8 dấu hiệu bạn đang hiểu sai về lối sống tối giản, dấu hiệu số 6 rất nhiều người mắc

Tối giản không phải là cuộc thi xem ai sở hữu ít đồ hơn. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy tội lỗi khi mua một món đồ mới, liên tục dọn dẹp nhưng vẫn thấy chưa đủ, hoặc luôn so sánh ngôi nhà của mình với những căn hộ "tối giản hoàn hảo" trên mạng xã hội, rất có thể bạn đang rơi vào tình trạng "áp lực tối giản"

1. Bạn cảm thấy có lỗi mỗi khi mua bất kỳ món đồ nào

Người sống tối giản vẫn mua sắm.

Khác biệt nằm ở việc họ mua có chủ đích, thay vì mua theo cảm xúc.

Nếu mỗi lần cần mua một chiếc nồi mới, một bộ quần áo đi làm hay một chiếc ghế làm việc tốt hơn mà bạn lại tự trách bản thân là "mình tiêu tiền quá nhiều", "mình không còn tối giản nữa", thì đó không còn là tư duy tiêu dùng lành mạnh.

Bạn đang biến tối giản thành một quy tắc cứng nhắc.

2. Bạn dọn dẹp liên tục nhưng chưa bao giờ thấy đủ

Hôm nay bỏ 20 món.

Tuần sau lại tìm thêm 10 món để bỏ.

Tháng sau tiếp tục lục tung tủ đồ xem còn thứ gì có thể vứt đi.

Nếu việc dọn dẹp trở thành một vòng lặp không hồi kết, rất có thể vấn đề không nằm ở số lượng đồ đạc, mà nằm ở cảm giác luôn nghĩ rằng mình "chưa đủ tối giản".

Một ngôi nhà gọn gàng không đồng nghĩa với việc phải ngày nào cũng thanh lọc.

3. Bạn so sánh cuộc sống của mình với những căn nhà trên mạng

- Căn hộ trắng tinh.

- Chỉ có vài món nội thất.

- Không một sợi dây điện lộ ra ngoài.

Mọi thứ đẹp như phòng trưng bày. Nhưng hãy nhớ rằng, mạng xã hội chỉ cho bạn thấy một góc đẹp nhất của căn nhà.

Nếu bạn luôn cảm thấy nhà mình quá nhiều đồ, quá lộn xộn hay chưa đủ đẹp chỉ vì nhìn thấy những hình ảnh đó, bạn rất dễ đánh mất mục tiêu ban đầu của lối sống tối giản.

4. Bạn cố gắng ép cả gia đình phải sống theo tiêu chuẩn của mình

Bạn muốn tối giản. Điều đó hoàn toàn bình thường nhưng chồng vẫn thích sưu tầm sách, con vẫn có hàng chục món đồ chơi, bố mẹ vẫn giữ những kỷ vật cũ.

Nếu bạn liên tục khó chịu, tranh cãi hoặc tìm cách ép mọi người bỏ đồ chỉ vì muốn căn nhà "đúng chuẩn tối giản", thì sự căng thẳng trong gia đình có thể còn lớn hơn lợi ích mà lối sống này mang lại.

5. Bạn dành quá nhiều thời gian để nghĩ về việc... tối giản

Nghe có vẻ mâu thuẫn.

Bạn muốn sống đơn giản hơn.

Nhưng lại dành hàng giờ xem video declutter, đọc sách về tối giản, lên danh sách bỏ đồ, sắp xếp lại tủ quần áo, tính toán xem nên giữ bao nhiêu chiếc áo.

Cuối cùng, tối giản lại chiếm gần hết sự chú ý của bạn.

Một lối sống đúng nghĩa nên giúp bạn có thêm thời gian cho những điều quan trọng, chứ không phải lấy đi thời gian đó.

6. Bạn từ chối những trải nghiệm chỉ vì sợ tốn tiền

Nhiều người nhầm lẫn giữa tối giản và cắt giảm cực đoan.

- Không dám đi du lịch.

- Không dám gặp bạn bè.

- Không dám học thêm một kỹ năng mới.

- Không dám mua dụng cụ phục vụ sở thích.

Trong khi đó, tối giản không có nghĩa là từ bỏ niềm vui, mà là ưu tiên chi tiền cho những điều thực sự mang lại giá trị.

7. Bạn chỉ nhìn thấy những gì cần bỏ, thay vì những gì đang đủ

Bạn mở tủ quần áo và nghĩ: "Còn nhiều quá."

Bạn mở bếp và nghĩ: "Vẫn phải bỏ thêm."

Bạn nhìn phòng khách và thấy: "Chưa đủ tối giản."

Khi luôn tập trung vào việc loại bỏ, bạn rất dễ quên cảm giác biết đủ. Trong khi đó, mục tiêu lớn nhất của tối giản chính là giúp con người hài lòng hơn với những gì mình đang có.

8. Bạn không còn cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn

Đây là dấu hiệu quan trọng nhất.

Hãy tự hỏi:

- Bạn có thấy bớt căng thẳng hơn không?

- Bạn có tiết kiệm được nhiều thời gian hơn không?

- Bạn có quản lý tiền bạc tốt hơn không?

- Bạn có dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân không?

Nếu câu trả lời đều là "không", thì có lẽ đã đến lúc điều chỉnh lại cách tiếp cận.

Tối giản chưa bao giờ yêu cầu bạn phải sở hữu đúng 33 món quần áo, bỏ hết đồ lưu niệm hay sống trong một căn nhà trống trải.

Nó chỉ muốn bạn sống với những gì phù hợp nhất với mình.

Tối giản không phải là đích đến, mà là công cụ

Nhiều người bắt đầu sống tối giản để tiết kiệm tiền, giảm áp lực và có nhiều thời gian hơn.

Nhưng trên hành trình đó, họ lại vô tình biến tối giản thành một "tiêu chuẩn" mới mà bản thân phải cố gắng đạt được.

Hãy nhớ rằng, một chiếc ghế bạn thực sự thích, một bộ bát đĩa dùng mỗi ngày hay vài món đồ lưu niệm gắn với ký ức không khiến bạn trở thành người "không tối giản".

Điều quan trọng không phải là bạn sở hữu bao nhiêu món đồ, mà là chúng có phục vụ cuộc sống của bạn hay không.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu của tối giản không phải là sống với ít đồ nhất, mà là sống nhẹ lòng nhất.