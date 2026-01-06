Bức ảnh “flex” thành quả mua vàng khiến tất cả trầm trồ

Nhắc đến chuyện mua vàng, hẳn nhiều người sẽ nghĩ rào cản lớn nhất là ngân sách. Đương nhiên, phải có tiền dư dả, tiền nhàn rỗi mới mua vàng được. Nhưng đó chưa boa giờ là vấn đề duy nhất cần giải quyết, vì mua vàng rồi, có giữ được vàng hay không lại là chuyện khác. Tính kỷ luật và sự đều đặn khi mua vàng hay đầu tư bất cứ thứ gì đều quan trọng.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một người có kỷ luật mua vàng đã khiến tất cả trầm trồ. Người này mua vàng và giữ vàng, quan trọng hơn là mỗi lần mua, đều ghi chép lại vô cùng chi tiết.

Bức ảnh “sao kê mua vàng” do chính chủ đăng tải

Trong bài đăng của mình, người này cho biết: “Flex tí cho vui và cho các bác lấy động lực, đầu năm mới, em ngồi xem lại, tổng kết lại quá trình mua vàng thấy cũng vui. Có tiền nhàn rỗi là em mua vàng hoặc gom lại mua đất, cảm giác lâu dài thì chỉ có lợi thôi, không lo mất đi đâu được” .

Dưới phần bình luận, nhiều người cũng đồng tình: Nếu không có kiến thức lẫn kinh nghiệm đầu tư, thì đúng là mua vàng, mua đất là “chắc ăn” nhất.

“Trung bình mỗi tháng mua cỡ 1 chỉ, với tầm giá vàng 14-15 triệu/1 chỉ như giờ thì bác này đỉnh thật. Nhà em cũng mua mà 3 tháng mới được 1 chỉ, cố thì được 1,5 chỉ. 4 năm cũng tích được kha khá” - Một người chia sẻ.

“Cứ mua vàng xong hòm hòm 1 khoản bán vàng đi mua đất, vợ chồng mình cũng thế suốt 10 năm, nên mới mua được nhà và 1 mảnh đất ở quê rồi” - Một người khác bày tỏ.

“Công nhận đấy, trước em cũng thử đầu tư chứng khoán, lỗ gần 50 triệu xong sợ hẳn. Không có kiến thức thì cứ gửi tiết kiệm, mua vàng là ann toàn nhất rồi” - Một người khẳng định.

3 điều cần lưu tâm khi mua vàng

1. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi

Nguyên tắc quan trọng nhất khi mua vàng là tuyệt đối không dùng tiền đi vay, hoặc tiền cần chi cho các mục tiêu sắp tới trong tương lai gần.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Vàng phù hợp để giữ giá trị trong trung và dài hạn, chứ không phải công cụ “xoay vòng” tiền nhanh. Nếu dùng tiền sinh hoạt, tiền trả nợ, tiền chuẩn bị cho những kế hoạch bắt buộc,… để mua vàng, bạn rất dễ rơi vào thế bị động.

Khi có việc gấp, bạn buộc phải bán vàng trong thời điểm không thuận lợi, khiến việc mua vàng kém tối ưu. Lúc đó, vàng không còn là tài sản tích lũy mà trở thành gánh nặng tâm lý. Chỉ khi mua vàng bằng tiền nhàn rỗi, bạn mới thực sự phát huy được giá trị của việc mua vàng. Khi không bị áp lực phải bán, bạn có thể kiên nhẫn nắm giữ, bình tĩnh trước biến động giá và để vàng làm đúng vai trò bảo toàn tài sản theo thời gian.

2. Duy trì quỹ dự phòng song song với việc mua vàng

Song song với việc để dành tiền mua vàng, bạn cần có một quỹ dự phòng tiền mặt để xử lý những tình huống bất ngờ như ốm đau, mất việc,...

Khi đã có quỹ dự phòng đủ dùng cho vài tháng chi tiêu cơ bản, bạn sẽ mua vàng với tâm thế thoải mái hơn rất nhiều. Vàng lúc này trở thành lớp bảo vệ tài sản, chứ không phải “cứu cánh” cho các sự cố trước mắt. Việc tách bạch rõ ràng giữa quỹ dự phòng và tiền mua vàng giúp bạn tránh được vòng luẩn quẩn mua vàng - bán vàng. Chưa kể, vàng bán đi rồi không phải lúc nào cũng có thể mua lại được ngay, vì biến động giá vàng là điều không ai dám chắc.

3. Ưu tiên mua vàng miếng, vàng nhẫn ép vỉ

Khi mua vàng để tích sản, yếu tố quan trọng không nằm ở mẫu mã mà ở khả năng giữ giá và thanh khoản. Vàng miếng và vàng nhẫn ép vỉ thường có hàm lượng rõ ràng, dễ kiểm định, được nhiều cửa hàng và ngân hàng chấp nhận mua lại.

So với vàng trang sức, loại vàng này ít bị trừ tiền công, ít hao hụt giá trị khi bán ra. Điều đó giúp bạn giảm đáng kể chi phí ẩn trong quá trình tích lũy. Ngoài ra, vàng ép vỉ còn có lợi thế về niêm phong, hạn chế rủi ro móp méo, hao mòn hay tranh cãi về chất lượng khi giao dịch.