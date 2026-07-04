Vingroup ra mắt “kỳ quan sân khấu” Đất Nước Thiên Hùng Ca - đại show 75 phút tôn vinh hành trình 4.000 năm lịch sử Việt Nam

Mục tiêu cuối cùng của Đất Nước Thiên Hùng Ca là kể một câu chuyện giàu cảm xúc bằng công nghệ, đồng thời vẫn tôn trọng những giá trị cốt lõi của lịch sử, văn hóa và truyền thống.

Trong bối cảnh các chương trình nghệ thuật kết hợp công nghệ và trải nghiệm nhập vai ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả, Đất Nước Thiên Hùng Ca đang là một trong những show diễn được chú ý trước thời điểm công diễn.

Ngày 3/7 vừa qua, Vingroup chính thức ra mắt vở đại sử thi sân khấu lấy cảm hứng từ hành trình 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chương trình dự kiến công diễn từ ngày 10/7 tại Vinpearl Theatre (Ocean City, Hưng Yên).

Teaser show diễn Đất Nước Thiên Hùng Ca (Clip: BTC)

Đông đảo khách mời có mặt tại suất chiếu sớm Đất Nước Thiên Hùng Ca vào ngày 3/7 (Clip: Như Hoàn)

Đại show lấy cảm hứng từ 4.000 năm lịch sử Việt Nam, hơn 100 nghệ sĩ và diễn viên với 10.000 giờ khổ luyện

Xuyên suốt 75 phút, Đất Nước Thiên Hùng Ca được chia thành 6 chương diễn liên hoàn, tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Mở đầu là Long Tiên Kỳ Duyên, kể huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, cuộc chiến trị thủy, sự ra đời của bọc trăm trứng và cuộc chia con lên rừng, xuống biển - dấu mốc khai sinh dân tộc Việt. Tiếp đó, Hùng Vương Dựng Nước đưa khán giả trở về thời kỳ khai mở nền văn minh lúa nước với tiếng trống đồng, hoạt động canh tác, dệt vải, đánh cá và các lễ hội của cư dân Văn Lang.

Các nghệ sĩ thực hiện những màn trình diễn kỹ thuật trên không, kết hợp ngôn ngữ múa, xiếc và hiệu ứng sân khấu để trong chương Hùng Vương Dựng Nước (Ảnh: BTC)

Đến Giang Sơn Vững Bền, chương trình khắc họa tinh thần giữ nước qua các dấu mốc như thành Cổ Loa, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền và đỉnh cao là chiến thắng Bạch Đằng lẫy lừng - nơi Hưng Đạo Vương cùng quân dân nhà Trần dùng trận địa cọc ngầm và hỏa công đại phá quân Nguyên. Vương Triều Hưng Thịnh tái hiện thời kỳ hưng thịnh của nhà Trần với hình ảnh Thăng Long, chùa Phổ Minh và khoảnh khắc vua Trần Nhân Tông rời ngai vàng lên Yên Tử tu hành, trở thành Phật Hoàng.

Hai chương cuối hướng đến lịch sử hiện đại và cuộc sống hôm nay. Sao Vàng Dẫn Lối kể câu chuyện về chiến tranh, sự hy sinh của thế hệ trẻ và hành trình giành độc lập của dân tộc. Khép lại, Quê Hương Hạnh Phúc tái hiện bức tranh văn hóa ba miền, kết nối quá khứ với hiện tại qua hình ảnh người cựu chiến binh và lá cờ Tổ quốc, qua đó tôn vinh tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của Việt Nam.

Hình ảnh tái hiện chiến thắng Bạch Đằng lẫy lừng (Ảnh: BTC)

Sự xuất hiện của lá cờ Tổ quốc ở phần kết show khiến khán giả xúc động (Ảnh: BTC)

Khác với sân khấu truyền thống, show diễn được xây dựng theo mô hình Immersive Theatre (sân khấu nhập vai), đưa khán giả vào không gian trình diễn đa giác quan thay vì chỉ ngồi theo dõi. Khán đài được thiết kế ôm trọn hai bên sân khấu, tạo nên không gian panorama với chiều sâu 3D, nơi các đại cảnh liên tục biến đổi nhờ hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác đa tầng.

Để tạo nên trải nghiệm này, ê-kíp ứng dụng đồng thời 12 công nghệ và giải pháp trình diễn hiện đại như sân khấu cơ khí đa tầng kết hợp sân khấu nước, màn hình LED Panorama, LED ma trận, laser, mapping, visual hologram, trình diễn trên không, zipline, đạo cụ xe pháo cỡ lớn và hiệu ứng đạn nổ thực tế. Theo ban tổ chức, nhiều hạng mục lần đầu tiên được kết hợp trong cùng một không gian nhà hát tại Việt Nam, giúp khán giả có cảm giác như đang bước vào dòng chảy lịch sử.

