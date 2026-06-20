Hannah Olala và Võ Hà Linh: 2 “ngôi sao” giới skinbiz có sự nghiệp thế nào?

Dù con đường và phong cách khác nhau song thời gian gần đây, 2 cái tên Hannah Olala và Võ Hà Linh hay được đặt cạnh nhau.

Hannah Olala và Võ Hà Linh đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực làm đẹp, tiêu dùng và livestream tại Việt Nam. Một người xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân, beauty blogger với phong cách chỉn chu, sang trọng; người còn lại nổi tiếng bởi những màn review thẳng thắn, trực diện và khả năng tạo sức nóng trong các phiên chốt đơn.

Võ Hà Linh và Hannah Olala

Dù mỗi người có một phong cách khác nhau song thời gian gần đây, 2 cái tên Hannah Olala và Võ Hà Linh hay được đặt cạnh nhau. Thậm chí, từ khóa “Võ Hà Linh Hannah Olala” còn lọt tìm kiếm phổ biến, khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Trong thực tế, cả Hannah Olala và Võ Hà Linh chưa từng nhắc đến tên đối phương. Cả hai chỉ đăng tải video, chia sẻ quan điểm cá nhân như thường lệ. Dẫu vậy không tránh khỏi việc dân tình bàn tán xôn xao và chia sẻ các thông về cả 2 nhân vật này.

Tìm kiếm phổ biến liên quan đến Hà Linh và Hannah Olala

Hannah Olala - “Phú bà” có penthouse rộng 600m2, đồng sáng lập công ty được định giá 1000 tỷ

Hannah Olala, tên thật là Hannah Nguyễn, sinh năm 1984, được biết đến là beauty blogger và nữ doanh nhân hoạt động lâu năm trong lĩnh vực làm đẹp và livestream. Các mặt hàng được Hannah giới thiệu là mỹ phẩm, thời trang, đồ gia dụng và nội thất.

Trên mạng xã hội, Hannah sở hữu fanpage Facebook hơn 1,6 triệu người theo dõi cùng kênh TikTok có hơn 2,1 triệu lượt follow. Tại đây cô thường chia sẻ kiến thức chăm sóc da, thời trang, cuộc sống gia đình và quan điểm cá nhân về hôn nhân, các mối quan hệ. Hình ảnh của cô gắn với sự chuyên nghiệp, kỹ lưỡng trong công việc, đồng thời có một cộng đồng người theo dõi trung thành, nhiều phiên live có hàng trăm nghìn mắt xem.

Hannah Olala từng theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ, trong khi phần lớn người thân vẫn sinh sống tại đây. Năm 2011, vợ chồng cô quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp. Đây là lựa chọn khác với số đông, song hành trình sau đó giúp Hannah xây dựng được vị trí đáng chú ý trong lĩnh vực kinh doanh và sáng tạo nội dung.

Hannah lớn lên ở nước ngoài nhưng lại về Việt Nam lập nghiệp

Nữ doanh nhân hiện sống cùng gia đình trong căn penthouse rộng khoảng 600m2 tại TP.HCM, có tầm nhìn hướng về Landmark 81. Không gian sống này từng gây chú ý bởi thiết kế pha trộn giữa phong cách cổ điển và tối giản, đặc biệt là khu vườn bao quanh bốn mặt với nhiều cây trái, hoa lá.

Biệt danh “phú bà” cũng thường được nhắc đến khi nói về Hannah Olala, từ những chuyến du lịch tại các villa cao cấp, sở thích dùng mỹ phẩm đắt tiền cho tới việc đã đặt chân đến hơn 40 quốc gia. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh sang trọng là một hành trình nghề nghiệp đáng chú ý: Hannah từng có mức lương khởi điểm 50.000 USD/năm khi mới tốt nghiệp; sau khi về Việt Nam, cô từng làm Brand Manager cho một thương hiệu mỹ phẩm với thu nhập 2.500 USD/tháng.

Một số khu vực trong nhà Hannah Nguyễn

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Hannah Olala còn là đồng sáng lập Công ty cổ phần Skinetiq, thành lập vào năm 2020. Doanh nghiệp này sở hữu thương hiệu chăm sóc da Candid và nắm quyền phân phối độc quyền Murad tại Việt Nam.

