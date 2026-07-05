Chuyện tình "chị em" lệch 9 tuổi, có màn cầu hôn 600 triệu: Chồng nổi tiếng "sủng thê", vợ cứ phát biểu là gây tranh cãi

Cặp đôi này một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán lẫn tranh cãi của cứ dân mạng.

Lucie Nguyễn và Tuấn Dương là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Không chỉ gây chú ý bởi khoảng cách 9 tuổi, cả hai còn nhận nhiều sự ngưỡng mộ vì diện mạo đẹp đôi, cuộc sống giàu có, chuyện tình lãng mạn.

Lucie Nguyễn (SN 1989) từng làm một nhiếp ảnh gia, đến hiện tại cô xuất hiện hơn trong vài trò sáng tạo nội dung, livestream bán hàng. Trong khi đó, Tuấn Dương (SN 1998) được nhiều người biết đến qua TikTok với hình ảnh điển trai nhưng cũng không kém phần hài hước, gần gũi.

Lucie Nguyễn và Tuấn Dương bén duyên từ một gameshow hẹn hò

Cả hai quen biết sau khi cùng tham gia chương trình hẹn hò. Thời điểm công khai mối quan hệ, chuyện tình "chị hơn em 9 tuổi" từng khiến nhiều người bất ngờ. Bên cạnh những lời chúc phúc, cặp đôi cũng phải đối diện không ít ý kiến trái chiều về khoảng cách tuổi tác, sự khác biệt trong sự nghiệp cũng như điều kiện kinh tế.

Dù vậy, Lucie Nguyễn và Tuấn Dương vẫn gắn bó, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Sau khoảng thời gian hẹn hò, Tuấn Dương đã có màn cầu hôn được đầu tư 600 triệu đồng gây sốt, có sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Cặp đôi sau đó đăng ký kết hôn, lần lượt chào đón hai con và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Trên mạng xã hội, Tuấn Dương được nhiều người yêu mến bởi hình ảnh ông bố trẻ khéo chăm con, thường xuyên phụ vợ việc nhà, còn Lucie Nguyễn ghi dấu ấn với hình tượng người phụ nữ độc lập, cá tính và thẳng thắn. Bên cạnh đó, những lần Tuấn Dương tạo bất ngờ vào những dịp kỷ niệm, sinh nhật cho vợ cũng khiến dân tình phải trầm trồ “xin vía”.

Cả hai từng gây chú ý với màn cầu hôn đầu tư 600 triệu đồng

Tuy nhiên, ngoài những lời khen, cặp đôi cũng không ít lần vướng vào những cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Trong đó, một trong những ồn ào lớn nhất là phát ngôn của Lucie Nguyễn về chuyện tài sản trước hôn nhân.

Khi tham gia một chương trình, Lucie Nguyễn chia sẻ rằng trước khi kết hôn cô đã có nhà riêng, còn Tuấn Dương thì chưa. "Em có nhà rồi còn chồng em thì chưa có", Luice kể về thời điểm cả hai bắt đầu mối quan hệ. Cô cũng cho biết bản thân đã có nền tảng tài chính ổn định trước hôn nhân, còn những tài sản hai vợ chồng cùng tạo dựng sau này sẽ dành cho các con.

Đoạn chia sẻ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc công khai nhấn mạnh sự chênh lệch về điều kiện kinh tế giữa hai vợ chồng là thiếu tinh tế, vô tình khiến Tuấn Dương trở thành đối tượng bị bàn tán. Không ít bình luận cho rằng phát ngôn này dễ khiến công chúng hiểu nam TikToker bước vào hôn nhân với "hai bàn tay trắng". Sau đó, Lucie Nguyễn đã lên tiếng giải thích rằng cô chỉ đang kể lại hoàn cảnh của cả hai ở thời điểm yêu nhau, đồng thời khẳng định chưa từng có ý coi thường hay hạ thấp chồng.

