Giá vàng thế giới tăng cao do nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn tăng lên sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela cuối tuần qua, nhưng quan trọng hơn là khiến các nhà giao dịch cân nhắc điều gì sẽ xảy ra về mặt địa chính trị trong những tháng tới.

Sự quan tâm đầu cơ tiếp tục là động lực chính trên thị trường vàng khi giá đang quay trở lại mức cao kỷ lục của tháng trước, gần 4.600 USD/ounce. Tuy nhiên, một nhà quản lý danh mục đầu tư cho rằng, sức hấp dẫn của vàng, như một lựa chọn thay thế cho đồng USD, sẽ là yếu tố lớn nhất thúc đẩy giá tăng cao trong dài hạn.

David Miller, Giám đốc Đầu tư tại Catalyst Funds cho biết, xu hướng dài hạn của kim loại quý này vẫn duy trì ở mức cao, không phải do sự đầu cơ quá mức, mà do những thay đổi cấu trúc sâu sắc trong hệ thống tiền tệ toàn cầu.

“ Tôi khá tự tin rằng, trong năm tới và vài năm nữa, giá vàng sẽ tiếp tục tăng, và tăng khá nhanh ,” Miller nói.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh.

Lúc 6h ngày 7/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng (mua) - 158 triệu đồng/lượng (bán), tăng 900.000 đồng /lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 152,5 triệu đồng/lượng (mua) và 155,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 15,61 - 15,8 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 15,55 - 15,85 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.495 USD/ounce, tăng 47 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong bản báo cáo mới nhất về kim loại quý, Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank cho biết, sự phục hồi của vàng trong những ngày đầu năm mới cho thấy nhu cầu đã trở nên mạnh mẽ.

Hansen cho biết, ông lạc quan về vàng đến năm 2026. Ông nói thêm rằng, ông coi mức giá 5.000 USD/ounce là mục tiêu hợp lý cho vàng.

Vàng vẫn đang trong xu hướng tăng giá mạnh trong một thế giới được định hình bởi sự phân mảnh địa chính trị, căng thẳng tài chính và các liên minh tiền tệ thay đổi.

Các chiến lược gia về hàng hóa tại RBC dự đoán giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 - 5.000 USD/ounce trong năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn vào nửa cuối năm. Mặc dù khả năng lặp lại đợt tăng giá mạnh mẽ năm 2025 là không cao nhưng các nhà phân tích cho biết rủi ro giảm giá bị hạn chế, với mức hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện ở mức cao hơn nhiều so với trước năm 2024.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco cũng đã chia sẻ một số dự báo về xu hướng giá vàng cho các khoảng thời gian khác nhau trong năm 2026 dựa trên các đường xu hướng được vẽ từ biểu đồ tiếp diễn hằng tuần của hợp đồng tương lai vàng Comex gần nhất.

Theo dự báo của ông Wyckoff, giá vàng đầu tháng 2 sẽ ở mức 4.475 USD/ounce trước khi tăng lên 5.180 USD/ounce vào đầu tháng 5/2026. Đến đầu tháng 8, giá vàng có thể đạt 5.857USD/ounce và vào cuối tháng 12/2026, giá vàng có thể lên tới 6.893 USD/ounce.