Giá vàng diễn biến lạ

Theo niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC ở mức 156,1 - 158,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt điều chỉnh giá bán vàng miếng SJC lên mức 158,1 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với xu hướng khá “êm” của vàng miếng, giá vàng nhẫn diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC trên mốc 158 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý được điều chỉnh lên 153,8 - 156,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 800.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn Doji tăng tới 1 triệu đồng/lượng, lên mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này được cho là xuất phát từ cung - cầu riêng của từng dòng sản phẩm, khi nhu cầu vàng nhẫn phục vụ tích trữ, quà biếu và giao dịch nhỏ lẻ vẫn ở mức cao.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới cùng thời điểm được ở mức 4.461 USD/ounce, giảm khoảng 30 USD so với sáng hôm qua.

Ở các thị trường liên quan, chiều qua bạc thỏi Phú Quý được bán với giá 3,07 triệu đồng/lượng, tương đương 82,1 triệu đồng/kg, tăng 2,1 triệu đồng/kg; bạc thỏi Ancarat ở mức 79,07 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.122 đồng/USD, đứng im so với hôm qua. Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.079 - 26.379 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch quanh 27.175 - 27.328 đồng/USD.