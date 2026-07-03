Giá vàng sáng nay lấy lại 'đỉnh' sau 2 tuần

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng trong sáng nay, trở lại mức đỉnh trong 2 tuần qua.

Trong sáng nay, SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch ở mức 148 - 151,4 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng niêm yết 148,5 - 150,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 148,2 - 152,2 triệu đồng/lượng, hiện là doanh nghiệp có giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Phú Quý giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng niêm yết 148,5 - 150,5 triệu đồng/lượng.

So với phiên giao dịch sáng qua, vàng miếng và vàng nhẫn ở các thương hiệu đồng loạt tăng từ 2,5 đến 3 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy sau 2 tuần, giá vàng miếng và vàng nhẫn đã trở lại vùng đỉnh ghi nhận ngày 17/6.

Giá vàng hôm nay trở lại mức đỉnh được thiết lập 2 tuần trước. Ảnh: Giavang.org.

Trên thị trường thế giới, giá vàng trên Kitco đạt 4.125 USD/ounce, tăng 83 USD/ounce so với sáng hôm qua. Đà tăng diễn ra sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm với số lượng việc làm mới thấp hơn nhiều kỳ vọng, làm gia tăng kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn đáng kể mức dự báo 114.000 việc làm. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,3% xuống 4,2%, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 27/6 ở mức 215.000 đơn, thấp hơn dự báo 220.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn có sức chống chịu tốt hơn kỳ vọng.