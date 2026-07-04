Thủ môn Vozinha khiến MXH vỡ òa: “Kỷ lục của Messi bị lu mờ bởi trận thua của Cape Verde”

Cape Verde đưa fan bóng đá đi từ trầm trồ này đến ngạc nhiên khác.

Trước giờ bóng lăn, ít ai nghĩ cái tên Cape Verde có thể khiến Argentina phải chật vật đến vậy. Nhưng sau 120 phút nghẹt thở ở vòng 1/16 World Cup 2026, đội bóng đến từ quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân đã khiến cả thế giới phải nhắc đến mình theo cách đầy ngưỡng mộ.

Argentina giành chiến thắng 3 - 2 để đi tiếp, nhưng Cape Verde mới là cái tên để lại nhiều cảm xúc nhất. Một thất bại không mang màu sắc của sự buông xuôi, mà là màn chiến đấu đến giây cuối cùng, khiến ngay cả đương kim vô địch World Cup cũng không thể có một chiến thắng dễ dàng.

Trước Argentina - một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch với dàn sao chất lượng vượt trội - Cape Verde bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Khoảng cách về đẳng cấp, kinh nghiệm và chiều sâu lực lượng khiến phần lớn dự đoán đều nghiêng về một chiến thắng dễ dàng cho đại diện Nam Mỹ.

Thế nhưng trên sân, Cape Verde đã kể một câu chuyện hoàn toàn khác.

Họ không chọn co cụm phòng ngự để chờ đợi điều tồi tệ nhất. Họ chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, sẵn sàng pressing, phản công tốc độ và liên tục tạo ra những tình huống khiến hàng thủ Argentina phải vất vả chống đỡ. Ngay cả khi bị dẫn trước, Cape Verde vẫn không đánh mất tinh thần. Mỗi bàn thua đều được đáp trả bằng quyết tâm lớn hơn, mỗi phút trôi qua đều là thêm một nỗ lực để níu kéo hy vọng.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau trận đấu là tình huống thủ môn Vozinha đối mặt trực tiếp với Lionel Messi. Khi siêu sao Argentina có cơ hội dứt điểm, Vozinha phản xạ cực nhanh để cản phá thành công.

Đối đầu với hàng công đắt giá bậc nhất thế giới, Vozinha đã chứng minh rằng lòng dũng cảm và sự tập trung có thể san lấp mọi khoảng cách về đẳng cấp.

Khoảnh khắc để đời của Vozinha khi chặn đứng cú sút của Messi

Dù cuối cùng tỷ số 3 - 2 nghiêng về Argentina khép lại hành trình World Cup của Cape Verde, nhưng cách họ rời giải đấu lại khiến nhiều người xúc động. Thậm chí kỷ lục kiến tạo của Lionel Messi sau trận đấu cũng bị tinh thần chiến đấu của Cape Verde làm cho lu mờ. Đó không phải hình ảnh của một đội bóng nhỏ bị áp đảo hoàn toàn, mà là tập thể khiến ứng viên vô địch phải chiến đấu đến những phút cuối mới có thể giành vé đi tiếp.

Nhiều người hâm mộ nhận xét, nếu buộc phải dừng chân, thì đây có lẽ là một trong những cách chia tay đẹp nhất. Không có tiếc nuối vì buông xuôi, chỉ còn sự tự hào vì đã cống hiến tất cả.

Trên MXH, từ thời điểm Cape Verde gỡ hòa 1 - 1 đến khi tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội nhanh chóng ngập tràn những lời khen dành cho các cầu thủ. “Argentina hòa Cape Verde 1 - 1”, “Vozinha giúp cầm hòa Argentina",... cũng là những từ khóa đang thịnh hành trên Threads Không ít bình luận cho rằng đội bóng này đã vô địch World Cup trong lòng người hâm mộ.

Loạt thịnh hành trên Threads liên quan đến trận đấu

Nhiều khán giả đặc biệt ấn tượng với tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi của Cape Verde. Dù đối mặt đối thủ mạnh hơn rất nhiều, họ vẫn giữ nguyên cách chơi tích cực thay vì chỉ cố gắng hạn chế bàn thua.

“Cape Verde phải nói là đội quá lì lợm. Chiến thuật tốt. Hậu vệ vững. Sút cũng đỉnh”, “Nói chung fan trung lập trận này sướng. Fan Messi, Arg như tôi thì rụng tim rồi”, “Argentina thắng trận, nhưng Cape Verde lại truyền cảm hứng”, "Đây là đội bóng khiến tôi bất ngờ nhất World Cup năm nay”, “Argentina đi tiếp, nhưng Cape Verde mới là bất ngờ lớn nhất”, Messi và các nhà đương kim vô địch Argentina có một trận toát mồ hôi với Cape Verde. GOAT đi tiếp vòng 16. Cape Verde đã có 1 trận để đời, xứng đáng nhận được lời khen ngợi lớn. Xin cám ơn!”, “Xem Argentina - Cape Verde không dám rời chỗ ngồi luôn. Tuyệt đối điện ảnh”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Phản ứng náo nhiệt từ cư dân mạng

Quả thực trong bóng đá, không phải lúc nào chiến thắng cũng là thước đo duy nhất của thành công. Có những đội bóng rời giải mà vẫn khiến cả thế giới nhắc tên, bởi những gì họ để lại còn lớn hơn một tấm vé đi tiếp.

Cape Verde đã làm được điều đó. Họ không viết nên câu chuyện cổ tích bằng kết quả, nhưng bằng tinh thần thi đấu quả cảm, họ biến thất bại trước Argentina thành một trong những màn chia tay đáng nhớ nhất tại World Cup 2026. Không có tấm vé vào tứ kết, nhưng họ rời sân trong những tràng pháo tay và sự thán phục của người hâm mộ bóng đá Việt Nam và toàn cầu.