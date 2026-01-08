Giá vàng hôm nay 8/1: Quay đầu giảm mạnh

Giá vàng thế giới quay đầu giảm khi thị trường lao động Mỹ suy yếu, với số lượng vị trí việc làm trống giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng trước.

Số vị trí việc làm trống trong tháng 12 - một thước đo nhu cầu lao động - đã giảm xuống còn 7,15 triệu, so với mức 7,23 triệu của tháng 11. Dữ liệu này yếu hơn kỳ vọng, khi các nhà kinh tế dự báo số vị trí trống sẽ tăng lên 7,61 triệu. Số lượng việc làm đang tuyển dụng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Trong khi đó, số lượng và tỷ lệ tuyển dụng hầu như không thay đổi, lần lượt ở mức 5,1 triệu và 3,2%.

Bên cạnh đó, thị trường vàng đang chịu áp lực bán kỹ thuật khá mạnh sau khởi đầu tích cực của năm mới. Mặc dù giá vàng đang gặp khó khăn trong ngày thứ Tư, các nhà phân tích cho rằng, mặt bằng giá hiện tại và xu hướng tăng vẫn được hỗ trợ tốt khi thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu.

Các nhà kinh tế cho biết, sự suy giảm thêm của thị trường lao động Mỹ sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải cắt giảm lãi suất cho đến năm 2026.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay suy giảm.

Lúc 6h ngày 8/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 156,1 triệu đồng/lượng (mua) - 158,1 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100.000 đồng /lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 153,5 triệu đồng/lượng (mua) và 156,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,62 - 15,81 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,55 - 15,85 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.461 USD/ounce, giảm 34 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết, sự phục hồi của vàng trong những ngày đầu năm mới cho thấy nhu cầu đã trở nên mạnh mẽ.

Ông lạc quan về vàng đến năm 2026. Ông nói thêm rằng, ông coi mức giá 5.000 USD/ounce là mục tiêu hợp lý cho vàng. Hansen cho biết, vàng vẫn đang trong xu hướng tăng giá mạnh trong một thế giới được định hình bởi sự phân mảnh địa chính trị, căng thẳng tài chính và các liên minh tiền tệ thay đổi.

Các chiến lược gia về hàng hóa tại RBC dự đoán giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 - 5.000 USD/ounce trong năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn vào nửa cuối năm. Mặc dù khả năng lặp lại đợt tăng giá mạnh mẽ năm 2025 là không cao, các nhà phân tích cho biết rủi ro giảm giá bị hạn chế, với mức hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện ở mức cao hơn nhiều so với trước năm 2024.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco cũng đã chia sẻ một số dự báo về xu hướng giá vàng cho các khoảng thời gian khác nhau trong năm 2026 dựa trên các đường xu hướng được vẽ từ biểu đồ tiếp diễn hằng tuần của hợp đồng tương lai vàng Comex gần nhất.

Theo dự báo của ông Wyckoff, giá vàng đầu tháng 2 sẽ ở mức 4.475 USD/ounce trước khi tăng lên 5.180 USD/ounce vào đầu tháng 5/2026. Đến đầu tháng 8, giá vàng có thể đạt 5.857USD/ounce và vào cuối tháng 12/2026, giá vàng có thể lên tới 6.893 USD/ounce.