Tích lũy 20 tỷ đồng, nghỉ hưu ở tuổi 43 tưởng là "người chiến thắng cuộc đời", 5 năm sau giám đốc công nghệ Nhật Bản hối hận khắc khoải: "Có tiền mà chẳng hạnh phúc"

Nghỉ hưu sớm ở tuổi 43 với suy nghĩ mình đã "thắng cuộc đời", 5 năm sau, người đàn ông Nhật Bản này lại phải lang thang ở quán cà phê, siêu thị mỗi ngày...

Từ nhân viên văn phòng thành triệu phú ở tuổi 43

Theo The Gold online, ông Kenichi Tanaka (tên đã được thay đổi), hiện 48 tuổi, gia nhập một công ty công nghệ thông tin lớn của Nhật Bản ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Nhờ năng lực, ông trở thành giám đốc cấp cao ở tuổi 40 với thu nhập hàng năm vượt 12 triệu yên (hơn 2 tỷ đồng). Song song đó, ông còn đầu tư chứng khoán và tích lũy khối tài sản cá nhân từ 30 triệu yên lên 120 triệu yên (khoảng 20 tỷ đồng) chỉ trong vài năm.

Ở tuổi 43, khi nhìn lại số dư tài khoản và dòng tiền đều đặn từ thị trường chứng khoán, ông Tanaka tin rằng mình đã là "người chiến thắng trong cuộc sống". Trong khi đó, áp lực công việc ngày một lớn: bận rộn từ sáng đến tối trong tuần, cuối tuần vẫn phải nghe điện thoại bất cứ lúc nào. Ông quyết định nghỉ việc, chính thức bước vào cuộc sống nghỉ hưu sớm.

Vài tháng đầu như một giấc mơ, rồi mọi thứ đổi khác

Ông Tanaka nhớ lại, những tháng đầu sau khi nghỉ hưu là quãng thời gian lý tưởng. Không còn phải vội vã dậy sớm, chen chúc trên tàu điện để đi làm. Ông có thể tránh giờ cao điểm, thong thả đi mua sắm vào ngày thường mà không lo điện thoại reo từ cấp trên hay khách hàng.

Nhưng theo thời gian, cảm giác "tự do" dần biến thành một vòng lặp tẻ nhạt: thức dậy, kiểm tra bảng giá chứng khoán, đến phòng gym, mua sắm, về nhà xem Netflix. Ông bắt đầu cảm nhận rõ sự "trì trệ" trong chính cuộc sống của mình.

"Trước đây khi còn đi làm, tôi luôn mong chờ tối thứ Sáu. Giờ thì ngày nào cũng trôi qua tẻ nhạt, không mục tiêu, không ai để trò chuyện", ông Tanaka chia sẻ. Bạn bè cũ giờ đều bận rộn với công việc trong tuần, còn ông thì dư thừa thời gian nhưng thiếu hẳn người đồng hành.

"Có tiền nhưng tôi chẳng hề hạnh phúc"

Ở tuổi 48, sau 5 năm nghỉ hưu, ông Tanaka thừa nhận bản thân đang phải vật lộn với sự cô đơn. Để có cơ hội nói chuyện với ai đó, ông thường ghé các quán cà phê, hiệu sách, siêu thị gần nhà mỗi ngày chỉ để trao đổi vài câu với nhân viên khi gọi món hay thanh toán.

"Mặc dù tôi có rất nhiều tài sản, nhưng tôi chẳng hề hạnh phúc", ông Tanaka thổ lộ. Có những tuần, ông thừa nhận mình gần như không có một cuộc trò chuyện "tử tế" nào với ai.

Câu chuyện của ông Tanaka phản ánh một thực tế ít được nhắc tới trong phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early — Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm). Trong khi nhiều người tìm thấy hạnh phúc sau khi rời bỏ công việc, không ít người khác lại rơi vào tình cảnh tương tự: mất phương hướng, thiếu mục tiêu sống và phải đối mặt với bài toán hoàn toàn mới: làm sao để lấp đầy thời gian mỗi ngày một cách có ý nghĩa.