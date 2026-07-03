Giá vàng hôm nay 3/7: Tăng dựng đứng, vọt lên trên 4.100 USD/ounce

Sáng 3/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.125 USD/ounce, tăng 83 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng vọt sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm cho thấy dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động, với số lượng việc làm được tạo ra thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Theo thông báo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6. Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó là khoảng 114.000 việc làm.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cũng tiếp tục giảm từ 4,3% trong tháng 5 xuống 4,2% trong tháng 6, trái với dự báo của các nhà kinh tế cho rằng tỷ lệ này sẽ giữ nguyên. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 27/6 cũng đạt mức 215.000 đơn - con số này thấp hơn dự báo của thị trường là 220.000 đơn, cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức chống chịu tốt hơn kỳ vọng.

Giá vàng hôm nay tăng vọt. (Ảnh: Minh Đức).

Ngay sau khi báo cáo được công bố, giá vàng tăng lên mức cao nhất trong phiên, duy trì vững chắc trên ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 3/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng (mua) - 146,4 triệu đồng/lượng (bán), giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng (mua) - 146,4 triệu đồng/lượng (bán), giảm 600.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.125 USD/ounce, tăng 83 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong thời gian tới. Xu hướng kỹ thuật vẫn nghiêng về bên bán khi giá đang nằm dưới các đường trung bình động dài hạn. Vùng 4.000 USD/ounce vẫn được xem là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, nơi lực mua và lực bán sẽ cạnh tranh quyết liệt.

Sau khi mất gần 10% chỉ trong 1 tuần, thị trường đang xuất hiện lực mua bắt đáy, song đồng USD vẫn còn duy trì sức mạnh, hạn chế dòng tiền đầu cơ vào kim loại quý. Giá vàng có thể lùi về vùng 3.700-3.800 USD/ounce, tạo cơ hội mua hấp dẫn.