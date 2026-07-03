Dự báo "sốc" giá vàng có thể lên 6.000 USD/ounce trong vòng một năm tới vì một lý do

Trong lịch sử, giá vàng luôn chịu tác động của các yếu tố như lãi suất, lạm phát và biến động tỷ giá, và những yếu tố này vẫn sẽ tiếp tục tạo ra các đợt biến động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chu kỳ hiện tại đã xuất hiện một động lực mới.

Đợt điều chỉnh gần đây của giá vàng đã làm dấy lên những nghi ngại về việc liệu thị trường tăng giá lịch sử của kim loại quý này có đang dần mất động lực. Tuy nhiên, trong khi giới đầu tư vẫn tập trung vào chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến lãi suất và sức mạnh của đồng USD, họ có thể đang bỏ qua yếu tố dài hạn quan trọng nhất chi phối thị trường vàng: các ngân hàng trung ương.

Các nghiên cứu từ nhiều tổ chức lớn đều đưa ra chung một kết luận: xu hướng gia tăng nắm giữ vàng của các cơ quan quản lý dự trữ ngoại hối trên thế giới vẫn đang được duy trì vững chắc.

Trong tuần qua, Diễn đàn Các định chế Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF) đã công bố kết quả khảo sát thường niên đối với các ngân hàng trung ương. Kết quả cho thấy các nhà quản lý dự trữ vẫn duy trì quan điểm rất tích cực về vàng, trong đó nhiều ý kiến dự báo giá kim loại quý này có thể dao động trong khoảng 5.000-6.000 USD/ounce trong vòng một năm tới. Quan trọng hơn, khảo sát cũng khẳng định sức hấp dẫn của vàng không chỉ đến từ triển vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Các ngân hàng trung ương tiếp tục coi vàng là tài sản dự trữ cốt lõi, giúp đa dạng hóa danh mục, đảm bảo tính thanh khoản và đóng vai trò "lá chắn" trước bối cảnh địa chính trị ngày càng phân cực và nhiều bất ổn.

Khảo sát của OMFIF được công bố chỉ hai tuần sau khi Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council - WGC) phát hành Báo cáo Khảo sát Dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương năm 2025. Báo cáo này cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi có tới 45% ngân hàng trung ương - mức cao kỷ lục - cho biết dự kiến sẽ tiếp tục tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới. Đồng thời, gần 90% số đơn vị được khảo sát tin rằng tổng lượng dự trữ vàng chính thức trên toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng.

Mặc dù giá vàng đã trải qua nhịp điều chỉnh mạnh so với đỉnh thiết lập hồi tháng 1, nhiều chuyên gia cho rằng chu kỳ tăng giá hiện nay vẫn còn dư địa kéo dài.

Ngân hàng Goldman Sachs nhận định nhu cầu mua vàng từ các quốc gia sẽ tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nâng đỡ thị trường, qua đó củng cố triển vọng tích cực đối với kim loại quý này. Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng dự báo giá vàng có thể tiến sát mốc 4.900 USD/ounce vào năm tới.

Khác với các quỹ ETF hay các nhà đầu cơ ngắn hạn, các ngân hàng trung ương không tìm cách "bắt nhịp" các biến động giá trên thị trường. Hoạt động mua vàng của họ được thúc đẩy bởi chiến lược quản lý dự trữ dài hạn, mục tiêu đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD và nhu cầu gia tăng tỷ trọng các tài sản mang tính trung lập về chính trị.

Chừng nào các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ với quy mô cao như hiện nay, họ sẽ còn là nguồn cầu quan trọng đối với thị trường, trong bối cảnh nguồn cung từ hoạt động khai thác chỉ tăng trưởng chậm.

Trong lịch sử, giá vàng luôn chịu tác động của các yếu tố như lãi suất, lạm phát và biến động tỷ giá, và những yếu tố này vẫn sẽ tiếp tục tạo ra các đợt biến động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chu kỳ hiện tại đã xuất hiện một động lực mới. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, nhóm người mua chi phối thị trường là các tổ chức đưa ra quyết định đầu tư dựa trên tầm nhìn chiến lược kéo dài hàng chục năm, thay vì chỉ tính theo từng quý.

Đó có thể sẽ là luận cứ thuyết phục nhất cho thấy thị trường tăng giá dài hạn của vàng vẫn còn cách rất xa điểm kết thúc.

Theo Kitco News﻿