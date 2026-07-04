Lucie Nguyễn bị chê gần "40 tuổi cứ như trẻ con" vì đoạn tin nhắn trách chồng: 2 con đang ốm, bố vẫn đi chơi

Đang là cặp vợ chồng được nhiều người yêu thích, Lucie Nguyễn và Tuấn Dương bỗng khiến netizen tranh cãi "nảy lửa".

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn tin nhắn của vợ chồng Lucie Nguyễn và Tuấn Dương. Theo đó, tin nhắn được Lucie Nguyễn đăng tải trên trang cá nhân của mình, nội dung liên quan đến việc Tuấn Dương đi chơi, không nhắn tin, gọi điện về nhà trong khi vợ một mình chăm 2 con bị ốm. Kèm theo đó, Lucie cũng chia sẻ một loạt khoảnh khắc chăm sóc các con đang bị sốt cao.

Trước đó trên trang TikTok, Lucie Nguyễn cho biết 2 con bị tay chân miệng, sốt cao tới 40 độ. Ngay cả khi hạ sốt, cô cũng không dám đi ngủ chỉ để theo dõi tình hình bệnh của 2 con. Đặc biệt hơn, Lucie cho hay thời gian này Tuấn Dương đang đi công tác 7 ngày nhưng lại ít khi nhắn tin, gọi điện về. Cũng vì nhớ ba nên Lucie Nguyễn bày tỏ các con liên tục khóc, đòi gọi điện với Tuấn Dương.

Lucie Nguyễn đăng tải đoạn tin nhắn với chồng khiến cả cõi mạng tranh cãi

Cặp đôi hiện đang trở thành tâm điểm trên MXH

Tuy nhiên trong đoạn tin nhắn đăng tải, Lucie Nguyễn thể hiện sự buồn bã bởi cứ nghĩ chồng bận công việc nên không dám làm phiền nhưng thực tế, Tuấn Dương lại đi chơi.

“Điều vợ buồn không phải vì chồng đi chơi. Vợ buồn vì mấy ngày con sốt cao, nhớ ba, cứ nghĩ trong đầu chồng còn bận công việc nên cũng không dám làm phiền. Đến khi biết chương trình quay đã xong và cũng kết thúc từ lúc con bệnh, thật sự nghĩ mà thấy buồn”, Lucie Nguyễn viết.

Về phía Tuấn Dương, trong đoạn tin nhắn anh liên tục xin lỗi vì đã làm vợ buồn vì không về phụ giúp chăm con ốm mà lại đi chơi.

Đáng chú ý, câu chuyện đáng lẽ chỉ của riêng vợ chồng Lucie Nguyễn - Tuấn Dương, nhưng khi cô đăng tải lên mạng đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ tranh cãi.

Không ít người bày tỏ sự đồng cảm với Lucie Nguyễn. Theo nhiều bình luận, việc một mình xoay xở chăm hai con cùng lúc bị ốm là áp lực không hề nhỏ đối với bất kỳ người mẹ nào.

Điều khiến họ thấu hiểu hơn cả không nằm ở chuyện Tuấn Dương đi chơi, mà là cảm giác của Lucie khi suốt những ngày con ốm vẫn tin rằng chồng đang bận công việc nên không muốn làm phiền. Đến lúc biết lịch trình công việc đã kết thúc nhưng chồng vẫn dành thời gian cho những cuộc vui bên ngoài, nhiều người cho rằng cảm giác tủi thân, thất vọng của cô là điều dễ hiểu.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lại lên tiếng bênh vực Tuấn Dương. Nhiều khán giả theo dõi cặp đôi từ lâu cho rằng nam TikToker vốn không phải người vô tâm hay thiếu trách nhiệm với gia đình.

Trên mạng xã hội, anh nhiều lần xuất hiện trong vai trò chăm con, đưa các bé đi chơi, ở nhà một mình để vợ yên tâm làm việc hoặc gặp gỡ bạn bè. Vì vậy, một số người cho rằng chỉ từ một đoạn hội thoại được chia sẻ, rất khó để đánh giá cả quá trình đồng hành của một người chồng, người cha.

Trên MXH, cả hai đăng tải nhiều về cuộc sống hôn nhân đời thường

Loạt bình luận trái chiều từ netizen

Dẫu vậy, giữa hai luồng quan điểm trái ngược, phần lớn ý kiến đều cho rằng việc đưa những mâu thuẫn riêng tư của gia đình lên mạng xã hội hiếm khi mang lại một cái kết tích cực. Bởi khi câu chuyện đã trở thành chủ đề bàn luận công khai, nó gần như không còn là vấn đề của riêng hai vợ chồng mà sẽ kéo theo vô số góc nhìn, phán xét và suy diễn từ người ngoài.

Người đứng về phía Lucie sẽ chỉ trích Tuấn Dương, trong khi những người bênh vực Tuấn Dương lại cho rằng Lucie không nên công khai đoạn tin nhắn cá nhân. Cuối cùng, cả hai đều trở thành tâm điểm của những lời tranh cãi, thay vì có cơ hội ngồi lại để chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Thấy thương Lucie Nguyễn. Trên MXH mọi người cứ tung hô “mom Dương” nhiều mà không ai để ý Lucie cũng rất giỏi và khéo trong việc dạy dỗ 2 con. Là phụ nữ ai cũng có lúc yếu đuối và tủi thân mà. Vụ này Dương sai rõ rồi nhưng mong 2 người bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau”.

- “Con ốm sốt mà quan trọng là chồng đi không nhắn tin, gọi điện về hỏi han thì tủi thân và bức xúc cũng là điều dễ hiểu”.

- “Bình thường Tuấn Dương chăm con một mình không thấy ai nói gì, lần này lại rầm rộ quá vậy…”.

- “Nhưng nhìn chung thì mình không hiểu sao lại phải đăng lên mạng những chuyện như vậy? Rồi để bây giờ cả cõi mạng phán xét chuyện riêng của gia đình”.

- “Hôn nhân thì đâu có như lúc yêu đương, vợ chồng thì phải biết cảm thông cho nhau, vấn đề như vậy thì nhà nào chả có mà cứ phải than thở, rồi đăng lên mạng để mọi thứ trở nên mâu thuẫn, ồn ào hơn”.

- “Dù gì thì cũng chuyện riêng tư vẫn nên kín tiếng là tốt nhất chứ đừng có gì cũng đăng lên mạng. Vợ chồng sai sót thì đóng cửa bảo nhau, còn đăng lên thì chắc chắn sẽ bị nói ra nói vào”.

Lucie Nguyễn (SN 1989) và Tuấn Dương (SN 1999) là cặp đôi đẹp - giỏi - giàu được nhiều người yêu thích trên MXH. Dù chênh lệch đến 9 tuổi song chuyện tình yêu của cả hai lại rất ngọt ngào, cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trên MXH, cặp đôi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường cùng nhau. Bên cạnh đó, Lucie Nguyễn và Tuấn Dương cũng là cặp vợ chồng cùng nhau livestream, sáng tạo nội dung, hỗ trợ nhau tốt trong công việc.