Vụ ngoại tình độc lạ: Từ những bức ảnh họp lớp lộ ra 2 sự phản bội, phản ứng của chồng tiểu tam khiến MXH dậy sóng

Anh không hạ nhục vợ, không lôi đối phương lên mạng để trả đũa, cũng không dùng những lời cay nghiệt để trút giận.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một người phụ nữ tố chồng ngoại tình sau 18 năm chung sống. Điều khiến câu chuyện lan truyền với tốc độ chóng mặt không chỉ là những hình ảnh ghi lại cảnh người chồng đi du lịch cùng phụ nữ khác, mà còn bởi loạt tin nhắn của những người trong cuộc.

Bốn người, hai cuộc hôn nhân tan vỡ

Chị H. chia sẻ: "4 năm yêu nhau, 18 năm cưới nhau đổi lại được gì? Đổi lại là chồng nói anh đi chụp ảnh tỉnh mấy ngày, và tỉnh của anh là đi Đà Nẵng, Hội An du lịch với gái, kề vai, sát cánh nắm tay nhau, khi chị cũng trốn chồng chị đi du lịch ấp nhau với anh. Khốn nạn nhất trên cuộc đời đó chính là ngoại tình…".

Theo những thông tin được chia sẻ, điều khiến dư luận chú ý là mối quan hệ này được cho là không còn diễn ra trong bí mật. Sau khi phát hiện sự việc, người vợ đã chủ động liên hệ với chồng của người phụ nữ kia để tìm hiểu.

Qua các đoạn hội thoại được đăng tải, người đàn ông này cho biết bản thân đã biết sự việc từ trước. Anh chia sẻ rằng vợ mình từng đưa người đàn ông kia về nhà ăn cơm như một người bạn bình thường. "Anh không, ok em, anh chịu thôi...", trước thái độ khá bình thản của anh, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu, thậm chí đặt ra nhiều giả thuyết như hai vợ chồng đã ly thân từ lâu hoặc "ông ăn chả bà ăn nem". Song đến thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là những suy đoán từ cộng đồng mạng, chưa có thông tin xác thực.

Bên cạnh đó, trên mạng cũng xuất hiện thêm nhiều chia sẻ về người phụ nữ bị cho là có liên quan đến vụ việc, được đăng tải từ các tài khoản tự nhận là bạn bè hoặc người quen. Tuy nhiên, những nội dung này hiện vẫn chưa được kiểm chứng độc lập.

Sự bất lực và cao thượng của 1 người đàn ông

Giữa rất nhiều thông tin, thứ khiến nhiều người ám ảnh lại không phải những bức ảnh hay những lời tố cáo, mà là đoạn hội thoại giữa người vợ và chồng của người phụ nữ kia (2 nạn nhân của sự phản bội).

Khi được hỏi về sự việc, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Bọn nó công khai rồi lên mạng nói có coi ra gì đâu em. Biết hay không biết giờ không quan trọng với bọn nó em ạ".

"Anh biết nói gì bây giờ em. Buồn đau thì không còn nữa rồi mà thấy nhục thôi em".

Không có những lời chửi bới, không có màn trách móc hay kể lể dài dòng. Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng đủ để người đọc hình dung một trạng thái còn đau hơn cả tức giận.

Đó là khi một người không còn tranh cãi vì biết mình đã không còn giá trị trong mắt đối phương.

Đó là khi sự phản bội không còn là bí mật, mà trở thành điều được chấp nhận một cách ngang nhiên.

Đó cũng là lúc người bị tổn thương nhận ra điều mình đánh mất không chỉ là người bạn đời, mà còn là lòng tự trọng của chính mình.

Có những cuộc hôn nhân không chết vì một lần ngoại tình. Nó chết từ khoảnh khắc người phản bội không còn thấy cần phải giấu nữa.

Điều khiến nhiều người cảm phục ở người đàn ông này không phải là sự cam chịu, mà là cách anh giữ lại sự tử tế cuối cùng cho chính mình. Anh không hạ nhục vợ, không lôi đối phương lên mạng để trả đũa, cũng không dùng những lời cay nghiệt để trút giận. Sau tất cả, điều còn sót lại chỉ là một câu nói rất đàn ông, rất đau và cũng rất thật: "Buồn đau thì không còn nữa rồi, mà thấy nhục thôi".

Sự phản bội đau nhất là người trong cuộc không còn muốn che giấu

Ngoại tình luôn là câu chuyện có nhiều góc nhìn và mọi thông tin trên mạng xã hội đều cần được tiếp cận một cách thận trọng. Tuy nhiên, từ câu chuyện này, điều khiến nhiều người suy ngẫm không chỉ là đúng - sai giữa những người trong cuộc.

Bởi suy cho cùng, điều đáng sợ nhất của một cuộc phản bội không phải là việc có thêm một người khác xuất hiện, mà là khoảnh khắc người phản bội không còn thấy cần phải tôn trọng cảm xúc của người ở lại.

Khi một lời xin lỗi cũng không còn.

Khi một lời giải thích cũng trở nên thừa thãi.

Khi mọi thứ được công khai như thể người bạn đời chưa từng tồn tại.

Lúc ấy, nỗi đau không còn nằm ở chuyện mất một cuộc hôn nhân, mà là cảm giác cả những năm tháng mình từng gìn giữ bỗng trở thành điều vô nghĩa. Chính vì vậy, giữa rất nhiều bình luận tranh cãi, có lẽ câu nói khiến người ta nhớ lâu nhất vẫn là câu nói bất lực 1 cách tử tế của người đàn ông ấy. Đó không chỉ là tâm sự của một người chồng, mà còn là tiếng lòng của rất nhiều người từng đi qua sự phản bội trong hôn nhân.