Đầu năm 2026, Skinetiq gây chú ý khi Marico South-East Asia Corporation, công ty thành viên của tập đoàn hàng tiêu dùng Marico (Ấn Độ), mua 75% cổ phần. Skinetiq được định giá vốn chủ sở hữu khoảng 1.000 tỷ đồng, trong khi giá trị thương vụ ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 7/2024, Hannah Olala cũng từng gây chú ý khi ký cam kết quyên góp 1 triệu USD, tương đương 25,3 tỷ đồng, cho UNICEF Việt Nam với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em gái.

Hannah Olala giới thiệu sản phẩm trước khi bắt đầu 1 phiên livestream

Hơn 150.000 mắt xem cùng lúc vào livestream tháng 11/2025

Võ Hà Linh livestream đạt 412.000 mắt xem cùng lúc, công ty tăng vốn gấp 10 lần sau 3 năm

Võ Hà Linh sinh năm 1992, quê Nghệ An. Cô từng là nhân viên văn phòng trước khi chuyển hướng sang làm YouTuber với các video ăn uống, trải nghiệm và đánh giá sản phẩm. Sau đó, Hà Linh dần tạo được dấu ấn ở mảng mỹ phẩm, nhà hàng và hàng tiêu dùng.

Cô được cộng đồng mạng gọi là “chiến thần review” bởi phong cách nhận xét thẳng, rõ ràng và không ngại chỉ ra những điểm chưa tốt của sản phẩm. Chính cách làm nội dung này giúp Hà Linh sở hữu lượng người theo dõi lớn: kênh YouTube của cô hiện có gần 2,1 triệu lượt đăng ký, trong khi TikTok đạt khoảng 5,7 triệu người theo dõi.

Võ Hà Linh

Bên cạnh các video review, Võ Hà Linh còn là một trong những gương mặt có sức hút lớn trong các phiên livestream bán hàng. Song tháng 4/2023, Hà Linh từng vướng tranh cãi liên quan đến hoạt động bán hàng cho một thương hiệu dầu gội. Sau đó, cô có giai đoạn hoạt động kín tiếng hơn trước khi quay trở lại mạnh mẽ với livestream trong năm 2024.

Các phiên livestream của Hà Linh đều thu hút hàng trăm nghìn người xem cùng lúc. Có thời điểm, lượng người xem đạt mức 200.000 - 400.000, thậm chí một số màn hình livestream ghi nhận hơn 20.000 lượt mua sản phẩm đồng thời.

Các mặt hàng được Hà Linh chuẩn bị cho một livestream

Vào tháng 8/2024, Hà Linh đạt hơn 412.000 mắt xem cùng lúc

Bên cạnh hoạt động với vai trò KOL và livestreamer, Võ Hà Linh còn sở hữu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official, thành lập từ tháng 5/2021 tại Nghệ An, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Võ Hà Linh góp 90% vốn. Đến tháng 10/2024, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 19,5 tỷ đồng, gần gấp 10 lần so với ban đầu; cơ cấu cổ đông sau lần thay đổi này không được công bố.

Tháng 9/2025, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official tiếp tục công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bổ sung thêm hai ngành nghề gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; cùng hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản và đấu giá quyền sử dụng đất, không bao gồm hoạt động đấu giá.

Đáng chú ý, Hà Linh hiện cũng đang xây dựng một tòa nhà quy mô lớn tại Nghệ An để làm trụ sở công ty. Đây được xem là động thái cho thấy nữ livestreamer đang từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh, thay vì chỉ gắn với hình ảnh reviewer hay người chốt đơn trên các nền tảng mạng xã hội.

Tòa nhà trụ sở công ty của Hà Linh đang trong quá trình xây dựng

Khác với sự cởi mở trong công việc, Võ Hà Linh khá kín tiếng về đời tư. Cô từng công khai hẹn hò với bạn trai kém tuổi tên Mạnh, cùng quê. Trong giai đoạn còn gắn bó, anh thường xuất hiện trong các video mukbang và được Hà Linh gọi vui là “anh phi công”. Tuy nhiên, từ giữa năm 2021, người này không còn xuất hiện trong các nội dung của cô.

Tháng 8/2024, Võ Hà Linh lần đầu công khai việc đã có một con gái. Cô cho biết cô không chia sẻ hình ảnh hay thông tin cụ thể về con trên mạng xã hội vì muốn bảo vệ sự riêng tư, để bé có thể lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Hà Linh cũng tâm sự bản thân vừa lo kinh tế, vừa nuôi dạy con với sự đồng hành của gia đình hai bên.



