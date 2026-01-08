Người thường xuyên có dòng tiền lớn ra vào tài khoản cá nhân: Cơ quan Thuế khuyến nghị gì?

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, một cá nhân có dự định hoạt động thu mua nông sản, cụ thể là trái sầu riêng từ nông dân để bán lại cho các vựa thu mua, đã gửi câu hỏi đến Cơ quan Thuế về nghĩa vụ thuế phát sinh. Theo người này, do đặc thù công việc, dòng tiền ra vào tài khoản cá nhân rất thường xuyên và có giá trị lớn, nên lo ngại có thể bị cơ quan thuế đánh thuế tài khoản cá nhân.

Người thu mua bày tỏ mong muốn được hướng dẫn rõ ràng để thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh rủi ro về thuế trong quá trình kinh doanh.

Trả lời vấn đề này, cơ quan thuế cho biết, căn cứ vào tình hình và quy mô hoạt động kinh doanh dự kiến, cá nhân cần nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế để lựa chọn hình thức phù hợp, có thể là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Cụ thể, việc đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Nghị định 16/2025/NĐ-CP của Chính phủ; việc đăng ký thuế thực hiện theo Thông tư 86/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế nhấn mạnh, cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh cần căn cứ các quy định của pháp luật thuế hiện hành như thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các quy định về quản lý thuế để thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định.

Trong trường hợp còn vướng mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, người nộp thuế được khuyến nghị chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế thông qua các kênh hỗ trợ người nộp thuế như hệ thống hỗ trợ trực tuyến 479, điện thoại, chatbot hoặc đến trực tiếp cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.