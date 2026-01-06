Thanh niên chi hơn 5 triệu thuê vệ sĩ cho ra dáng "người thành đạt" để về quê ăn Tết

Về quê ăn Tết vốn là “bài kiểm tra áp lực” với không ít người trẻ. Có người lo chuyện lương thưởng, có người sợ bị hỏi bao giờ lấy vợ, mua nhà ở đâu. Và ở Trung Quốc, một thanh niên đã chọn cách khá tốn tiền để giải quyết tất cả: thuê vệ sĩ riêng cho "oách".

Theo đó, một người đàn ông trẻ tên Tiểu Nhiễm đã chi 1.500 NDT/ngày (khoảng hơn 5,6 triệu đồng) để thuê vệ sĩ hộ tống mình từ Bắc Kinh về quê ở Hà Bắc dịp Tết Nguyên đán. Không chỉ lái xe đưa đón, vệ sĩ còn đảm nhiệm trọn gói “vai diễn người nổi tiếng” như xách túi, che ô, luôn kè kè bên cạnh với phong thái chuyên nghiệp.

Ảnh SCMP.

Tiểu Nhiễm thẳng thắn thừa nhận, mục đích của anh không phải để bảo vệ an ninh mà là tạo ấn tượng với hàng xóm và các bà mối trong làng. Ở quê, những người này thường rất để ý đến ngoại hình, cách xuất hiện và “đẳng cấp” của các chàng trai trẻ mỗi lần về nhà dịp Tết. Có vệ sĩ đi kèm, Tiểu Nhiễm tin rằng mình sẽ được nhìn nhận khác đi và thực tế đúng là như vậy.

Sau khi xuất hiện cùng vệ sĩ, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trong xóm. Các bà mối tỏ ra nhiệt tình hơn, còn hàng xóm – vốn từng hay căng thẳng với gia đình anh vì tranh chấp đất đai – cũng bất ngờ dịu giọng. Thậm chí, gia đình Tiểu Nhiễm còn được sử dụng độc quyền mảnh đất từng gây mâu thuẫn. Một kết quả “ngoài dự đoán” mà chính anh cũng không nghĩ tới khi bỏ tiền thuê vệ sĩ.

Ảnh SCMP.

Tiểu Nhiễm cho biết trước đây anh từng chọn cách thuê xe sang để về quê cho “oách”, nhưng cảm giác đó không còn mới mẻ. Trong khi đó, việc có vệ sĩ đi kèm lại tạo ra ấn tượng mạnh hơn nhiều. Với anh, khoản tiền 1.500 NDT/ngày là một chi phí chấp nhận được để có một cái Tết nhẹ đầu, ít áp lực.

Câu chuyện của Tiểu Nhiễm nhanh chóng gây bàn tán trên mạng xã hội. Nó phản ánh một thực tế khá phổ biến: với không ít người trẻ, Tết không chỉ là dịp đoàn tụ mà còn là lúc phải “trình diễn” sự thành đạt trước tập thể làng xóm. Và khi áp lực ấy quá lớn, đôi khi, người ta sẵn sàng mua hình ảnh bằng tiền dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi về quê ăn Tết.

Theo SCMP