Lương 28 triệu đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, tôi phải nộp thuế TNCN bao nhiêu?

Sau khi được giảm trừ các khoản chi cho y tế và giáo dục với tổng mức tối đa 47 triệu đồng mỗi năm, cá nhân có một người phụ thuộc chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu thu nhập vượt 28,63 triệu đồng/tháng.

(Ảnh minh họa: Internet)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thay thế Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và Nghị định 253/2026/NĐ-CP đều có hiệu lực từ ngày 1/7. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tiền lương và tiền công của cá nhân cư trú sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Có một người phụ thuộc, thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế TNCN?

Một trong những điểm mới của Nghị định 253/2026/NĐ-CP là cho phép người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với các khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc khi có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cụ thể, các khoản chi cho khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc danh mục được bảo hiểm y tế chi trả sẽ được giảm trừ với tổng mức không quá 23 triệu đồng/năm.

Đối với chi phí giáo dục - đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước, tổng mức giảm trừ tối đa là 24 triệu đồng/năm. Khoản chi này bao gồm học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo quy định của pháp luật về giáo dục, cùng các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn khác tại cơ sở giáo dục - đào tạo.

Để được áp dụng giảm trừ, người nộp thuế phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật đối với các khoản chi. Riêng chi phí y tế, ngoài hóa đơn, chứng từ còn phải có bảng kê chi phí khám, chữa bệnh được sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh dành cho người nộp thuế được điều chỉnh lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc cũng tăng lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy, chưa tính các khoản giảm trừ bắt buộc như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ các khoản chi y tế, giáo dục - đào tạo thì tổng mức giảm trừ có thể được hưởng gồm:

- giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng x 12 tháng,

- giảm trừ cho một người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng x 12 tháng,

- giảm trừ chi phí y tế tối đa 23 triệu đồng/năm và giảm trừ chi phí giáo dục - đào tạo tối đa 24 triệu đồng/năm.

Tổng mức giảm trừ tương ứng là 307,4 triệu đồng mỗi năm.

Đối với người nộp thuế có một người phụ thuộc, nếu thu nhập đạt 28 triệu đồng/tháng thì sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ cho bản thân, giảm trừ cho người phụ thuộc và các khoản giảm trừ y tế, giáo dục - đào tạo ở mức tối đa vẫn chưa phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân .

Với trường hợp nêu trên, chỉ khi thu nhập vượt 28,63 triệu đồng/tháng , người nộp thuế mới bắt đầu phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất khởi điểm là 5% .

Cách tích hợp thông tin người phụ thuộc trên VNeID

Thông tin người phụ thuộc trên VNeID là dữ liệu phục vụ việc xác định người phụ thuộc để tính thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế. Việc tích hợp thông tin này lên ứng dụng VNeID giúp người dùng liên kết dữ liệu về người phụ thuộc với tài khoản định danh điện tử của mình.

Việc bổ sung thông tin người phụ thuộc lên VNeID nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, thuận tiện hơn trong quản lý thông tin cá nhân, thông tin gia đình cũng như khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người phụ thuộc.

Để sử dụng tính năng này, công dân cần có tài khoản VNeID mức độ 2. Trường hợp chưa được cấp, người dân phải đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Sau đó, làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, chọn mục "Người phụ thuộc" trong phần "Tiện ích yêu thích", sau đó nhấn "Thêm người phụ thuộc".

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của người phụ thuộc theo yêu cầu, gồm số định danh cá nhân, họ và tên, nơi thường trú. Sau đó tích chọn ô "Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng" và nhấn "Gửi yêu cầu".

Bước 3: Khi ứng dụng hiển thị thông báo "Gửi yêu cầu thành công", hệ thống sẽ chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền để tra cứu, phê duyệt trước khi cập nhật lên ứng dụng VNeID. Người dùng chỉ cần chờ thông báo xác nhận việc cập nhật thông tin thành công từ hệ thống.

(Tổng hợp)