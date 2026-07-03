Mất 23 năm từ mức dưới 100 USD, nhóm nghèo nhất thế giới để lọt nhóm thu nhập trung bình thấp, Việt Nam mất bao nhiêu năm để trở thành nước có thu nhập trung bình cao?

Ngân hàng Thế giới vừa chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao và là quốc gia điển hình về sự tăng trưởng.

Ngân hàng Thế giới đánh giá trong bản báo cáo được công bố ngày 01/07/2026: "Việt Nam đã kể một câu chuyện về sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi mô hình xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã tăng vọt hơn 15% trong cả năm 2024 và 2025, với GDP tăng trưởng lần lượt 7% và 8%. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025 - một trong những chu kỳ tăng trưởng bền vững mạnh nhất trong khu vực".

Bản cập nhật phân loại thu nhập quốc gia mới nhất của Ngân hàng Thế giới, theo đó đã nâng phân loại Việt Nam lên thu nhập trung bình cao, sau 17 năm, kể từ khi gia nhập nhóm thu nhập trung bình thấp vào năm 2009.

Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 4.970 USD, vượt ngưỡng 4.636 USD - ngưỡng để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao. ﻿

Phương pháp phân loại thu nhập quốc gia được các chuyên gia Ngân hàng Thế giới xây dựng rất chặt chẽ. Mỗi vòng phân loại, dữ liệu mới nhất hiện có đều được sử dụng để đảm bảo các phân loại phản ánh bức tranh chính xác nhất, nhưng các chuyên gia này cũng lưu ý rằng, không có thước đo duy nhất nào có thể nắm bắt đầy đủ sự phức tạp trong quá trình phát triển của một quốc gia.

Trước đó, khi Việt Nam lọt nhóm thu nhập trung bình thấp, Ngân hàng Thế giới cũng đánh giá Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công. Chỉ sau 23 năm, những cải cách chính trị và kinh tế (Đổi Mới) được triển khai năm 1986 đã biến Việt Nam từ một trong những nước nghèo nhất thế giới, với mức thu nhập trên đầu người dưới 100 USD, thành một nước thu nhập trung bình thấp.

Tỷ lệ nghèo đã từ 58% năm 1993 xuống 14,5% trong năm 2008, và hầu hết các chỉ số phúc lợi đã được cải thiện. Việt Nam đã hoàn thành 5 trong số 10 chỉ tiêu của các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG), hai chỉ tiêu khác đang được thực hiện tốt và có khả năng sẽ hoàn thành vào năm 2015 (xem Phụ chương 8). Đến cuối năm 2010, thu nhập trên đầu người của Việt Nam đã đạt 1.130 USD. ﻿

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.