Chú rể tổ chức hôn lễ với "cô dâu giấy" vào ngày cuối lễ tang, tâm thư gửi vợ nghẹn ngào

Một đám cưới vẫn có váy cưới, hoa tươi, bánh cưới và hàng trăm khách mời, nhưng cô dâu lại chỉ xuất hiện qua mô hình bằng giấy.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao chia sẻ nhiều hình ảnh, video ghi lại một đám cưới đặc biệt diễn ra tại bang Penang (Malaysia).

Trong khung cảnh được trang hoàng như một hôn lễ truyền thống, chú rể mỉm cười bước trên thảm đỏ, ôm bó hoa và một mô hình (standee) cô dâu mặc váy cưới.

Theo The Straits Times, đây là đám cưới mà anh John Muaythai John tổ chức để hoàn thành lời hẹn ước với vị hôn thê Shakira Saw Sim Ee, được nhiều người biết đến trên Facebook với tên SaKira Saw.

SaKira là một KOL, livestreamer chuyên bán hàng trực tiếp trên Facebook có khoảng 12k follower tại Malaysia. Cô thường xuyên thực hiện các phiên livestream kinh doanh quần áo, phụ kiện, đồ dùng cá nhân và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác, sở hữu lượng người theo dõi ổn định trên mạng xã hội.

Theo cáo phó do gia đình công bố, SaKira qua đời hôm 23/6, hưởng dương 43 tuổi. Sự ra đi đột ngột của cô khiến kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 11 năm nay không thể trở thành hiện thực.

Tuy nhiên, John quyết định không để lời hứa giữa hai người dang dở.

Đám cưới được tổ chức vào ngày 28/6, cũng là ngày cuối cùng của lễ viếng.

Không gian buổi lễ được dựng như một hôn lễ thực sự với hoa tươi, bóng bay, thảm đỏ và rất nhiều hình ảnh của cô dâu. Chính giữa lễ đường là linh cữu của SaKira cùng bàn thờ, lễ vật và nhang đèn.

John mặc áo blazer, tay cầm bó hoa cưới và ôm theo một mô hình kích thước thật của SaKira trong bộ váy cưới. Trong tiếng vỗ tay của người thân và bạn bè, anh chậm rãi bước vào lễ đường như đúng kế hoạch mà cả hai từng mong chờ.

Khung cảnh tại đám cưới.

Một màn hình lớn liên tục phát những đoạn video ghi lại khoảnh khắc SaKira bên gia đình, bạn bè và người thân.

Khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động nhất là khi John tự đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay mình, sau đó cúi người bên linh cữu và bật khóc.

Sau nghi thức chính, buổi lễ vẫn diễn ra với đầy đủ các nghi lễ như một đám cưới truyền thống: dâng trà, cắt bánh cưới, chụp ảnh cùng khách mời, biểu diễn văn nghệ và đốt vàng mã.

Theo văn hóa địa phương, đây là đám cưới âm, Nghi lễ này được thực hiện với niềm tin rằng đôi uyên ương vẫn có thể nên duyên ở thế giới bên kia, đồng thời giúp hoàn thành lời hẹn ước còn dang dở.

Trên trang Facebook cá nhân, John đăng tải thiệp mời, clip ghi lại đám cưới, kèm những dòng chia sẻ thu hút lượng tương tác cao.

Cụ thể, trước khi buổi lễ diễn ra, John từng chia sẻ lời mời tới những người từng nhận thiệp cưới của hai người. Anh viết: "Tôi chân thành mời tất cả những ai từng quan tâm đến chúng tôi, từng nhận được thiệp cưới trước đây, hãy dành thời gian đến chứng kiến buổi lễ tuy đến muộn nhưng tình yêu của chúng tôi chưa từng thay đổi."

Sau đám cưới, John tiếp tục đăng tải một bức tâm thư gửi người vợ quá cố.

"Hôm nay, cuối cùng anh cũng cưới được em."

Anh gọi SaKira bằng cái tên thân mật "Sui Boh" (người vợ xinh đẹp) và cho biết dù cả hai không thể tổ chức hôn lễ tại khách sạn như đã hẹn, anh tin cô vẫn sẽ cảm nhận được tất cả tình yêu và sự chân thành của mình.

John cũng gọi SaKira là "Superwoman tuyệt vời nhất" trong lòng mình: "Được gặp em trong cuộc đời này là điều may mắn nhất của anh. Kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em và mãi mãi ở bên em.

Tình yêu của chúng ta chưa bao giờ thay đổi, dù chỉ một chút, vì cuộc chia ly này."

Cả hai yêu nhau nhiều năm, đằng gái bán hàng online trên Facebook.

Trong bài đăng sau khi buổi lễ kết thúc, John một lần nữa gửi lời cảm ơn tới tất cả người thân, bạn bè đã có mặt để chứng kiến lời hẹn ước của hai người được hoàn thành.

Anh viết rằng, dù đây không phải đám cưới diễn ra đúng ngày, đúng địa điểm như đã hứa, nhưng với anh, đó vẫn là lời cam kết trọn vẹn nhất.

Đám cưới đặc biệt này sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước cách John lựa chọn hoàn thành lời hứa với người mình yêu, trong khi không ít ý kiến cũng chia sẻ thêm về phong tục đám cưới âm trong văn hóa của một bộ phận người Hoa, coi đây là cách khép lại một mối duyên còn dang dở.



