (40 tuổi, sống ở Đại Liên), đây lại là lựa chọn sống cô chủ động chấp nhận.

Sau nhiều năm làm công việc văn phòng, mở tiệm bánh rồi đóng cửa vì dịch bệnh, cô quyết định nghỉ hẳn để về sống cùng bố mẹ.

Gia đình ba người sống gần nhau trong cùng khu dân cư. Mỗi ngày của cô bắt đầu từ sáng sớm: đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, mua đồ gia dụng, quản lý chi tiêu trong nhà rồi chăm sóc bữa ăn cho cả gia đình.

“Công việc” của cô gần như xoay quanh bố mẹ.

Tiền sinh hoạt chủ yếu đến từ lương hưu của phụ huynh. Ba người chi khoảng 4.000 tệ/tháng và đôi khi vẫn tiết kiệm được một khoản nhỏ.

Nghe qua, cuộc sống ấy có vẻ rất nhẹ nhàng.

Không áp lực KPI, không deadline, không họp hành hay drama công sở. Sau nhiều năm cảm thấy mình không phù hợp môi trường làm việc, Hoa Tương Tương nói cô thấy thoải mái hơn khi được sống chậm lại.

Thế nhưng cảm giác an yên ấy không hoàn toàn kéo dài mãi.

Ảnh minh họa.

Cô thừa nhận đôi lúc vẫn tự hỏ i: “Chẳng lẽ mình sẽ sống như thế này cả đời sao?”.

Ở tuổi 40, khi bạn bè xung quanh đều đã kết hôn sinh con, cô gần như không còn cùng tần số với họ. Những cuộc trò chuyện xoay quanh chồng con khiến cô thấy lạc lõng.

Cô nói mình không còn hứng thú với việc cạnh tranh ngoài xã hội, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một nỗi lo mơ hồ về tương lai.

“Có lần tôi còn mơ thấy mình đi tìm việc lại”, cô kể.

Điều thú vị là nhiều người trẻ Trung Quốc hiện nay không còn xem việc sống cùng bố mẹ sau tuổi 30 là điều đáng xấu hổ như trước.

Thay vì cố lao vào guồng quay công việc đến kiệt sức, họ bắt đầu ưu tiên sức khỏe tinh thần, cảm giác an toàn và thời gian dành cho gia đình.

Một cô gái khác từng chia sẻ rằng trước đây cô luôn bận tâm đến các vấn đề xã hội, người già hay khoảng cách công nghệ giữa các thế hệ. Nhưng đến khi về nhà, cô mới nhận ra cha mẹ mình cũng đang loay hoay với những điều rất nhỏ: Không biết dùng đồ điện tử, mua hàng online lung tung hay chẳng hiểu cách hoạt động của các ứng dụng mới.

“Người trẻ bận đi cứu thế giới nhưng lại không ai rửa bát cho bố mẹ” , cô nói.

Cuộc sống đủ đầy nhưng không tránh khỏi áp lực.

Tất nhiên, “làm con cái toàn thời gian” không phải lựa chọn dễ dàng hay phù hợp với tất cả mọi người. Nhiều người trong cuộc cũng thừa nhận đây chỉ là giai đoạn tạm thời trước khi quay trở lại thị trường lao động.

Nhưng sự xuất hiện ngày càng nhiều của xu hướng này phần nào phản ánh thay đổi trong tư duy của một bộ phận người trẻ Trung Quốc.

Nguồn: HK01, Ifeng