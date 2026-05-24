Bỏ việc văn phòng, dùng ChatGPT thiết kế khu vườn trên mảnh đất 1000m2: "Hết đau cổ vai gáy thì chuyển sang đau lưng vì cuốc đất"

Năm 20 tuổi, Tô Thảo Ngọc (sinh năm 1994, Vĩnh Long) mơ được sống trong một căn nhà có đầy hoa lá xung quanh. Mười hai năm sau, cô ngồi giữa khu vườn 500m², trong khuôn khổ mảnh đất rộng 1.000m² ở ngoại ô Vĩnh Long và nhận ra mình đang ở đúng khung cảnh mà mình từng ao ước.

Nhưng khu vườn không bỗng dưng mọc lên trong ngày một ngày hai mà bắt đầu từ 8 năm trước. Đó cũng là hành trình đồng hành của 2 vợ chồng Ngọc với những quyết định được ấp ủ và thực hiện sau khi cân nhắc kỹ càng.

Nghỉ việc rồi mới biết mình không biết gì

Năm 2018, sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng Thảo Ngọc mua được mảnh đất ở ngoại ô Vĩnh Long. Lúc đó, cả hai vẫn đang đi làm, chưa có kế hoạch gì cụ thể ngoài việc thoát khỏi căn phòng trọ chưa đầy 30 m² đang ở.

Rồi một hôm, chồng Ngọc tình cờ đọc được bài báo nước ngoài về mô hình xây nhiều ngôi nhà nhỏ quây quần giữa khu vườn. Anh thốt lên: "Ước gì mình cũng có một nơi như vậy” và cả hai quyết định dựng một căn nhà nhỏ trong mảnh đất 1000m² kia để ở, dọn dẹp khu vườn cho gọn gàng và tiếp tục đi làm công ăn lương như bình thường.

Năm 2024, Thảo Ngọc nghỉ việc văn phòng vì lý do sức khoẻ. Sau nhiều năm ngồi bàn giấy, cô phải đối mặt với tình trạng đau cổ vai gáy, mắt ngày càng yếu. Nghe có vẻ dứt khoát nhưng khi nói thật về khoảng thời gian ngay sau đó, cô thừa nhận có không ít thử thách.

"Khó khăn nhất là mình quyết định nghỉ làm, lui về nhà làm hậu phương để chăm sóc gia đình. Lúc đó mình đã nghĩ mình vừa ở nhà nhưng cũng phải vừa kiếm được thu nhập để không cảm thấy mình vô dụng. Và mình không biết ở nhà rồi sẽ làm gì, không biết phải bắt đầu từ đâu, mất đi chút phương hướng” - Thảo Ngọc tâm sự.

Song chính quyết định nghỉ việc đó lại giúp cho Thảo Ngọc có thời gian tạo nên khu vườn và không gian sống mà hai vợ chồng từng mơ ước, chuyển từ đau cổ vai gáy sang đau lưng do cuốc đất làm vườn.

Bắt tay vào cải tạo khu vườn, Thảo Ngọc đối mặt với bài toán mà bất kỳ người không có nền tảng thiết kế nào cũng gặp: biết mình muốn gì nhưng không biết diễn đạt thành hình như thế nào. Cô nhờ ChatGPT hỗ trợ, không phải để AI thiết kế thay mà để tìm cảm hứng và học hỏi.

“Mình không hoàn toàn phụ thuộc vào ChatGPT. Mình chỉ tham khảo những lúc bí ý tưởng, còn lại vẫn làm theo mong muốn của mình” - cô giải thích. Sau khi hoàn thiện hình dung về bố cục mảnh đất và khu vườn Ngọc đem đi giải thích với đội thợ địa phương để họ hiểu và làm theo đúng mong muốn mà không hề có bản vẽ kỹ thuật hay KTS hỗ trợ. Vì vậy quá trình biến ý tưởng thành thực tế đã gặp không ít khó khăn.

