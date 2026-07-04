Không còn mặc định phải ở Hà Nội hay TP.HCM: Chuyển “toạ độ sống”, người mua căn hộ 2 tỷ, người chốt nhà đất 150m2

Người trẻ giờ có nhiều lựa chọn hơn cho bài toán an cư và lập nghiệp. Và với một số người, chính quyết định chuyển đi đã giúp những mục tiêu tưởng rất xa - như mua căn nhà đầu tiên, trở nên khả thi hơn.

Hà Nội và TP.HCM không còn là lựa chọn duy nhất khi người trẻ nghĩ đến chuyện lập nghiệp. Ngày càng nhiều người chủ động mở rộng "tọa độ sống", tìm đến những thành phố phù hợp hơn với khả năng tài chính, nhịp sống và mục tiêu dài hạn của mình.

Thu Hà (SN 1994) và Tuyết Trần (SN 1990) là hai trường hợp như vậy. Một người quyết định rời Hà Nội sau nhiều năm sinh sống, người còn lại chưa từng có ý định đặt tương lai ở hai đô thị lớn. Và với cả hai, quyết định chuyển đi không chỉ thay đổi nơi ở, mà còn mở ra cơ hội hiện thực hóa mục tiêu sở hữu căn nhà đầu tiên.

Không phải là nơi nào tốt hơn, mà mỗi giai đoạn sẽ có những ưu tiên khác nhau

Khoảng tháng 4/2024, vợ chồng Thu Hà chuyển vào Khánh Hòa sau 7 năm sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Để đưa ra được quyết định này, vợ chồng cô cũng trải qua khoảng thời gian “đau đầu, cân não”.

Thu Hà cho biết việc rời Hà Nội không phải quyết định được đưa ra trong một sớm một chiều. Gia đình cô đã dành gần một năm để cân nhắc giữa những gì sẽ có và những gì phải đánh đổi. Từ công việc, trường học của con cho đến môi trường sống, mọi yếu tố đều được đặt lên bàn cân trước khi đi đến quyết định cuối cùng.

Với mục tiêu tìm cho con một môi trường sống thoải mái hơn, không khí trong lành hơn nhưng vẫn phải đảm bảo có đủ các dịch vụ giáo dục, vui chơi, giải trí. Với mong muốn như vậy, vợ chồng Thu Hà tìm được 2 phương án để đặt lên bàn cân: Khánh Hòa hoặc Đà Nẵng.

“Sau khi suy nghĩ thì vợ chồng mình thống nhất sẽ chuyển đến Khánh Hòa sinh sống, vì thời tiết ở đây mát mẻ dễ chịu quanh năm. Gần biển nên mùa hè cũng không quá ngột ngạt khó chịu. Môi trường sống, chất lượng không khí thì ổn rồi, dịch vụ giáo dục, tiện ích hay vui chơi giải trí cũng đều có, thế nên mình có niềm tin Khánh Hòa sẽ phù hợp với gia đình mình” - Thu Hà chia sẻ.

Nhớ lại khoảng 6 tháng đầu khi mới chuyển vào Khánh Hòa, Thu Hà miêu tả bằng 2 từ “chưa quen”. Mặc dù trước đó 2 vợ chồng đã đến Khánh Hòa du lịch, nhưng cảm giác đi du lịch và đến đó sống là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau.

“Đi du lịch thì mình chỉ quan tâm quán nào ăn ngon, chỗ nào chơi vui. Còn khi chuyển tới Khánh Hòa sống thì nhiều thứ phải thích nghi hơn, từ việc làm quen hàng xóm mới, tìm trường học cho con, khảo sát giá thực phẩm,... Nói chung cũng phải mất khoảng nửa năm, bọn mình mới bắt đầu thấy quen và có cảm giác chắc chắn đây là quyết định đúng” - Thu Hà bộc bạch.

Theo Thu Hà, giai đoạn thích nghi là điều gần như ai cũng phải trải qua khi chuyển đến một nơi ở mới. Không chỉ thay đổi môi trường sống, cả gia đình còn phải xây dựng lại những thói quen sinh hoạt thường ngày, từ các mối quan hệ xung quanh cho đến những việc rất nhỏ như tìm cửa hàng quen hay lựa chọn nơi mua sắm phù hợp. Cô cho biết ở ở Khánh Hòa, gia đình vẫn thường đi siêu thị mua thực phẩm, còn hải sản thì ưu tiên mua tại chợ, thành phố biển nên hải sản tươi ngon và giá cả cũng phải chăng. Thu Hà cũng tìm được “mối ruột” để mua hải sản, thi thoảng còn mua gửi về cho bố mẹ 2 bên.