Dòng thác thóc khổng lồ đổ xuống từ trên cao (Ảnh: BTC)

Đất Nước Thiên Hùng Ca quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên cùng đội ngũ đạo diễn, chuyên gia và kỹ thuật trong nước và quốc tế. Toàn bộ ê-kíp đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện để lựa chọn những lát cắt tiêu biểu của lịch sử - văn hóa Việt Nam, đồng thời kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại nhằm tạo nên một chương trình mang tính trải nghiệm.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Vận hành chuỗi VinPalace và Nhà hát Vinpearl Theatre, cho biết: “Đất Nước Thiên Hùng Ca không chỉ là một vở diễn, đó là một hành trình đầy tự hào về lịch sử 4.000 năm của dân tộc được tái hiện sống động bằng ngôn ngữ của thời đại. Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian nơi hồn cốt văn hóa và lịch sử cha ông được cảm nhận bằng nhiều giác quan, tạo ra những điểm chạm cảm xúc, kết nối các thế hệ để từ đó khơi dậy và lan tỏa niềm tự hào dân tộc” .

Đất Nước Thiên Hùng Ca không chỉ là một show diễn, mà định vị "must-see show" của Hà Nội và cả nước

Trong phần trao đổi sau buổi diễn, bà Ngô Thị Hương - Tổng Giám đốc Vinpearl, cho biết Đất Nước Thiên Hùng Ca không đơn thuần là một chương trình biểu diễn mà là bước khởi đầu trong chiến lược dài hạn của Vinpearl nhằm góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Theo bà, nhiều quốc gia đã tạo sức hút du lịch thông qua các show diễn quy mô lớn, vì vậy doanh nghiệp cũng mong muốn kể câu chuyện về Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật và cảm xúc để cả người Việt lẫn bạn bè quốc tế đều có thể cảm nhận.

Đại diện Vinpearl cho rằng trong bối cảnh sức mạnh mềm ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia, văn hóa và nghệ thuật không chỉ là di sản cần gìn giữ mà còn có thể trở thành động lực phát triển. Vì vậy, Đất Nước Thiên Hùng Ca được định vị là chương mở đầu cho chuỗi show diễn quy mô lớn của Vinpearl, hướng tới xây dựng Vinpearl Theatre thành trung tâm sáng tạo nghệ thuật hiện đại, điểm đến văn hóa.

Đông đảo khán giả trẻ đến xem Đất Nước Thiên Hùng Ca (Ảnh: Như Hoàn)

Theo bà Hương, chương trình hướng tới ba mục tiêu: khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc; trở thành "cánh cửa" giúp du khách quốc tế khám phá lịch sử, văn hóa Việt Nam bằng cảm xúc; đồng thời xây dựng một “must-see show” của Hà Nội và cả nước. Dù được đầu tư hàng chục triệu USD, mục tiêu trước mắt của Vinpearl không đặt nặng hiệu quả kinh tế mà hướng đến việc tạo ra một sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Chia sẻ về thông điệp của chương trình, bà Ngô Thị Hương nói: “Nếu muốn khám phá, tìm hiểu văn hóa và lịch sử Việt Nam bằng cảm xúc, hãy bắt đầu với Đất Nước Thiên Hùng Ca”.

Nói về ý nghĩa lớn hơn của dự án, bà cho rằng Vinpearl không chỉ hướng đến thành công của một chương trình biểu diễn mà còn mong muốn góp phần xây dựng năng lực sáng tạo, sản xuất và vận hành các show diễn đẳng cấp quốc tế cho Việt Nam. “Khi một quốc gia có thể kể câu chuyện của mình bằng những sản phẩm nghệ thuật, bằng ngôn ngữ mà cả thế giới đều có thể cảm nhận, thì đó không chỉ là thành công của một tác phẩm hay của một doanh nghiệp, mà sẽ là thành công của cả một quốc gia”.

