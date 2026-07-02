Họp nhiều không phải là làm việc chăm chỉ, họp nhiều là dấu hiệu của một tổ chức đang có vấn đề

Một cuộc họp 1 tiếng với 10 người, ví dụ mỗi người lương trung bình 30 triệu đồng/tháng - tiêu tốn khoảng 1,7 triệu đồng tiền nhân sự. Nếu tổ chức bạn tổ chức 5 cuộc họp như vậy mỗi tuần, đó là hơn 400 triệu đồng/năm - chỉ cho các cuộc họp đó.

Đó là còn chưa tính tới chi phí gián đoạn tư duy, chi phí chuyển đổi giữa các task, và chi phí cơ hội của những việc không được làm trong khi mọi người đang ngồi họp.

Flowtrace - nền tảng phân tích dữ liệu họp hành ước tính rằng mỗi nhân viên trung bình tốn 29.000 USD tiền lương mỗi năm chỉ cho việc ngồi trong các cuộc họp. Bloomberg tính toán rằng các cuộc họp không hiệu quả tiêu tốn của doanh nghiệp Mỹ 375 tỷ USD mỗi năm.

Đó là con số của sự lãng phí được thể chế hóa.

Khi họp nhiều trở thành bằng chứng của sự nghiêm túc

Có một nghịch lý phổ biến trong văn hóa doanh nghiệp: lịch họp kín mít thường được đọc là dấu hiệu của người bận rộn, tổ chức năng động, và lãnh đạo được cần đến. Người không họp nhiều đôi khi bị xem là không đóng góp đủ.

Nhưng dữ liệu nói điều ngược lại hoàn toàn.

Theo Microsoft Work Trend Index 2025 - khảo sát 31.000 người lao động tại 31 quốc gia - thời gian họp trung bình của nhân viên tri thức đã tăng 252% kể từ năm 2020, lên đến 21,5 giờ/tuần. Nói cách khác: hơn một nửa tuần làm việc của nhân viên bình thường đang nằm trong các cuộc họp.

Và 71% trong số những cuộc họp đó được chính người tham dự đánh giá là không hiệu quả - theo nghiên cứu của Atlassian trên hơn 5.000 nhân viên. 70% quyết định được thảo luận trong họp bị lãng quên trong vòng 24 giờ nếu không có ghi chú. 47% action items không bao giờ được ghi lại. 48% người được hỏi nói rằng cuộc họp gần nhất họ tham dự là không cần thiết.

Người ta đang họp nhiều hơn bao giờ hết. Và họ đang lãng phí nhiều hơn bao giờ hết.

Tại sao các lãnh đạo giỏi nhất thường họp ít nhất

Jeff Bezos nổi tiếng với "two-pizza rule" - không cuộc họp nào có nhiều người hơn số người mà hai chiếc pizza có thể nuôi sống. Đằng sau câu nói đó không phải triết lý về pizza - mà là một nguyên tắc về quyền ra quyết định: khi có quá nhiều người trong phòng, không ai thực sự chịu trách nhiệm về quyết định được đưa ra.

Steve Jobs nổi tiếng với việc yêu cầu từng người trong cuộc họp phải có lý do rõ ràng để hiện diện - và không ngần ngại mời người ra khỏi phòng nếu ông không thấy lý do đó.

Amazon dưới thời Bezos có "no PowerPoint" rule trong các cuộc họp cấp cao - thay vào đó, mọi người phải viết memo dài 6 trang trình bày vấn đề và đề xuất đầy đủ, và 30 phút đầu của mỗi cuộc họp dành để đọc im lặng trong phòng. Chỉ sau đó mới bắt đầu thảo luận.

Lý do không phải Jeff Bezos ghét PowerPoint. Lý do là presentation deck cho phép người trình bày che giấu tư duy mơ hồ sau những slide đẹp - trong khi memo viết đòi hỏi sự rõ ràng trong tư duy trước khi được viết ra.

Vấn đề thực sự không phải là số lượng cuộc họp

Đây là điểm mà phần lớn phân tích về "meeting culture" bỏ qua: họp nhiều không phải nguyên nhân - nó là triệu chứng.

