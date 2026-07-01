Vàng sắp tăng gần 30% vì 3 lý do này!

UBS nhận định vàng đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ với mức tăng dự kiến khoảng 28% trong vòng 12 tháng tới.

Sau chuỗi ngày giao dịch đầy sóng gió của thị trường kim loại quý, ngân hàng đầu tư UBS nhận định vàng đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ với mức tăng dự kiến khoảng 28% trong vòng 12 tháng tới.

Giá vàng hiện đã bốc hơi 23% kể từ mức đỉnh thiết lập vào tháng 1, rơi xuống quanh ngưỡng 4.040 USD/ounce. Cú lao dốc này diễn ra ngay sau giai đoạn thăng hoa rực rỡ từ đầu năm 2024 đến đầu năm 2026, thời điểm giá vàng đã tăng vọt tới 150%.

Tuy nhiên, trong báo cáo phân tích công bố mới đây, UBS lập luận rằng sự cộng hưởng của bộ ba lực đẩy cốt lõi sẽ kích ngòi cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đẩy giá vàng chạm mốc 5.200 USD/ounce.

1. Phản ứng thái quá của thị trường trước thông điệp của Fed

Đầu tiên, UBS chỉ ra rằng giới đầu tư đang đánh giá quá cao lập trường diều hâu (thắt chặt chính sách) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp chính sách đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Ngân hàng này nhận định bước đi tiếp theo của Fed nhiều khả năng sẽ là một đợt cắt giảm lãi suất thay vì tăng. Khi kỳ vọng của thị trường đảo chiều, đó sẽ là một bệ phóng lý tưởng cho giá vàng.

Theo quy luật, Fed có xu hướng hạ lãi suất khi nền kinh tế cần một cú hích và đây cũng chính là thời điểm các nhà đầu tư ráo riết săn lùng các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. UBS dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ có xu hướng chậm lại trong năm tới.

2. Đồng USD kiệt sức và áp lực từ thâm hụt tài khóa

Yếu tố thứ hai là đà suy yếu tất yếu của đồng bạc xanh (USD). Hiện tại, các vị thế mua ròng (long positioning) đối với đồng tiền này đã bị kéo căng quá mức, đặt trong bối cảnh thâm hụt tài khóa của Mỹ liên tục phình to.

“Trong lịch sử, một đồng USD yếu đi luôn là một luồng gió đẩy mạnh mẽ giúp giá vàng cất cánh”, bà Ulrike Hoffmann-Burchardi, Giám đốc Toàn cầu mảng cổ phiếu của UBS, nhấn mạnh trong báo cáo.

3. Cơn khát vàng của các Ngân hàng Trung ương không hề hạ nhiệt

Lực đỡ thứ ba đến từ việc các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang miệt mài thu gom kim loại quý này. Đơn cử như trong tháng 5, Ba Lan và Trung Quốc đã mạnh tay mua vào lần lượt 18 tấn và 10 tấn vàng. UBS tin rằng nhu cầu tích trữ hàng năm của khối này sẽ tiếp tục giữ ở mức ổn định, tạo nên một vùng đáy vững chắc cho giá vàng.

Xét về mặt chiến lược phân bổ danh mục đầu tư, bà Hoffmann-Burchardi khuyến nghị các nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng nắm giữ vàng ở mức một chữ số (khoảng từ 4% đến 6%).

Bà Hoffmann-Burchardi phân tích thêm: “Vàng sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo giúp gia tăng sức chống chịu tổng thể cho danh mục đầu tư của bạn theo thời gian”.

Góc nhìn lạc quan của UBS xuất hiện ngay giữa bối cảnh hàng loạt ngân hàng đối thủ đồng loạt cắt giảm mục tiêu giá vàng cho năm 2026. Goldman Sachs gần đây đã hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống còn 4.900 USD/ounce thay vì mức 5.400 USD/ounce như tính toán trước đó. Trong khi đó, ngân hàng ING cũng đưa ra dự báo thận trọng khi nhận định giá vàng sẽ khép lại năm nay quanh ngưỡng 4.600 USD/ounce, giảm đáng kể so với con số 5.000 USD/ounce trong dự báo cũ.

Theo: Business Insider﻿