Đến thời điểm hiện tại sau hơn 2 năm ở Khánh Hòa, Thu Hà cho biết chi phí sinh hoạt của gia đình cũng như chi phí giáo dục của con thấp hơn đáng kể so với khi còn ở Hà Nội, nhưng thứ khiến gia đình cô ưng ý nhất vẫn là điều kiện thời tiết, môi trường sống cũng như mức sống ở đây.

“Mỗi nơi sẽ có những đặc điểm khác nhau, Hà Nội là thành phố lớn nên nhịp sống nhanh hơn, mọi thứ đắt đỏ hơn, nhưng cơ hội nghề nghiệp cũng nhiều hơn và nhiều dịch vụ vui chơi giải trí nữa, chỉ là với nhà mình thì ở Khánh hòa sẽ hợp hơn ở Hà nội, chứ không phải là Hà Nội không tốt” - Thu Hà khẳng định.

Với gia đình Thu Hà, đây không phải câu chuyện nơi nào tốt hơn nơi nào, mà đơn giản là mỗi giai đoạn của cuộc sống sẽ có một ưu tiên khác nhau. Khi đã có gia đình và con nhỏ, tiêu chí về môi trường sống, chi phí và chất lượng cuộc sống trở thành yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Cảm giác phù hợp với nơi mình sống quan trọng không kém cơ hội nghề nghiệp

Tuyết Trần gọi lựa chọn gắn bó với Khánh Hòa là một cái duyên. Không giống như vợ chồng Thu Hà hay nhiều người khác - học tập, làm việc ở Hà Nội hoặc TP.HCM vài năm rồi mới chuyển vào Khánh Hòa, Tuyết Trần đã gắn bó với thành phố này từ năm 2008 ngay khi bước vào cánh cửa Đại học.

“Quê mình ở TP. Vinh, năm 2008 mình vào Khánh Hòa học Đại học và ngay từ lúc đó mình đã ngầm tính là học xong sẽ ở lại Khánh Hòa làm việc và sinh sống rồi, chứ không định vì quê hay ra Hà Nội, vào TP.HCM làm việc. Lý do chỉ đơn giản là mình thích không khí quanh năm mát mẻ ở Khánh Hòa, mức sống ở đây cũng không đắt đỏ và nhịp sống không quá nhanh, mật độ dân cư cũng không quá đông, mọi thứ đều rất hợp với người hơi hướng nội như mình” - Tuyết Trần chia sẻ.

Đến thời điểm hiện tại, Tuyết Trần đã ở Khánh Hòa được 18 năm. Cô đang làm việc trong lĩnh vực thủy sản - điều này càng khiến cô thêm chắc chắn về lựa chọn “nói không” với Hà Nội hoặc TP.HCM.

“Mình chưa từng có ý định về quê ở Vinh hay muốn trải nghiệm cuộc sống ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Vì tính chất công việc nên ở Khánh Hòa mình lại dễ tìm việc hơn ở các thành phố lớn. Còn về các công việc phụ thì đúng là ở Khánh Hòa cũng khó tìm. Mình cũng phải dành thời gian và tiền bạc để đi học và mới tìm được công việc phụ gần đây, là dạy múa cho các bạn nhỏ”.

Tuyết Trần kể và bày tỏ thêm rằng sống ở một thành phố nhỏ hơn không đồng nghĩa với việc không có cơ hội phát triển. Thay vào đó, mỗi người sẽ phải chủ động tìm thêm hướng đi phù hợp với bản thân. Công việc chính mang lại sự ổn định, còn công việc phụ giúp cô tăng thêm thu nhập cũng như có thêm nguồn tài chính để thực hiện các kế hoạch cá nhân.

Khánh Hòa giúp hiện thực hóa mục tiêu mua nhà

Mặc dù mỗi người một lý do, một mục tiêu khi lựa chọn Khánh Hòa làm nơi an cư lạc nghiệp, nhưng cả Tuyết Trần và Thu Hà đều có một điểm chung: Đã mua được căn nhà đầu tiên tại chính nơi họ chọn sinh sống.

Đây cũng là điều mà cả hai đều cho rằng sẽ rất khó thực hiện nếu tiếp tục ở lại các đô thị lớn. Khi chi phí sinh hoạt được giảm bớt và giá bất động sản vẫn ở mức dễ tiếp cận hơn, kế hoạch sở hữu nhà vì thế cũng trở nên khả thi hơn rất nhiều.

