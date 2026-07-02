Nghỉ việc làm freelancer nhưng quá cô đơn: Giờ lại ước được lên công ty, nói chuyện với đồng nghiệp

Làm tự do từng là mơ ước, mà đạt được rồi lại thấy có phần vỡ mộng.

Từng nghĩ về việc làm freelancer như “một giấc mơ”: Không phải chen chúc trên đường mỗi sáng hay tất bật chuẩn bị để đến công ty, có thể vừa du lịch vừa làm việc,... nhưng sau khi chính thức trở thành freelancer, Camilla Richardson - Một cô gái 29 tuổi người Mỹ, mới nhận mình phù hợp với đời sống “9-to-5” thế nào.

Với cô, được lên công ty mỗi ngày, được ngồi cạnh đồng nghiệp và cùng nhau giải quyết công việc hóa ra lại là điều đáng quý hơn rất nhiều so với sự tự do khi làm freelancer.

Vỡ mộng freelancer

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Camilla Richardson làm quản lý khách hàng trong lĩnh vực tuyển dụng. Giống như không ít nhân viên văn phòng khác, cô từng nghĩ làm việc từ xa là "cuộc sống trong mơ". Không còn phải dành khoảng 40 phút mỗi ngày để đi làm, không cần dậy sớm make-up hay ăn mặc chỉnh tề trước khi ra khỏi nhà. Khoảng thời gian tiết kiệm được có thể dành cho việc tập thể dục, làm việc nhà hoặc xử lý những việc cá nhân xen giữa các cuộc họp.

Trong tưởng tượng của Camilla, làm việc tại nhà đồng nghĩa với năng suất cao hơn, cuộc sống cân bằng hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn. Thế nhưng, khi chính thức nghỉ việc để trở thfanh một freelancer, Camilla lập tức “vỡ mộng”.

Ảnh minh họa

Điều đầu tiên khiến cô cảm thấy khó chịu là sự thay đổi hoàn toàn trong cách mọi người tương tác với nhau. Trước đây, mỗi khi gặp khó khăn, cô chỉ cần bước vài bước sang chỗ đồng nghiệp để hỏi ý kiến. Những câu chuyện vui xảy ra trong ngày được chia sẻ ngay lập tức, còn các cuộc trao đổi công việc thường diễn ra rất tự nhiên, từ đó dần hình thành những mối quan hệ thân thiết ngoài công việc.

Khi chuyển sang làm tự do, tất cả những cuộc trò chuyện ấy được thay thế bằng tin nhắn và các cuộc gọi video. Dù công nghệ giúp mọi người vẫn kết nối được với nhau, Camilla cho rằng cảm giác đó hoàn toàn khác so với việc ngồi cạnh nhau trong cùng một không gian. Những cuộc họp trực tuyến không thể thay thế những lần cùng nhau tranh luận hay đơn giản là vài phút trò chuyện ngẫu hứng bên bàn làm việc.

Không chỉ mất đi sự gắn kết với đồng nghiệp, Camilla còn nhận thấy bản thân ngày càng ít vận động hơn. Góc làm việc được đặt ngay trong phòng ngủ khiến cô gần như không có lý do để bước ra khỏi căn phòng suốt cả ngày. Vì không phải gặp ai trực tiếp, cô cũng dần mất động lực chuẩn bị chỉn chu mỗi sáng. Có những ngày, nếu không có cuộc họp trực tuyến nào, cô còn chẳng rửa mặt.

Nhưng điều khiến Camilla cảm thấy khó vượt qua nhất khi làm freelancer là cảm giác cô đơn. Dù vẫn có bạn bè và không sống một mình, việc dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày để làm việc một mình khiến tinh thần của cô đi xuống rõ rệt.

Đời sống công sở là thứ đáng trân trọng

Sau khoảng 4 tháng làm tự do và ngày nào cũng cảm thấy vừa cô đơn, vừa chán chường, Camilla quyết định đi làm trở lại. Khoảnh khắc nhận được email thông báo thử việc, cô cảm thấy dường như mình vừa hoàn thành một thử thách trong đời. Hiện tại, Camilla cho biết cô đang tận hưởng đời sống của một dân văn phòng chính hiệu: Sáng dậy sớm chải chuốt đi làm, trưa ăn cùng đồng nghiệp, đúng giờ thì tan làm về nhà nếu không có việc phát ính phải tăng ca.

Ảnh minh họa

Theo Camilla, việc đến văn phòng làm việc không chỉ giúp nâng cao chất lượng công việc mà còn tạo thêm động lực để cô duy trì các thói quen tích cực. Mỗi sáng, cô có lý do để thức dậy đúng giờ, chuẩn bị quần áo, rời khỏi nhà và di chuyển thay vì ngồi lì trước chiếc bàn làm việc trong phòng ngủ.

Nhìn lại quãng thời gian làm tự do, Camilla cho rằng mặc dù không vui như kỳ vọng nhưng ít nhất, 4 tháng đó đã giúp cô nhận ra mình yêu cuộc sống công sở đến nhường nào.

“Có lúc mệt mỏi và áp lực, cũng không ít khi gặp bất đồng với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Nhưng nếu không từng thử làm tự do, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin mình sinh ra để làm văn phòng. Cuộc sống công sở với giờ giấc rõ ràng mới là thứ phù hợp với tôi chứ không phải là sự tự do đến mức vô tổ chức khi là một freelancer” - Cô nói.

(Nguồn: BI)