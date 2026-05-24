“30 tuổi, phó giám đốc nội dung lần đầu tự ‘nghỉ hè’ 1 tuần sau 10 năm đi làm mà không cảm thấy tội lỗi”

Những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu nhắc tới khái niệm “sống chậm”, “nghỉ ngơi không cảm thấy tội lỗi” hay học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Sau một thời gian dài chạy theo guồng quay thành tích, không ít người nhận ra thứ khiến họ mệt mỏi không hẳn là công việc, mà là cảm giác lúc nào cũng phải bận rộn.

Có người bắt đầu học cách tan làm đúng giờ. Có người dám từ chối những lịch trình kín đặc. Cũng có người, ở tuổi ngoài 30, lần đầu tiên mới cho phép bản thân nghỉ ngơi thật sự.

JOY - nữ blogger thời trang 33 tuổi sống tại Quảng Châu (Trung Quốc) - là một trong số đó.

Trước khi trở thành fashion blogger có hàng trăm nghìn người theo dõi, JOY từng là một phó giám đốc nội dung gần như không nghỉ suốt 10 năm đi làm. Ngoài những dịp đặc biệt như sinh con, đau ốm hay ngày cưới, phần lớn thời gian của cô đều xoay quanh công việc và những lịch trình kín mít.

JOY thừa nhận cô từng quen với nhịp sống lúc nào cũng phải “full công suất”. Nếu một ngày làm chưa đủ nhiều việc, cô sẽ cảm thấy lo lắng. Nếu có thời gian rảnh, cô lại nghĩ bản thân chưa đủ cố gắng.

Nhưng sau một thập kỷ gần như luôn ở trong trạng thái bận rộn, nữ blogger quyết định bước ra khỏi vùng an toàn.

Ban đầu chỉ là tự cho mình một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa: Tạm gác công việc trong một tuần, đưa con về quê ở Giang Tây và sống chậm hơn thường ngày.

Chính khoảng thời gian này khiến JOY nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều suốt nhiều năm qua: Bầu trời mùa hè xanh đến mức nào, cây cối ở quê nhà rậm rạp ra sao hay cảm giác được ngắm hoàng hôn mà không vội nhìn đồng hồ dễ chịu thế nào.

Thế rồi, JOY nghỉ việc tại công ty truyền thông thời trang nơi mình đã gắn bó nhiều năm để bắt đầu hành trình riêng.

Từ phó giám đốc nội dung thành blogger thời trang

JOY sinh ra ở vùng nông thôn tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Năm 2010, cô thi đỗ vào một trường đại học ở Quảng Châu.

Khi mới lên thành phố, JOY từng có khoảng thời gian khá tự ti. Cô không biết nói tiếng Quảng Đông, ăn mặc giản dị và luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa môi trường mới.

Trong lúc nhiều bạn bè đã sớm tìm được định hướng, JOY gần như không biết bản thân thật sự phù hợp với điều gì. Cô thường dành nhiều thời gian ở thư viện để đọc sách và tìm kiếm hướng đi cho mình. Cũng tại đây, JOY lần đầu tiếp xúc với những cuốn sách về thời trang và bắt đầu hứng thú với việc phối đồ.

Từ một người gần như không có kiến thức nền tảng, cô tự học cách ăn mặc, tìm hiểu các nội dung thời trang trên mạng xã hội rồi bắt đầu đăng tải những hình ảnh phối đồ đơn giản lên tài khoản cá nhân.

Sau khi tốt nghiệp đại học, JOY từng nhiều lần ứng tuyển vào các công ty thời trang nhưng không thành công. Cuối cùng, cô làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng quần áo với mức lương khoảng 3.500 nhân dân tệ/tháng cộng hoa hồng (khoảng 14 triệu đồng).

Song song với công việc chính, JOY vẫn duy trì tài khoản chia sẻ về thời trang như một sở thích cá nhân.

Sau khoảng một năm đăng tải nội dung đều đặn, tài khoản của cô bắt đầu có lượng theo dõi ổn định. Nhờ đó, JOY có cơ hội gia nhập một công ty truyền thông thời trang lớn tại Quảng Châu.

Bắt đầu từ vị trí biên tập viên, cô dần thăng tiến lên vai trò phó giám đốc nội dung. Công việc ổn định hơn, thu nhập cải thiện và cuộc sống cũng bước sang giai đoạn mới. Năm 27 tuổi, JOY cùng bạn trai mua được căn nhà đầu tiên tại Quảng Châu.

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của cô gần như đã đi đúng quỹ đạo mà nhiều người mong muốn: Có công việc tốt, thu nhập ổn định và tương lai rõ ràng.

JOY cho biết cô luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi xin nghỉ phép, công việc kéo cô vào một vòng xoáy không dừng.

Theo JOY, nhiều năm đi làm khiến cô quen với việc phải luôn bận rộn. Mỗi ngày đều kín lịch, hết deadline này tới công việc khác. Cô từng nghĩ đây là dấu hiệu của sự nỗ lực và trưởng thành.

