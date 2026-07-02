Sáng nay, bảng giá vàng lại khiến nhiều người bất ngờ

Sau nhiều phiên tăng giảm bất thường, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong sáng nay tăng từ 2-2,5 triệu đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch sáng qua.

Sáng nay, vàng miếng tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vào 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Phú Quý giao dịch ở mức 145 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,4 triệu đồng/lượng chiều bán.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết cao nhất ở chiều mua với 146 triệu đồng/lượng, bán ra 147,5 triệu đồng/lượng; Ngọc Thẩm giao dịch ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với vàng nhẫn, PNJ niêm yết ở mức 145,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao nhất ở cả hai chiều. SJC giao dịch ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ở mức 145-148 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 144,2-148,2 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng giao dịch ở mức 146-147,5 triệu đồng/lượng, trong khi Ngọc Thẩm niêm yết thấp hơn đáng kể, ở mức 133,5-137 triệu đồng/lượng.

So với sáng 1/7, giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Mi Hồng đều tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, trong khi Ngọc Thẩm tăng mạnh hơn, thêm 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng và Ngọc Thẩm cùng điều chỉnh tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Riêng PNJ ghi nhận mức tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng miếng trong nước những ngày gần đây liên tiếp chứng kiến những nhịp tăng - giảm thất thường. Ảnh: SJC

Sáng 2/7, giá vàng thế giới trên Kitco được giao dịch ở mức 4.042 USD/ounce, tăng 32 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng ngày trước đó.

Đà phục hồi của kim loại quý được hỗ trợ bởi số liệu thị trường lao động của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, cùng những phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, qua đó làm gia tăng kỳ vọng về việc rủi ro lạm phát sẽ được kiểm soát. Trong khi đó, hợp đồng vàng giao tháng 8 tại Mỹ tăng 1,6%, lên mức 4.103,10 USD/ounce.

Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy giới đầu tư hiện dự báo xác suất Fed điều chỉnh lãi suất vào cuộc họp tháng 9 ở khoảng 67%.

Dù giá vàng thời gian gần đây liên tục biến động, các ngân hàng trung ương vẫn chưa có dấu hiệu giảm vai trò của kim loại quý trong danh mục dự trữ. Ngược lại, nghiên cứu mới nhất của Diễn đàn Các tổ chức Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF) cho thấy các tổ chức này ngày càng coi vàng là một tài sản tiền tệ mang tính chiến lược trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu ngày càng phân mảnh.