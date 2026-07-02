Đặt taxi vừa nhanh vừa rẻ, sao nhiều người vẫn mua ô tô rồi tốn 5-7 triệu/tháng nuôi xe?

Mua ô tô xong, tháng nào cũng phát sinh thêm không ít chi phí.

Nếu cần di chuyển bằng ô tô, chúng ta chỉ cần thực hiện vài thao tác trên điện thoại rồi chờ khoảng 10-15 phút là xe đã đỗ xịch trước cửa. Giá cước taxi công nghệ cũng không quá đắt. Thế nên với không ít người ở thành phố lớn, việc ưu tiên dùng taxi công nghệ cho việc di chuyển rõ ràng là vừa nhanh vừa tiện, mà lại đỡ tốn kém hơn hẳn việc tậu ô tô rồi đau đầu về đủ thứ chi phí hàng tháng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều gia đình vẫn quyết định mua ô tô riêng dù biết rõ chi phí nuôi xe không hề nhỏ. Tiền gửi xe, bảo hiểm, bảo dưỡng, xăng dầu và các khoản phát sinh có thể khiến chủ xe tốn khoảng 5-7 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí cao hơn nếu sử dụng thường xuyên. Vậy điều gì khiến nhiều người vẫn sẵn sàng gánh khoản chi cố định này thay vì sử dụng taxi công nghệ?

Câu trả lời không nằm ở việc taxi công nghệ kém tiện, mà ở những giá trị khác mà ô tô riêng mang lại.

1. Chủ động thời gian tuyệt đối

Ưu điểm lớn nhất của việc có ô tô riêng là khả năng chủ động, không cần chờ đợi. Trong giờ cao điểm, trời mưa hoặc khu vực ít tài xế, việc đặt xe có thể mất nhiều thời gian, giá cước tăng cao hoặc thậm chí không có xe nhận chuyến.

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Với người phải đưa đón con đi học, đi làm đúng giờ hoặc thường xuyên di chuyển đột xuất, vài phút chờ xe đôi khi tạo ra khác biệt lớn. Ô tô riêng giúp họ kiểm soát lịch trình tốt hơn và giảm cảm giác bị phụ thuộc vào ứng dụng.

2. Thoải mái hơn khi đi cùng gia đình

Một chuyến taxi công nghệ có thể phù hợp với một hoặc hai người, nhưng khi đi cùng trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc mang nhiều đồ đạc, ô tô riêng thường tiện lợi hơn đáng kể.

Gia đình có thể để sẵn ghế trẻ em, nước uống, ô, áo khoác hoặc những vật dụng cần thiết trong xe. Không cần mỗi lần lên xe lại sắp xếp hành lý hay giải thích điểm dừng với tài xế. Sự quen thuộc và riêng tư này là lý do nhiều gia đình xem ô tô như một phần của sinh hoạt hàng ngày.

3. Tiết kiệm và linh hoạt hơn khi đi xa

Trong nội đô, taxi công nghệ có thể là phương án tiết kiệm về thời gian lẫn tiền bạc, nhưng với những chuyến đi xa như về quê hoặc du lịch, chi phí thuê xe hai chiều thường tăng đáng kể. Có ô tô riêng cho phép chúng ta chủ động dừng nghỉ, thay đổi lịch trình, ghé nhiều điểm mà không phải tính thêm cước phí. Với gia đình thường xuyên di chuyển liên tỉnh, tổng chi phí sử dụng xe riêng đôi khi không chênh lệch quá lớn so với việc liên tục gọi taxi cho các chuyến dài.

4. Ô tô không chỉ là phương tiện di chuyển

Với nhiều gia đình, ô tô còn là tài sản phục vụ cuộc sống dài hạn. Chiếc xe giúp việc đưa đón con cái, chăm sóc cha mẹ, đi công tác hay du lịch trở nên dễ dàng hơn. Nhiều người chấp nhận khoản chi 5-7 triệu đồng mỗi tháng vì xem đó là chi phí cho sự tiện nghi, tương tự tiền thuê nhà gần nơi làm việc hoặc học phí cho con. Họ không kỳ vọng chiếc xe giúp tiết kiệm tiền ngay lập tức, mà giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

5. Chi phí nuôi xe không phải lúc nào cũng quá cao

Nhiều người hình dung nuôi ô tô là khoản chi rất lớn, nhưng thực tế còn phụ thuộc vào loại xe và tần suất sử dụng. Với một mẫu xe phổ thông, gửi xe, bảo hiểm, bảo dưỡng định kỳ và nhiên liệu có thể dao động quanh mức 5-7 triệu đồng mỗi tháng nếu đi lại vừa phải.

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Con số này vẫn là khoản đáng cân nhắc, nhưng với gia đình có thu nhập ổn định và sử dụng xe thường xuyên, họ cho rằng chi phí đó đổi lại được sự chủ động và tiện lợi hàng ngày.

Không có lựa tốt nhất, chỉ có lựa chọn phù hợp với từng cá nhân

Taxi công nghệ và ô tô riêng thực chất phục vụ hai nhu cầu khác nhau. Nếu di chuyển ít, sống gần nơi làm việc và chủ yếu đi một mình, taxi công nghệ thường kinh tế hơn rất nhiều. Ngược lại, với gia đình có con nhỏ, thường xuyên đi xa hoặc cần sự chủ động cao, ô tô riêng mang lại giá trị khó thay thế.

Vì vậy, việc nhiều người vẫn mua ô tô dù tốn 5-7 triệu đồng mỗi tháng không hẳn là quyết định thiếu tính toán. Với họ, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là sự chủ động, riêng tư và thuận tiện cho cả gia đình trong nhiều năm sử dụng.

Suy cho cùng, giữa taxi công nghệ và ô tô riêng không tồn tại một đáp án đúng cho tất cả. Mỗi lựa chọn đều có những ưu điểm và đánh đổi riêng, phụ thuộc vào nhu cầu di chuyển, điều kiện tài chính, quy mô gia đình cũng như lối sống của mỗi người.