Đặc biệt là nhiều người chọn áo dài để đi xem show (Ảnh: Như Hoàn)

Trước những băn khoăn về yếu tố lịch sử, bà Hương khẳng định: “Đất Nước Thiên Hùng Ca không phải là một show lịch sử” . Theo bà, ê-kíp lựa chọn kể câu chuyện Việt Nam bằng nghệ thuật, cảm xúc và công nghệ thay vì tái hiện lịch sử theo lối truyền thống. “Chúng tôi muốn tiếp cận theo cách đưa nghệ thuật, cảm xúc và công nghệ vào những trải nghiệm văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, khán giả vẫn sẽ cảm nhận được yếu tố lịch sử rất rõ nét trong vở diễn”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Vinpearl tổ chức tọa đàm về giá trị của Đất Nước Thiên Hùng Ca dưới góc độ nghệ thuật, du lịch và công nghiệp văn hóa. Tọa đàm được dẫn dắt bởi MC Kim Nguyên Bảo với sự tham gia của Tiến sĩ Lê Quốc Vinh - Chủ tịch Le Group, nhà báo Diễm Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, đạo diễn Hoàng Công Cường, ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Khối Kinh doanh Vinpearl cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa.

Sau khi theo dõi show diễn, ông Lê Quốc Vinh cho biết bản thân bị cuốn theo nhịp độ nhanh và cảm xúc của vở diễn, đặc biệt ấn tượng với đại cảnh trận Bạch Đằng và hình ảnh những hạt lúa rơi trên sân khấu. Trong khi đó, nhà báo Diễm Quỳnh đánh giá đây là một công trình mà nhiều người làm sân khấu đều mong muốn thực hiện và nhận định: “Nếu tôi có bạn tháng sau đến Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu xem chương trình này”.

Một trong những chủ đề được trao đổi nhiều nhất là cách đưa lịch sử và văn hóa đến gần giới trẻ. Theo nhà báo Diễm Quỳnh, thay vì những lời giới thiệu dài, người trẻ sẽ bị thu hút bởi những hình ảnh và video ngắn có sức lan tỏa trên mạng xã hội. Những đại cảnh như trận Bạch Đằng, hiệu ứng nước - lửa hay các phân đoạn tái hiện sự hy sinh của các anh hùng dân tộc có thể trở thành những khoảnh khắc tạo hiệu ứng "wow", khơi gợi niềm tự hào và thôi thúc khán giả trẻ đến xem trực tiếp.

Các nghệ sĩ, diễn viên gửi lời chào trong tiếng hò reo của khán giả (Ảnh: Như Hoàn)

Sau khi kết thúc show diễn, các diễn viên vỗ tay và cảm ơn khán giả (Ảnh: Như Hoàn)

Một số khán giả nán lại chụp ảnh cùng các nghệ sĩ (Ảnh: Như Hoàn)

Ở góc độ truyền thông, ông Lê Quốc Vinh cho rằng để chinh phục người trẻ, Đất Nước Thiên Hùng Ca cần được nhìn nhận như một sản phẩm của công nghiệp văn hóa thay vì chỉ là một show diễn. Bởi lẽ theo ông Vinh, “ người trẻ ngày hôm nay đến xem một show diễn hay một bộ phim không chỉ thuần túy xem show đó, họ cần cả một hành trình trải nghiệm đi cùng” .

Trải nghiệm ấy cần bắt đầu từ truyền thông trước khi khán giả bước vào nhà hát, tiếp diễn trong suốt buổi biểu diễn và kéo dài sau khi chương trình kết thúc. Xa hơn, ông Vinh cho rằng giá trị lâu dài của Đất Nước Thiên Hùng Ca nằm ở khả năng phát triển thành tài sản sở hữu trí tuệ (IP), có thể mở rộng thành nhiều sản phẩm và hình thức khai thác khác nhau.

Ở góc độ chuyên môn, đạo diễn Hoàng Công Cường đánh giá nhà hát cùng hệ thống công nghệ của chương trình đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, song trong tương lai cần tiếp tục xây dựng những dấu ấn mang tính "signature" chỉ Việt Nam mới có để tạo lợi thế cạnh tranh.

Vinpearl Theatre Ocean City có sức chứa gần 1.500 chỗ ngồi (Ảnh: Như Hoàn)

Hệ thống công nghệ của chương trình đạt tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: Như Hoàn)

Từ vị trí khán giả xem show diễn và cũng có mặt tại tọa đàm, nhạc sĩ Huy Tuấn nhận định Đất Nước Thiên Hùng Ca là bước tiên phong của thị trường biểu diễn Việt Nam. Tiến sĩ, MC Trịnh Lê Anh cho rằng chương trình có tiềm năng góp phần phát triển dòng du lịch yêu nước (patriotic tourism).

Khép lại buổi tọa đàm, các diễn giả đều bày tỏ kỳ vọng Đất Nước Thiên Hùng Ca sẽ tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện để trở thành signature show của Hà Nội và là một minh chứng cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.