Thế nhưng càng về sau, nữ blogger càng nhận ra bản thân gần như không còn thời gian tận hưởng cuộc sống. Phần lớn thời gian của JOY chỉ xoay quanh công ty, lịch làm việc và những áp lực thường ngày.

Sau khi có con, cảm giác ấy càng rõ rệt hơn. JOY bắt đầu suy nghĩ nhiều về việc mình thật sự muốn sống như thế nào trong những năm tiếp theo.

Thế rồi vào mùa hè năm 30 tuổi, cô đưa ra một quyết định chưa từng làm trong 10 năm đi làm, đó là xin nghỉ việc 1 tuần, đưa con về quê ở Giang Tây và thử sống chậm hơn thường ngày. Không còn những buổi họp liên tục, deadline nối tiếp deadline hay cảm giác phải luôn online để xử lý công việc, JOY lần đầu tiên cho phép bản thân có những khoảng thời gian thật sự trống.

Chính khoảng nghỉ ngắn ấy lại khiến nữ blogger nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều suốt nhiều năm qua.

Đó là bầu trời mùa hè ở quê nhà xanh hơn cô từng nhớ. Là những hàng cây um tùm, những buổi chiều có thể ngồi ngắm hoàng hôn mà không cần liên tục nhìn đồng hồ hay kiểm tra điện thoại. Sau nhiều năm luôn sống trong nhịp độ gấp gáp, JOY mới nhận ra cảm giác được chậm lại hóa ra lại dễ chịu đến thế.

Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là suốt một thời gian dài, cô từng nghĩ những khoảnh khắc như vậy là “xa xỉ” với người trưởng thành. Chỉ đến khi thật sự dừng lại, JOY mới nhận ra mình đã quen với việc sống quá vội đến mức gần như quên mất cách tận hưởng cuộc sống thường ngày.

Thế rồi, cô có một quyết định mà nhiều người nhìn vào tưởng “điên rồi”. Đó là xin nghỉ việc.

Trong thời gian còn làm công ty, cô thử quay video về thời trang và đăng tải lên mạng xã hội. Những nội dung chia sẻ cách phối đồ cho phụ nữ có vóc dáng bình thường bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn. Sau đó, cô tiếp tục thử livestream bán hàng và nhận ra bản thân có thể phát triển sâu hơn với công việc sáng tạo nội dung.

Quan trọng hơn, JOY muốn được chủ động với thời gian sống của mình thay vì lúc nào cũng chạy theo lịch trình cố định.

JOY chuyển qua làm nhà sáng tạo nội dung về thời trang.

Khó khăn lớn nhất sau khi nghỉ việc là học cách sống chậm

JOY cho biết cuộc sống sau khi nghỉ việc không hề nhẹ nhàng như nhiều người tưởng tượng.

Khoảng thời gian đầu khởi nghiệp, cô liên tục đối mặt với áp lực về dữ liệu, doanh thu và cảm giác bất an vì mọi thứ không còn ổn định như trước. Khác với thời còn làm công ty với thu nhập cố định mỗi tháng, lúc này mọi thứ đều phụ thuộc vào chính cô: Từ lên ý tưởng, quay dựng video, chọn sản phẩm đến livestream bán hàng.

Có những video JOY dành rất nhiều thời gian thực hiện nhưng lượng xem không cao. Có thời điểm cô cảm thấy lo lắng vì mọi thứ phát triển chậm hơn kỳ vọng.

Theo nữ blogger, điều khó nhất khi làm tự do không chỉ là chuyện tài chính mà còn là việc phải học cách sống khác đi sau quá nhiều năm luôn ở trạng thái căng mình.

Cô từng cảm thấy tội lỗi khi nghỉ ngơi, từng lo lắng nếu một ngày làm chưa đủ nhiều việc. Thậm chí, có thời gian JOY vẫn giữ thói quen cố lấp kín lịch trình dù đã nghỉ việc.

Sau nhiều tháng chật vật với cảm giác bất an, nữ blogger bắt đầu thay đổi cách sống. Thay vì cố hoàn thành thật nhiều việc trong một ngày, cô tập trung vào một mục tiêu quan trọng nhất. Đồng thời, JOY duy trì những thói quen nhỏ như viết nhật ký buổi sáng, đọc sách, tập thể dục hay dành thời gian đi dạo để cân bằng tinh thần.

Điều khiến cô nhớ nhất trong một năm vừa qua không phải chuyện tài khoản tăng thêm bao nhiêu người theo dõi mà là lần đầu tiên cô thật sự nhìn ngắm cuộc sống theo cách chậm rãi hơn.

Cô có nhiều thời gian dành cho con và cho chính mình hơn.

Sau hơn 10 năm sống ở Quảng Châu, JOY mới có dịp đến công viên vào một ngày trong tuần để ngắm mùa xuân của thành phố. Với cô, đó là cảm giác mà trước đây mình từng bỏ lỡ chỉ vì lúc nào cũng quá vội vàng.

Hiện tại, cô có hơn 32N follower trên Xiaohongshu.