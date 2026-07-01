Chính thức từ hôm nay (1/7), thuế TNCN đối với nhà đầu tư chứng khoán có 2 thay đổi rất quan trọng

Chính sách mới tập trung vào việc loại bỏ rào cản chi phí cho nhà đầu tư.

Từ ngày 01/07/2026, Luật Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) mới sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, cơ cấu thuế TNCN đối với nhà đầu tư chứng chỉ quỹ mở sẽ có những thay đổi đáng chú ý.

Thứ nhất, miễn 100% thuế chuyển nhượng (Nắm giữ trên 2 năm): Thay vì chịu mức thuế 0,1% trên giá trị bán như hiện nay, nhà đầu tư dài hạn sau 01/07/2026 sẽ được hưởng trọn vẹn thành quả tăng trưởng. Việc xóa bỏ mức thuế này giúp phân biệt rõ ràng giữa nhà đầu tư giá trị và những người "lướt sóng" ngắn hạn, khuyến khích dòng tiền ở lại lâu dài trong nền kinh tế.

Thứ hai, giảm 50% thuế lợi tức : Thuế tính trên lợi tức (cổ tức) chia từ Quỹ giảm từ 5% xuống còn 2,5%. Với mức thuế mới ưu đãi hơn, các nhà điều hành Quỹ sẽ có cơ sở để thực hiện việc chia cổ tức thường xuyên hơn, mang lại dòng tiền đều đặn cho nhà đầu tư.

Nguồn: VCBF

Chính sách mới tập trung vào việc loại bỏ rào cản chi phí cho nhà đầu tư, qua đó góp phần hiện thực hoá các mục tiêu của Đề án 3168/QĐ-BTC của Bộ Tài chính trong việc chuyên nghiệp hóa thị trường, khuyến khích nhà đầu tư an tâm dịch chuyển sang các kênh ủy thác đầu tư chính thống, được bảo vệ quyền lợi và nhận ưu đãi về thuế.

Hiện tại, thị trường tài chính Việt Nam đang chuyển mình từ việc cá nhân tự đầu tư sang hình thức Ủy thác đầu tư thông qua các quỹ. Bằng cách tối ưu hóa thuế cho các nhà đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán, Nhà nước tạo thêm động lực để hướng người dân rời xa các hình thức "ủy thác đầu tư không chính thức". Những kênh này tuy có vẻ hấp dẫn về lợi nhuận ngắn hạn nhưng lại tiềm ẩn rủi ro mất vốn do thiếu khung pháp lý bảo vệ. Việc đầu tư qua các quỹ đầu tư chứng khoán chính thống giúp tài sản của nhà đầu tư được bảo vệ bởi các quy định nghiêm ngặt của pháp luật và sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bên cạnh đó, lhi nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ chứng chỉ quỹ dài hạn thay vì tự đầu tư trên thị trường vốn, dòng tiền trên thị trường chứng khoán sẽ ổn định và lâu dài hơn. Các định chế tài chính với tầm nhìn chiến lược, quy trình đầu tư kỷ luật sẽ dần thay thế các nhà đầu tư cá nhân với tâm lý đám đông dẫn dắt thị trường, từ đó hạn chế tối đa các đợt biến động cực đoan.

Mặt khác, quỹ mở là sản phẩm dễ tiếp cận nhất và hiệu quả nhất cho mục tiêu tích lũy dài hạn nhờ ba yếu tố là vốn nhỏ - chuyên nghiệp - kỷ luật. Nhà đầu tư có thể bắt đầu với số vốn rất nhỏ nhưng vẫn sở hữu một danh mục đa dạng các cổ phiếu, trái phiếu đã được nghiên cứu kỹ càng mà thông thường một cá nhân khó lòng tự mua được.