Danh tính của cậu bé Cape Verde rơi nước mắt khiến cõi mạng suýt mong Messi thua

Khoảnh khắc này đang viral toàn cầu, khiến cư dân mạng càng thêm tiếc nuối và xúc động khi Cape Verde phải dừng bước tại World Cup 2026.

Cả thế giới đang nói về điều kỳ diệu mà các cầu thủ Cape Verde tạo ra sau trận đấu 120 phút với Argentina. Không chỉ thảo luận về màn trình diễn ấn tượng, tinh thần thi đấu quả cảm hay câu chuyện truyền cảm hứng của các cầu thủ, cư dân mạng còn dành sự chú ý cho nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Một trong số đó là hình ảnh một cậu bé Cape Verde đứng trên khán đài, vừa khóc nức nở sau trận thua của đội nhà vừa giơ tay tạo hình trái tim gửi đến cầu thủ. Đôi mắt ầng ậc nước, bàn tay bé xíu giơ lên đầu khiến người xem không khỏi xúc động.

Khoảnh khắc CĐV nhí của Cape Verde bật khóc đang viral

Danh tính cậu bé này cũng nhanh chóng được netizen tìm ra. Hóa ra đó là Lewis da Costa - con trai của cầu thủ Nuno da Costa (sinh năm 1991) thuộc đội tuyển Cape Verde.

Sau trận đấu, Nuno da Costa cũng tiến về phía khán đài, ôm hôn vợ và con trai. Trong khoảnh khắc này, Nuno da Costa gục đầu vào người con trai bật khóc nức nở, cậu bé vẫn đang khóc nhưng đã vòng cả 2 tay xuống để ôm và xoa vai bố mình an ủi.

Gia đình Nuno da Costa khiến nhiều người xúc động

Gương mặt đẫm nước mắt của Lewis da Costa

Cầu thủ Nuno da Costa chạy lại ôm hôn vợ và con trai sau trận đấu

Được biết vợ chồng Nuno da Costa có 2 em bé, Lewis de Costa là con trai đầu, sinh năm 2017. Bài đăng đầu tiên của Nuno da Costa trên Instagram là hình ảnh con trai vừa chào đời cùng chú thích tự hào: “Xin giới thiệu với mọi người người kế thừa của tôi - Hoàng tử Lewis D.C. Cảm ơn người phụ nữ tôi yêu đã mang đến cho tôi món quà tuyệt vời này - em bé của chúng tôi”.

Trên tài khoản Instagram của mình, Nuno da Costa thường chia sẻ những khoảnh khắc về vợ và 2 con trai. Anh từng nhiều lần nhấn mạnh gia đình là số 1, là điều quý giá nhất với mình.

Vợ con thường có mặt trên khán đài để cổ vũ Nuno da Costa

Khoảnh khắc đời thường của gia đình

Ngay sau khi lên sóng truyền hình, khoảnh khắc này của cậu bé nhanh chóng viral toàn cầu. Không chỉ người Cape Verde quan tâm mà nhiều bài đăng từ cư dân mạng Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam,... đều thu hút lượng tương tác đáng kể.

Dù nhiều người là fan của Argentina hay Messi nhưng họ thừa nhận sự xúc động trước hình ảnh cậu bé CĐV bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc. Họ tin rằng chính những khoảnh khắc như vậy sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ cầu thủ tiếp theo của Cape Verde.

Bài đăng về Lewis da Costa trên MXH

Một số bình luận về cư dân mạng toàn cầu về khoảnh khắc này:

- Tôi là fan của Messi nên mừng vì đội anh ấy thắng, nhưng trận này thật sự quá nghẹt thở. Đối thủ rất đáng được tôn trọng. Thấy cậu bé này khóc, tôi còn suýt mong đội Cape Verde giành chiến thắng. - Biết đâu cậu bé được máy quay ghi lại lần này sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ tiếp theo ở Cape Verde. Trận đấu này chắc chắn sẽ khắc sâu trong ký ức của cậu ấy, đặc biệt là hình ảnh những cầu thủ của đất nước mình đã chiến đấu đầy quả cảm. - Xem mà bật khóc luôn. Cape Verde thật sự là một đội bóng truyền cảm hứng. - Messi quá xuất sắc, nhưng giờ đây cả thế giới đã nhớ đến các bạn. Đất nước của các bạn thật tuyệt vời. - Trời ơi! Thành thật mà nói, trước hôm nay tôi còn chưa từng nghe đến đất nước Cape Verde. Nhưng sau hôm nay, cả thế giới sẽ nhớ đến các bạn. Thật quá tuyệt vời! Các bạn đã chơi một trận đấu ở đẳng cấp cao như vậy, khiến người khác không thể không dành sự tôn trọng. - Đừng khóc nữa nhé. Cả thế giới đã nhớ đến các bạn rồi. - Đây chính là điều đẹp nhất của bóng đá. Không phải quốc gia nào cũng sẽ vô địch. Nhưng bất kỳ quốc gia nào cũng có thể khiến cả thế giới nhớ đến mình chỉ sau một đêm. - Là một người hâm mộ Argentina và Messi, trận đấu này thật sự khiến tim tôi đập liên hồi. Cape Verde đã chơi quá tuyệt vời. Đây là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất tôi từng xem. - Trận đấu này thật sự quá hay. Nếu không phải vì muốn thấy Messi tiếp tục thi đấu, tôi đã hy vọng Cape Verde giành quyền đi tiếp. - Hôm nay, Cape Verde đã trở thành một người khổng lồ. Cảm ơn Cape Verde, tôi thực sự rất xúc động. - Đừng khóc vì đội tuyển của bé không hề thua. Cape Verde quá mạnh, khiến Argentina có phen hú vía.

(Ảnh: IGNV)