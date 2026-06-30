Lãi suất ngân hàng 30/6 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến ngày 30/6 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định khi phần lớn ngân hàng niêm yết từ 6,8-6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 30/6 cho thấy nhóm ngân hàng có lãi suất cao vẫn duy trì khoảng cách nhất định so với phần còn lại của thị trường. Tuy nhiên, đa số ngân hàng hiện tập trung quanh vùng lãi suất 6,8-6,9%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm trở lên

ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất trong nhóm khảo sát khi niêm yết 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đồng thời, ngân hàng này cũng áp dụng lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Đứng ngay sau là Saigonbank với lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Bốn ngân hàng khác gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB cùng niêm yết mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo duy trì mức 7%/năm đồng đều từ kỳ hạn 6 tháng đến 18 tháng, còn PGBank áp dụng 6,9%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng trước khi tăng lên 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết 6,9%/năm

Nhóm ngân hàng có lãi suất sát mức 7% gồm LPBank, BVBank, Bac A Bank và OCB.

LPBank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 6,95%/năm cho kỳ hạn 18 tháng - mức cao nhất ở nhóm kỳ hạn dài.

Bac A Bank áp dụng 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trước khi tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng duy trì mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất huy động trực tuyến.

Theo đó, bốn ngân hàng này cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

MSB cũng áp dụng mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, tương đương nhóm ngân hàng quốc doanh.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện dẫn đầu nhóm này với mức lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm; SHB ở mức 6,5%/năm; NCB niêm yết 6,4%/năm, còn MB áp dụng 6,35%/năm.

TPBank và ABBank cùng niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 6%/năm trở xuống

VPBank hiện áp dụng mức 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết từ 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

PVcomBank áp dụng mức 5,6%/năm; GPBank 5,55%/năm; KienlongBank 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đáng chú ý, ACB dù dẫn đầu ở nhóm kỳ hạn trung và dài hạn nhưng không còn niêm yết lãi suất kỳ hạn 18 tháng trên biểu lãi suất trực tuyến.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện là 3,6 điểm phần trăm, từ mức 7,3%/năm tại ACB xuống còn 3,7%/năm tại SCB đối với kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách huy động vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như pháp luật liên quan.