Tình cảnh của vợ chồng đi làm 15 năm lương chưa tới 15 triệu

Thu nhập thì có hạn, lại đang gánh nợ, với tình hình như vậy, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay đến việc cắt giảm chi tiêu, vì đó là cách nhanh nhất để có dư: Dư tiền trả nợ, rồi tiết kiệm, xây dựng quỹ dự phòng,...

Tuy nhiên không phải lúc nào việc giảm chi cũng là hiệu quả. Tâm sự của cặp vợ chồng ở TP.HCM trong câu chuyện dưới đây là 1 trường hợp như vậy. Nhìn cách chi tiêu hiện tại của gia đình, đa số đều khuyên không nên cố giảm nữa, vì khó mà giảm nổi. Đồng thời, nhiều người thắc mắc, lấn cấn ở việc mức lương không tương xứng với số năm đi làm, không biết là vì sao…

Đi làm 15 năm lương vẫn chỉ 14-15 triệu

Trong bài đăng, cô vợ cho biết 2 vợ chồng hiện đang ở TP.HCM, có 1 bé 8 tuổi, 1 bé 2 tuổi. Cả 2 đi làm cũng ngót 15 năm, lương chồng 15 triệu, tính cả tiền tăng ca thì được 18 triệu; lương vợ 14 triệu, làm thêm bên ngoài được cỡ 3 triệu/tháng.

“Thu nhập và chi tiêu trung bình mỗi tháng của nhà em đây, mong được mọi người góp ý xem làm sao cắt giảm được ạ” - Cô viết.

Bảng chi tiêu do cô vợ đăng tải

Nhìn đi nhìn lại từng khoản chi, có thể thấy gần như không có khoản nào là quá cao với tình hình của gia đình này. Đa số đều đồng tình thay vì tìm cách giảm chi, cố gắng tăng thu nhập sẽ hợp lý hơn.

“Nhà 4 người mà tiền ăn uống hết có 5 triệu, ở TP.HCM như vậy là quá tiết kiệm rồi mom. Có 2 khoản tốn nhất là tiền học phí của con với tiền để chồng chi tiêu hàng tháng, thì khó giảm rồi. Giờ chỉ cố kiếm thêm được thôi, tính ra tiền trả nợ hàng tháng cũng ít. Nói chung 4 người ở thành phố lớn, thu nhập 35 triệu mà để được 6,6 triệu là giỏi ấy chứ” - Một người bày tỏ.

“Mình chỉ thấy lấn cấn là sao đi làm 15 năm mà lương thấp vậy ạ… Nếu làm văn phòng với kinh nghiệm đó thì lương phải “đầu 2, đầu 3” mới là tạm ổn nên là cố gắng xem lại công việc chính, cố deal lương được thì tốt, song song làm thêm việc khác chứ khó mà giảm chi tiêu nổi” - Một người thắc mắc.

“Tính ra chồng chị làm 1 tháng được khoảng 15-18 triệu nhưng chi cho việc ăn uống bên ngoài rồi đi lại cũng tốn 1/3 lương rồi. Nếu tính chất công việc như vậy thì công ty phải có trợ cấp xăng xe, ăn uống chứ không tính ra lương quá thấp so với mặt bằng chung và số năm kinh nghiệm” - Một người chia sẻ.

“Chồng làm cả tháng, tính cả tiền tăng ca được 18 triệu mà chi cho ăn uống đi lại hết 6 triệu rồi, là lương có 12 triệu thôi đó. Mình nghĩ nên khuyên chồng đổi việc, chứ nhìn bảng chi tiêu cũng không biết giảm vào đâu được” - Một người đồng tình.

Đi làm nhiều năm, làm sao thoát cảnh lương “dậm chân tại chỗ”?

1. Nhìn lại giá trị của bản thân trong thị trường lao động

Nhiều người đi làm lâu năm nhưng lương không tăng vì chỉ so sánh mình với đồng nghiệp cùng chỗ làm, mà không nhìn rộng hơn là ngành nghề của mình. Khi làm lâu ở một vị trí, một công ty, chúng ta dễ rơi vào vùng an toàn, làm tốt việc cũ nhưng ít cập nhật kỹ năng mới, trong khi thị trường thì thay đổi rất nhanh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Muốn thoát cảnh lương “dậm chân tại chỗ”, điều đầu tiên là phải đánh giá lại năng lực một cách thực tế: công việc mình đang làm có còn khan hiếm không, kỹ năng đó có thể áp dụng ở bao nhiêu công ty khác, và nếu nghỉ việc hôm nay thì bao lâu mới tìm được chỗ mới với mức lương cao hơn,... Khi hiểu rõ giá trị của mình trong thị trường lao động, bạn sẽ biết nguyên nhân vì sao lương không tăng và cần bổ sung điều gì để cải thiện thu nhập.

2. Chủ động làm thêm, đừng chỉ chờ tăng lương định kỳ

Thực tế, rất ít công ty tăng lương mạnh chỉ vì nhân viên “làm lâu năm”. Lương thường chỉ có bước đột phá khi bạn tạo ra giá trị mới hoặc giải quyết được vấn đề lớn hơn.

Nếu nhiều năm liền công việc của bạn không thay đổi về độ khó, phạm vi trách nhiệm hay mức ảnh hưởng, thì thu nhập gần như chắc chắn sẽ đứng yên. Thoát cảnh này đòi hỏi sự chủ động: nhận thêm việc khó, tham gia dự án mới, học kỹ năng bổ trợ để mở rộng vai trò, hoặc tìm cách đo lường và chứng minh kết quả công việc bằng con số cụ thể.

Khi bạn cho thấy mình không chỉ “hoàn thành nhiệm vụ” mà còn giúp tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu hoặc giảm rủi ro, lúc đó câu chuyện lương thưởng mới có cơ sở để bàn bạc.

3. Chủ động tính phương án dịch chuyển

Một sai lầm phổ biến khác khiến lương dậm chân tại chỗ là ở lại quá lâu trong 1 môi trường không còn “hướng phát triển” - cả về thu nhập lẫn kỹ năng. Thế nên, hãy chủ động tính toán việc thay đổi môi trường. Dịch chuyển công việc, nếu được chuẩn bị kỹ, không phải là bước đi liều lĩnh mà là chiến lược tăng lương hợp lý. Trước khi nhảy việc, bạn cần tích lũy kỹ năng, hiểu rõ vị trí mình nhắm tới và mặt bằng lương thị trường. Nhiều người chỉ sau một lần dịch chuyển đúng thời điểm đã tăng thu nhập bằng vài năm tăng lương nhỏ giọt.