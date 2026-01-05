GDP cả năm 2025 tăng 8,02%, bình quân đầu người đạt 125,5 triệu đồng

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý IV và năm 2025 của Cục Thống kê, GDP quý IV/2025 ước tăng 8,46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng cao nhất của quý IV các năm trong giai đoạn 2011 - 2025, duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 7,05%, quý II tăng 8,16%, quý III tăng 8,25%).

Tính cả năm 2025, GDP tăng trưởng khá với mức tăng ước đạt 8,02% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của năm 2022 trong giai đoạn 2011 - 2025.

Trước đó, các chuyên gia dự đoán, nếu vượt mức 8% thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ là mức cao nhất trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm tăng trưởng hàng đầu thế giới, khu vực.

Tốc độ tăng GDP trong năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Về sử dụng GDP năm 2025, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,95% so với năm 2024; tích lũy tài sản tăng 8,68%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 16,27%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 17,12%.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2025 ước đạt 12.847,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 514 tỷ USD, tăng 38 tỷ USD so với năm 2024 (476 tỷ USD).

GDP bình quân đầu người năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt 125,5 triệu đồng/người, tương đương 5.026 USD, tăng 326 USD so với năm 2024 (4.700 USD).

Dịch vụ vẫn là nhóm đóng góp nhiều nhất vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế, trên 51,08%. Theo Cục Thống kê, giá trị tăng thêm khu vực này đạt 8,62% so với năm trước. Trong khi đó, công nghiệp và xây dựng tăng 8,95%, đóng góp 43,62% vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Còn nông, lâm nghiệp và thủy sản góp 5,3% vào tăng trưởng.

CPI đạt mục tiêu Quốc hội giao

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2025 tăng 0,19% so với tháng trước do giá lương thực, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng và tăng 3,48% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý IV/2025 tăng 3,44% so với quý IV/2024.

Tính chung cả năm 2025, CPI tăng 3,31% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra; lạm phát cơ bản tăng 3,21%.

Tốc độ tăng/giảm CPI tháng 12/2025 so với tháng trước. (Nguồn: Cục Thống kê)

Trong mức tăng 0,19% của CPI tháng 12/2025 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2025 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với năm trước, thấp hơn mức tăng 3,31% của CPI bình quân chung.

Trong tháng 12/2025, chỉ số giá vàng tăng 2,18% so với tháng trước, tăng 70,37% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2025 chỉ số giá vàng tăng 47,67% so với năm trước.

Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 12 tăng 0,17% so với tháng trước, tăng 3,68% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân năm 2025 chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,92% so với năm trước.

Cục Thống kê nhận định: Năm 2025, thị trường hàng hóa thế giới diễn biến phức tạp, chịu ảnh hưởng bởi bất ổn địa chính trị và xu hướng điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Biến động của giá nguyên nhiên vật liệu, chi phí vận tải, cùng với tác động của thiên tai và thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và giá hàng hóa trên thị trường thế giới.

Ở trong nước, hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch vụ duy trì tăng trưởng và chịu áp lực từ biến động giá nguyên nhiên vật liệu; tỷ giá; cạnh tranh trên thị trường thương mại quốc tế; ảnh hưởng bão, lụt và rủi ro dịch bệnh tại một số địa phương đã gây gián đoạn nguồn cung cục bộ và phát sinh chi phí sản xuất.

Chỉ số giá sản xuất; chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất; chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa quý IV và năm 2025 đều tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung năm 2025, chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,01% so với năm trước; chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp tăng 2,55%; chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 5,09%; chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất tăng tăng 4,36%.

195,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 1 năm

Trong tháng 12, cả nước có gần 17,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 166,0 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký 100,6 nghìn lao động, tăng 13,9% về số doanh nghiệp, tăng 3,4% về vốn đăng ký và tăng 20,8% về số lao động so với tháng trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 10,0 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Ngược lại, có 4.594 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạnm 12.608 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 5.045 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tính chung năm 2025, cả nước có 195,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.919,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.151,4 nghìn lao động, tăng 24,1% về số doanh nghiệp, tăng 24,1% về vốn đăng ký và tăng 15,0% về số lao động so với năm trước.

Nguồn: Cục Thống kê

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025 đạt 9,8 tỷ đồng, tương đương năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2025 là gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, cả nước có 102,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 34,3% so với năm 2024), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2025. Bình quân một tháng có 24,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Tính chung năm 2025, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 114,4 nghìn doanh nghiệp; 76,9 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 35,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 66,1%. Bình quân một tháng có 18,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ tăng mạnh

Trong tháng 12/2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 88,72 tỷ USD, tăng 15,1% so với tháng trước và tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17,0%; nhập khẩu tăng 19,4%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,03 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12 đạt 44,03 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng trước. Tính chung cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 475,04 tỷ USD, tăng 17,0% so với năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12 đạt 44,69 tỷ USD, tăng 17,6% so với tháng trước. Tính chung cả năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 455,01 tỷ USD, tăng 19,4% so với năm trước.

Nguồn: Cục Thống kê

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ năm 2025 ước đạt 30,31 tỷ USD, tăng 18,9% so với năm trước, trong đó dịch vụ du lịch đạt 15,22 tỷ USD (chiếm 50,2% tổng kim ngạch), tăng 24,4%; dịch vụ vận tải đạt 8,8 tỷ USD (chiếm 29,0%), tăng 23,6%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ năm 2025 ước đạt 40,54 tỷ USD. Cán cân thương mại dịch vụ năm 2025 nhập siêu 10,23 tỷ USD.