Nụ cười gượng gạo của Tuấn Dương khi vợ chia sẻ công khai: "Em có nhà rồi còn chồng em thì chưa có"

Trong dịp tháng 5 vừa qua, Luice Nguyễn cũng gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh một mình ôm 2 con kèm caption: “Ước gì mọi thứ chỉ là mơ”. Ngoài ra, vẻ mệt mỏi, buồn bã của Lucie cũng khiến dân tình phải chú ý.

Dù không nói rõ gặp chuyện gì nhưng netizen tự liên kết với chuyến đi du lịch gia đình của cặp đôi và cho rằng Lucie Nguyễn và Tuấn Dương “cơm không lành, canh không ngọt”. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, thậm chí có tin đồn cả hai ly hôn thời điểm đó song Lucie Nguyễn vẫn không lên tiếng chia sẻ thêm, mặc netizen bình luận trái chiều liên quan đến chồng.

Đến mới đây Lucie Nguyễn tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải đoạn tin nhắn trao đổi giữa hai vợ chồng lên mạng xã hội. Theo chia sẻ của cô, trong thời gian cả hai con cùng mắc tay chân miệng và sốt cao, cô gần như phải một mình chăm sóc các bé. Lucie cho biết nhiều ngày liền nghĩ chồng vẫn đang bận công việc nên không muốn làm phiền, nhưng sau đó mới biết Tuấn Dương đã kết thúc lịch quay và dành thời gian đi chơi.

Trong đoạn hội thoại được chia sẻ, Lucie Nguyễn bày tỏ sự buồn lòng khi cho rằng bản thân phải gồng gánh mọi việc trong lúc các con ốm, còn Tuấn Dương liên tục nhắn tin xin lỗi vợ. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Lucie Nguyễn tiếp tục gây tranh cãi khi đưa câu chuyện gia đình lên MXH

Đa phần cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với Lucie Nguyễn khi chăm con nhỏ, đối diện áp lực rất lớn, tâm lý phụ nữ tuổi thân là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng vấn đề nằm ở cách chia sẻ câu chuyện. Theo họ, khi cả hai đều là người nổi tiếng trên mạng xã hội và đã xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc trong nhiều năm, việc công khai một đoạn hội thoại riêng tư giữa vợ chồng có thể chưa thực sự khéo léo.

Bởi chỉ từ vài dòng tin nhắn, Tuấn Dương đã trở thành tâm điểm của những bình luận tiêu cực, dù đoạn hội thoại đó chưa đủ để phản ánh đầy đủ một mối quan hệ.

Nhiều người cũng nhắc lại hình ảnh nam TikToker vốn được yêu mến với vai trò người chồng, người cha chăm chỉ, thường xuyên đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc con cái và cho rằng hành động của Lucie Nguyễn đã làm lu mờ những gì anh đã thể hiện trong nhiều năm qua, trái ngược với định vị hình ảnh mà gia đình được yêu mến. Đó là lý do chỉ một hình ảnh tin nhắn, chưa rõ đúng sai, đã thổi bùng lên những luồng tranh cãi trái chiều quanh Lucie.

Trong những lần vướng tranh cãi vì phát ngôn trước đây, vợ chồng Lucie Nguyễn - Tuấn Dương thường không lên tiếng giải thích. Thay vào đó, cả hai giữ im lặng, tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hình ảnh cùng nhau chăm sóc con cái như một cách để câu chuyện dần lắng xuống. Ở ồn ào lần này, cặp đôi cũng chưa có bất kỳ phản hồi nào và nhiều người cho rằng họ có thể tiếp tục chọn cách xử lý quen thuộc.

Tuy nhiên, những diễn biến trên mạng xã hội thời gian qua vẫn khiến một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi về cách Lucie Nguyễn xây dựng và chia sẻ hình ảnh gia đình trước công chúng. Bởi khi lựa chọn đưa đời sống hôn nhân trở thành một phần nội dung trên mạng xã hội, mỗi chi tiết được công khai, đặc biệt là những khía cạnh riêng tư, cũng dễ khiến công chúng đối chiếu với hình ảnh "gia đình hạnh phúc" mà cặp đôi từng xây dựng và tạo ra những cách diễn giải khác nhau.