Khi một tổ chức họp quá nhiều, thường có một trong những vấn đề gốc rễ sau:

Phân quyền không rõ ràng. Khi không ai biết ai có quyền ra quyết định gì, mọi quyết định đều phải được "xin ý kiến" - và xin ý kiến được thể hiện bằng họp. Bezos giải quyết vấn đề này bằng khái niệm "one-way door vs two-way door decisions" - quyết định có thể đảo ngược thì một người ra, quyết định không thể đảo ngược mới cần họp nhiều người.

Thiếu tin tưởng. Khi lãnh đạo không tin nhân viên đủ để giao việc mà không giám sát, họ tạo ra các cuộc họp check-in, status update, và progress review - tất cả đều phục vụ nhu cầu kiểm soát hơn là nhu cầu phối hợp.

Thông tin không được chia sẻ đúng cách. Khi tổ chức không có hệ thống documentation tốt, họp trở thành cách duy nhất để truyền thông tin - vì thông tin không tồn tại ở đâu khác ngoài đầu người.

Văn hóa "có mặt" thay vì "có kết quả." Khi tổ chức đo lường sự đóng góp bằng việc ai có mặt trong phòng họp hơn là ai tạo ra kết quả thực sự, mọi người tối ưu hóa theo: họ tham dự nhiều cuộc họp hơn.

Giải quyết từng vấn đề đó - không phải cắt giảm số cuộc họp - mới là cách tiếp cận đúng.

3 câu hỏi trước khi triệu tập cuộc họp tiếp theo

Dữ liệu của Microsoft cho thấy một chi tiết đáng suy ngẫm: 50% tất cả các cuộc họp diễn ra trong khung giờ 9-11h sáng và 1-3h chiều - đúng là hai đỉnh năng suất tự nhiên trong ngày theo nhịp sinh học của con người. Nói cách khác, phần lớn tổ chức đang dùng giờ vàng của nhân viên để họp - thay vì để làm việc thực sự.

Đó không phải vô tình. Đó là hậu quả của việc không ai dừng lại để hỏi: cuộc họp này thực sự cần thiết không?

Trước khi triệu tập bất kỳ cuộc họp nào, ba câu hỏi đáng hỏi: Quyết định nào cần được ra trong cuộc họp này - và ai là người thực sự có quyền ra quyết định đó? Nếu không có quyết định cụ thể cần được ra, có thể cuộc họp không cần thiết. Thông tin này có thể được chia sẻ bằng văn bản không? Nếu có - một email, một memo, một tài liệu chia sẻ - thì đó là lựa chọn tốt hơn. Tất cả những người được mời có thực sự cần có mặt không? Mỗi người thừa trong phòng họp là một giờ lao động bị lấy đi khỏi công việc thực sự của họ.

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Không phải mọi cuộc họp đều vô ích. Một số cuộc họp là không thể thay thế - đặc biệt những cuộc thảo luận phức tạp, những quyết định đòi hỏi sự đồng thuận, những khoảnh khắc xây dựng lòng tin mà văn bản không thể truyền tải được.

Vấn đề không phải là họp. Vấn đề là họp như một phản xạ mặc định - thay vì một lựa chọn có chủ đích.

71% lãnh đạo cấp cao thừa nhận rằng các cuộc họp của họ không hiệu quả, theo Harvard Business Review. Đó là con số đáng chú ý: đại đa số người ra quyết định về cách tổ chức vận hành đang biết rõ rằng hệ thống đang không hoạt động - và vẫn tiếp tục triệu tập thêm cuộc họp.

Đó không phải vấn đề về nhận thức. Đó là vấn đề về dũng cảm - dũng cảm để thay đổi một thói quen đã trở thành văn hóa.

Và văn hóa, như chúng ta đã nói nhiều lần trong tuyến bài này, không thay đổi bằng tuyên ngôn. Nó thay đổi bằng từng quyết định nhỏ - bắt đầu từ việc hủy cuộc họp tiếp theo mà bạn biết không cần thiết.