Sau khi chuyển từ Hà Nội vào Khánh Hòa, cộng thêm sự hỗ trợ của 2 bên gia đình, vợ chồng Thu Hà đã mua được 1 căn hộ 2 phòng ngủ rộng 75m2 ở khu vực Vĩnh Điềm Trung (phía Tây Nha Trang, Khánh Hòa) với giá 2 tỷ đồng. Đây là căn hộ mới bàn giao, nên để dọn vào ở, vợ chồng Thu Hà phải dành ra thêm khoảng 250 triệu để mua sắm đồ nội thất.

Căn hộ của gia đình Thu Hà ở Khánh Hòa (Ảnh: NVCC)

Căn hộ 2 phòng ngủ phù hợp với gia đình có 1 con nhỏ (Ảnh: NVCC)

“Với ngân sách 2 tỷ ở Hà Nội, chúng mình rất khó mua được căn nhà ưng ý. Mình đã từng tham khảo giá chung cư tại Hà Nội ở thời điểm năm 2023, căn hộ cũ giá rẻ nhất cũng 50-70 triệu/m2 mà còn xa trung tâm. Căn hộ mới gần trung tâm thì có thể lên đến cả trăm triệu/m2, quả thực là quá sức với những người đi làm công ăn lương như bọn mình.

Nhưng ở Khánh Hòa thì khác! Có nhiều khu đô thị, chung cư mới được xây dựng, cách biển khoảng 4-5km thôi nhưng giá chỉ bằng một nửa ở Hà Nội. Chung cư cũ thì giá còn “dễ thở” hơn nữa” - Thu Hà chia sẻ.

Theo Thu Hà, chính khả năng mua được một căn hộ mới với mức tài chính vừa sức khiến gia đình càng tin rằng quyết định chuyển vào Khánh Hòa là phù hợp. Thay vì phải tiếp tục thuê nhà hoặc chật vật tích lũy trong nhiều năm nữa, họ đã có thể sớm ổn định chỗ ở để bắt đầu cuộc sống mới.

Nói về chuyện mua nhà, Tuyết Trần cũng có chung cảm nhận: Giá BĐS ở Khánh Hòa trong tầm tay hơn so với Hà Nội hoặc TP.HCM. Năm 2025, Tuyết Trần chốt mua căn nhà mặt đất diện tích 150m2 với giá 1,8 tỷ đồng ở phường Ninh Hòa, Khánh Hòa. Khi ấy, cô có trong tay 800 triệu là tiền tích góp sau nhiều năm đi làm. 1 tỷ còn thiếu, Tuyết vay ngân hàng và lựa chọn không ân hạn nợ gốc để giảm tổng số tiền lãi phải trả. Trung bình mỗi tháng, Tuyết phải trả ngân hàng 17 triệu đồng.

Căn nhà mặt đất 150m2 của Tuyết Trần ở Khánh Hòa (Ảnh: NVCC)

“Dù chi tiêu có phần eo hẹp do 77% thu nhập đã dùng để trả nợ, nhưng từ khi mua nhà mình thấy hạnh phúc hơn hẳn. Cũng có động lực làm việc hơn.

Còn về áp lực trả nợ thì rõ ràng là không thể phủ nhận, bản thân mình cũng chuẩn bị trước các hướng đi sau khi lãi thả nổi rồi. Nếu ổn thì từ giờ đến khi lãi thả nổi, mình có thể trả được 50% nợ gốc do mới đây đã tìm thêm được công việc phụ. Còn trường hợp không như mình mong muốn, thì mình có thể cho thuê nhà. Như căn nhà hiện tại của mình có thể cho thuê với giá 5-6 triệu/tháng, thì mình cho thuê nhà, rồi tìm thuê phòng trọ nhỏ tầm 1-2 triệu/tháng. Số tiền chênh lệch sẽ dùng để bù vào tiền trả ngân hàng, vậy sau 1 năm cho thuê có thể về lại ngôi nhà của mình rồi” - Cô chia sẻ.

Không phủ nhận áp lực tài chính khi vay mua nhà, Tuyết Trần cho rằng điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn nhiều phương án thay vì chỉ trông chờ vào một nguồn thu nhập. Việc tính trước kịch bản lãi suất thay đổi hay khả năng cho thuê nhà giúp cô chủ động hơn và bớt áp lực trong quá trình trả nợ.

Hiện tại, cả Tuyết Trần và Thu Hà đều khẳng định chưa nghĩ tới việc sẽ đi nơi khác sinh sống, bởi chẳng có lý do hay động lực nào để phải dịch chuyển một lần nữa. Đơn giản vì ở Khánh Hòa, họ đã có đủ những thứ cần có và đang tận hưởng cuộc sống theo nhịp độ đúng như ý mình.