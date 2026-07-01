Điểm chung của những người mua ô tô xong hối hận

Mua ô tô xong nhiều khi còn mệt hơn cả thời phải dầm mưa dãi nắng đi xe máy.

Trước khi mua ô tô, nhiều người thường hình dung về rất nhiều sự thay đổi, có thể gói gọn trong 1 chữ: Tiện!

Mưa không đến mặt, nắng không tới đầu. Đi đâu cũng chủ động được mà chẳng phải lo không thuê được xe. Thế nhưng thực tế khi ngồi sau vô lăng có thể không mỹ mãn đến vậy, không phải bởi ô tô không tốt, mà là cảm giác nuôi xe sao quá tốn nên thành ra áp lực.

1. Chỉ tính tiền mua xe, quên tính chi phí nuôi xe

Đây có lẽ là sai lầm phổ biến nhất. Nhiều người dành toàn bộ sự chú ý vào giá lăn bánh và khoản vay mua xe, nhưng lại quên rằng số tiền phải chi sau khi nhận xe mới là khoản kéo dài nhiều năm.

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Phí bảo hiểm, đăng kiểm, bảo dưỡng định kỳ, thay lốp, gửi xe, xăng dầu, phí đường bộ,... Tất cả cộng lại có thể trở thành một khoản chi cố định không nhỏ mỗi tháng, chưa bao gồm khoản trả nợ mua xe nếu có. Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi cảm giác hào hứng vì sở hữu xe dần nhường chỗ cho áp lực tài chính. Không ít người nhận ra rằng chiếc xe phục vụ vài chuyến đi mỗi tuần nhưng lại chiếm quá nhiều trong ngân sách mỗi tháng.

2. Mua xe vì cảm xúc nhiều hơn nhu cầu

Có người mua vì bạn bè đều đã có xe. Có người muốn đánh dấu một cột mốc thành công. Cũng có người đơn giản là quá thích một mẫu xe nên muốn mua. Những lý do này không sai, nhưng nếu cảm xúc lấn át nhu cầu thực tế thì khả năng hối hận khá cao.

Một gia đình chủ yếu đi làm trong nội thành, cuối tuần ít di chuyển xa nhưng lại chọn chiếc SUV cỡ lớn. Một người làm việc gần nhà nhưng vẫn quyết định mua xe để "đỡ nắng mưa", trong khi phần lớn thời gian chiếc xe chỉ nằm trong bãi gửi.

Khi tần suất sử dụng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: "Liệu số tiền này có thể dùng vào mục đích khác hợp lý hơn không?".

3. Đánh giá thấp bài toán chỗ đỗ xe

Nhiều người chỉ nghĩ đến việc lái xe, nhưng lại quên rằng chiếc xe sẽ ở đâu khi không sử dụng.

Ở các thành phố lớn, việc tìm chỗ gửi xe lâu dài hoặc chỗ đỗ mỗi khi đi ăn, đi cà phê hay làm việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có người phải gửi xe cách nhà cả km, có người mỗi tháng tốn thêm vài triệu đồng tiền thuê chỗ đậu, chưa kể nhiều nơi thường xuyên kín chỗ.

Khi mỗi lần sử dụng xe đều phải tính trước chuyện đỗ ở đâu, gửi thế nào và mất bao nhiêu tiền, sự tiện lợi ban đầu cũng giảm đi đáng kể.

4. Mua xe vượt quá khả năng tài chính

Không ít người chấp nhận vay khoản lớn với suy nghĩ "cố vài năm là xong". Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những khoản phát sinh ngoài dự tính. Khi khoản trả góp mỗi tháng chiếm tỷ lệ quá lớn trong thu nhập, chiếc xe từ tài sản phục vụ cuộc sống lại trở thành áp lực tài chính.

Điều khiến nhiều người hối hận không phải là việc vay mua xe, mà là vay ở mức khiến mọi kế hoạch chi tiêu sau đó đều phải xoay quanh khoản nợ này.

5. Chọn xe vì sự hào nhoáng

Một số người cố mua phiên bản cao cấp hơn hoặc dòng xe lớn hơn chỉ vì nghĩ đi chiếc xe như vậy mới oách. Tuy nhiên, chiếc xe phù hợp nhất thường là chiếc xe đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng chứ không phải chiếc xe khiến người khác trầm trồ.

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Xe càng đắt, càng hiếm thì chi phí vận hành, bảo dưỡng, nhiên liệu và gửi xe thường cũng cao hơn. Nếu phần lớn thời gian chỉ sử dụng để đưa đón gia đình hoặc đi làm, những tiện ích dư thừa đôi khi không mang lại nhiều giá trị thực tế.

Sau một thời gian, nhiều người nhận ra mình đang trả thêm rất nhiều tiền cho những tính năng hiếm khi dùng đến.

6. Kỳ vọng chiếc xe sẽ thay đổi chất lượng cuộc sống

Nhiều người tin rằng chỉ cần có ô tô thì mọi việc sẽ trở nên tiện lợi, thoải mái và hạnh phúc hơn. Thực tế, ô tô chỉ là một công cụ hỗ trợ di chuyển. Nếu lịch trình vẫn bận rộn, công việc vẫn áp lực và tài chính phải gồng gánh thêm khoản chi lớn, chiếc xe khó có thể tạo ra sự thay đổi như kỳ vọng.

Khi khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế quá lớn, cảm giác thất vọng rất dễ xuất hiện. Điều khiến nhiều người tiếc nuối không phải bản thân chiếc xe, mà là quyết định mua xe được đưa ra khi chưa cân nhắc đầy đủ.

Mua ô tô quan trọng là mua đúng thời điểm

Ô tô vẫn là phương tiện mang lại nhiều giá trị cho những gia đình thường xuyên di chuyển xa, có con nhỏ, người lớn tuổi hoặc cần phục vụ công việc. Tuy nhiên, chiếc xe chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Điểm chung của nhiều người hối hận sau khi mua ô tô không nằm ở việc họ chọn nhầm một mẫu xe, mà ở chỗ họ kỳ vọng quá nhiều vào chiếc xe và chuẩn bị quá ít cho những chi phí cũng như thay đổi trong cuộc sống sau khi sở hữu nó.

Thế nên trước khi quyết định xuống tiền mua ô tô, hãy dành thêm thời gian tính toán tổng chi phí sử dụng, tần suất di chuyển và mục đích thực tế. Khi chiếc xe được mua vì nhu cầu thật thay vì cảm xúc nhất thời, khả năng hài lòng trong quá trình sử dụng cũng sẽ cao hơn rất nhiều.