Ai cũng tưởng sẽ có cái kết đẹp, cặp “tiên đồng ngọc nữ” nổi tiếng giới du học sinh lại xác nhận tan vỡ

Sau những đồn đoán, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng xác nhận cả hai “đường ai nấy đi”.

Bạch Lưu Dương và Anh Vũ là cặp đôi được nhiều người yêu thích trên MXH. Bởi cả hai đều sở hữu visual cực phẩm, đã vậy còn học giỏi và có chuyện tình “chị ơi anh yêu em” ngọt ngào. Tuy nhiên những ngày vừa qua, cộng đồng mạng liên tục xôn xao khi thấy cả hai cả động thái xóa hình ảnh chụp cùng nhau trên các nền tảng MXH. Điều này khiến không ít người đặt nghi vấn Bạch Lưu Dương và Anh Vũ rạn nứt tình cảm.

Trước những bàn tán từ netizen, mới đây, Bạch Lưu Dương đã chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm của mình.

Bạch Lưu Dương xác nhận đã dừng lại mối tình 3 năm với Anh Vũ

Cô bạn cho biết cả hai đã quyết định dừng lại sau 3 năm bên nhau. Lý do được đưa ra là vì cả hai không còn chung định hướng tương lai. Cặp đôi cũng chọn cách kết thúc nhẹ nhàng và dành nhiều sự tôn trọng cho đối phương.

“3 năm là một quãng thời gian đủ dài để có rất nhiều kỷ niệm đẹp, cũng đủ để cả hai học được nhiều điều từ nhau. Tuy nhiên, vì đã không còn chung định hướng tương lai nên chúng mình quyết định dừng lại. Chuyện tình của chúng mình dừng ở đây, nhưng những điều tốt đẹp đã từng có sẽ luôn đáng được trân trọng. Chúng mình chọn kết thúc nhẹ nhàng và tôn trọng đối phương, nên mình mong là mọi người cũng sẽ hiểu và thông cảm cho 2 đứa mình nhé!”, Bạch Lưu Dương viết.

Xác nhận từ người trong cuộc khiến không ít các fan couple bày tỏ sự tiếc nuối. Song, nhiều người cũng bày tỏ sẽ ủng hộ cả hai trên hành trình riêng.

Bạch Lưu Dương (Lưu Thị Bạch Dương, SN 2001) và Lê Anh Vũ (SN 2003) từng học chung trường từ cấp 3 tuy nhiên cả hai khi ấy chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc. Vài năm sau khi cùng du học tại châu Âu, Bạch Lưu Dương và Anh Vũ mới tình cờ gặp lại giữa một đất nước xa lạ. Cuộc hội ngộ tưởng chừng chỉ là duyên cũ ấy lại trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ kéo dài suốt 3 năm.

Trong thời gian yêu nhau, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch, cuộc sống du học cũng như hành trình cùng nhau trưởng thành trên MXH. Không quá phô trương nhưng sự tự nhiên, nhẹ nhàng trong cách thể hiện tình cảm giúp Bạch Lưu Dương và Anh Vũ nhận được nhiều sự yêu mến, trở thành một trong những cặp đôi được cộng đồng mạng ngưỡng mộ.

Sau khi trở về Việt Nam, cả hai vẫn đồng hành trong công việc và cuộc sống, nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện cũng như sáng tạo nội dung trên TikTok. Chính sự đồng hành này khiến việc cặp đôi dừng lại sau 3 năm gây nhiều tiếc nuối.