Cuộc sống “nghỉ hưu sớm” đáng mơ ước ở tuổi 32

Đổi lại, Thảo Ngọc đã nhận được thành quả vô cùng xứng đáng sau khi vượt qua những thử thách. Về tổng thể, mảnh đất 1.000 m² được chia thành từng khu rõ ràng: nhà ở, ao thả cá, chuồng nuôi gà, khu trồng hoa và vườn cây trĩu quả.

Về nhà ở, thay vì xây một căn nhà lớn theo kiểu truyền thống, Thảo Ngọc hiện thực hóa ý tưởng ngày nào của chồng - xây 4 căn nhà nhỏ quây quần. Cô lấy ao cá và vườn hoa làm trung tâm, bao quanh với khoảng cách vừa đủ để giữ sự riêng tư nhưng vẫn thuận tiện sinh hoạt. Mỗi căn nhà lại có một công năng riêng, được lần lượt xây dựng và hoàn thiện trong thời gian 2 năm với tổng chi phí gần 900 triệu đồng.

Đầu tiên, căn nhà ban đầu của cặp đôi rộng khoảng 90m² được cải tạo cho ba mẹ ở. Căn nhà thứ 2 rộng khoảng 40m² cho vợ chồng và con nhỏ. Một căn nhà nhỏ được Thảo Ngọc làm tiệm cho thuê váy và một căn không gian đón khách và làm bánh cuối tuần. Riêng căn nhà dùng để làm bánh chỉ tốn khoảng 50 triệu cho phần thô.

Bao bọc và len lỏi giữa 4 căn nhà là khu vườn của Thảo Ngọc. Tại đây cỏ Nhật trải dài như tấm thảm nhung, cẩm tú cầu xen gốc hồng, góc xích đu nhìn ra ao cá,... tất cả tạo nên khung cảnh thơ mộng như cổ tích.

Trong câu chuyện của Thảo Ngọc, chồng cô không xuất hiện quá nhiều nhưng lại đóng vai trò quan trọng. Cô cho biết chồng luôn đồng hành và sẵn sàng chiều theo ý vợ, miễn vợ thích là sẽ làm bằng được: “Chỉ cần mình có ý tưởng là anh sẽ tìm thợ, tìm nguyên liệu, tìm mọi cách giúp mình làm cho được. Tại ảnh cũng ham lắm!”.

Về chuyện thu nhập sau khi nghỉ việc văn phòng, Thảo Ngọc cho biết chồng vẫn đi làm bình thường còn bản thân cô có tiệm cho thuê váy. Công việc hàng ngày này giúp cô có thêm thu nhập, vừa thỏa mãn đam mê và vừa có thời gian ở nhà chăm sóc cho gia đình.

“Cuộc sống hiện tại của mình cũng có thể gọi là nghỉ hưu sớm nhưng mình vẫn lao động, kiếm tiền theo 1 cách khác nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Mình phải áp lực về thời gian hay KPI nữa, mình ở nhà, có thời gian trau dồi chăm sóc gia đình và bản thân. Nhờ vậy mà mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn hẳn” - Thảo Ngọc nói.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã ngoài 30 tuổi và cuộc sống có nhiều thay đổi, định nghĩa về giàu có và thành công của Thảo Ngọc cũng đã khác đi nhiều so với trước đây.

“Giàu có, thành công đối với mình không phải là có của cải hoành tráng, nhà lầu xe sang, một sự nghiệp lừng lẫy. Giàu có với mình là có sức khỏe, là những buổi chiều ngồi tán dóc say sưa, là được làm công việc mình yêu thích, không phải đánh đổi thời gian và sức khỏe để kiếm tiền. Mỗi ngày ngắm cây cỏ hoa lá, nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, chăm sóc gia đình - cũng là một dạng hạnh phúc đó”.

Thật ra không có điều gì trong chia sẻ của Thảo Ngọc là mới vì người ta đã nói về slow living - sống chậm, về việc định nghĩa lại thành công nhiều năm nay. Nhưng nghe Ngọc nói, bạn cảm giác cô không đang trích dẫn một xu hướng hay một viễn cảnh viển vông nào cả. Cô đang mô tả chính cuộc sống của mình - cuộc sống mà bất kỳ ai cũng ao ước.

