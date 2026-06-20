Candid lên tiếng về sản phẩm retinol giữa ồn ào

Phía Candid cho biết thông báo được đưa ra sau khi “ghi nhận một số thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến các sản phẩm Candid Retinol Treatment”.

Vào tối 19/6, thương hiệu mỹ phẩm Candid đã đăng tải thông báo chính thức, liên quan đến ồn ào chất lượng sản phẩm lên tài khoản Facebook chính thức có 83 nghìn người theo dõi.

Theo đó, thương hiệu ghi nhận “một số thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm Candid Retinol Treatment và các thành phần của sản phẩm”. Những thông tin này “có thể gây ra những hiểu lầm đối với khách hàng và đối tác” nên phía Candid đưa ra thông báo chính thức.

Thông báo chính thức từ phía Candid (Ảnh: Candid)

Tại đây Candid cho biết sản phẩm được sản xuất bởi Kolmar Korea, ứng dụng công nghệ Encapsulated Retinol Technology, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được nhập khẩu, phân phối hợp pháp tại Việt Nam. Thương hiệu cũng khẳng định các thành phần trong sản phẩm đều tuân thủ quy định hiện hành và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

“Chúng tôi xin xác nhận rằng Candid Retinol Treatment được sản xuất bởi KOLMAR KOREA Co., Ltd., một trong những nhà sản xuất mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc, theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn, bao gồm chứng nhận CGMP và ISO. Dòng sản phẩm này được KOLMAR KOREA Co., Ltd. xác nhận ứng dụng Encapsulated Retinol Technology. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối hợp pháp tại Việt Nam, đồng thời có đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ an toàn và hồ sơ kỹ thuật theo quy định hiện hành, bao gồm Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Tất cả nguyên liệu sử dụng trong sản phẩm đều tuân thủ các quy định hiện hành và được sử dụng trong giới hạn cho phép nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Candid luôn đặt chất lượng sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng lên hàng đầu và mong quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về điều này” - trích từ thông báo của Candid.

Trước đó, trên MXH liên tục xuất hiện các bài đăng dưới dạng clip/hình ảnh đặt câu hỏi về thành phần và chất lượng sản phẩm Candid Retinol Treatment. Cuộc tranh luận nhanh chóng lan rộng với sự tham gia của nhiều bên, từ người tiêu dùng, KOC đến cộng đồng yêu skincare, đẩy hàng loạt từ khóa không tích cực liên quan đến Candid lọt tìm kiếm phổ biến.

Các từ khóa tìm kiếm liên quan đến Candid (Ảnh chụp màn hình)

Trước những thắc mắc từ dư luận, Hannah Olala (Hannah Nguyễn), nhà đồng sáng lập Công ty cổ phần Skinetiq - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu chăm sóc da Candid, đã đăng tải video giải thích về công nghệ được sử dụng trong sản phẩm, đồng thời phân biệt giữa hàm lượng retinol tinh khiết và công nghệ bao bọc hoạt chất trong công thức. Nữ doanh nhân cũng cho biết doanh nghiệp sở hữu các hồ sơ và tài liệu chứng minh công nghệ đang được áp dụng.

Hannah Olala trong clip lên tiếng về sản phẩm (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, Skinetiq được thành lập từ năm 2020 bởi Hannah Olala và doanh nhân Bùi Ngọc Anh. Skinetiq đang sở hữu thương hiệu chăm sóc da Candid và phân phối độc quyền thương hiệu Murad tại Việt Nam. Candid được Skinetiq ra mắt và giới thiệu đến cộng đồng vào tháng 3/2022.

Tháng 2/2026, Hannah Olala công bố thương vụ của Công ty cổ phần Skinetiq với Công ty hàng tiêu dùng Marico (Ấn Độ) gây chú ý.

Theo đó Skinetiq được định giá vốn chủ sở hữu khoảng 1.000 tỷ đồng. Marico đã mua 75% cổ phần Skinetiq, ước tính giá trị thương vụ khoảng 750 tỷ đồng, thực hiện qua Marico South-East Asia Corporation - công ty thành viên do Marico sở hữu toàn phần, đặt trụ sở ở TP.HCM.

Tại Việt Nam, Marico SEA được biết đến khi sở hữu dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho nam với X-Men và X-Men for Boss và thị trường thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với thương hiệu Thuận Phát.

Hiện tại, sự việc liên quan đến Candid vẫn đang tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng, đặc biệt là cộng đồng làm đẹp.