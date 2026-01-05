Rút tiền tiết kiệm đi mua vàng, tôi lỗ gần 100 triệu trong 1 tuần

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ mất cả trăm triệu chỉ trong vòng 1 tuần, theo cách không ngờ nhất. Mọi chuyện bắt đầu đúng dịp Giáng Sinh vừa qua, tôi quyết định ra ngân hàng, rút sổ tiết kiệm lấy tiền đi mua vàng.

Số tiền đó không phải là tất cả tài sản tôi có, nhưng là khoản lớn nhất, cũng là khoản khiến tôi an tâm nhất. Tuy nhiên vài tháng gần đây, giá vàng tăng, nhiều người khoe mua vàng, khoe lời lãi. Thậm chí đến bác bán rau ngoài chợ cũng khoe mới lãi gần chục triệu nhờ mua vàng. Tất cả những thông tin như vậy khiến tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Cảm giác tiền của mình đang “nằm im” trong ngân hàng bỗng trở nên khó chịu, như thể tôi đang bỏ lỡ một cơ hội lớn.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản mua vàng thì đi đâu mà thiệt, vàng trong tay mình, vẫn là tài sản. Ngày cầm tiền đi mua vàng, tôi hồi hộp nhưng cũng đầy kỳ vọng. Tôi chọn mua vàng miếng, giá lúc đó đang ở mức cao, nhưng tôi tin rằng vài ngày nữa giá sẽ còn tăng. Tôi thậm chí còn tưởng tượng cảnh mình bán ra, lời vài chục triệu, rồi tự hào vì quyết định “dám nghĩ dám làm”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Thế nhưng thị trường không vận hành như những gì tôi kỳ vọng. 2 ngày sau đó, giá vàng bắt đầu chững lại. Tôi tự trấn an: Điều chỉnh chút thôi, không sao. Đến ngày thứ tư, bảng giá cập nhật mỗi sáng khiến tôi bắt đầu thấy đứng ngồi không yên. Giá không những không bật lên, mà còn giảm thêm.

Tôi bắt đầu mở điện thoại liên tục, xem giá vàng không biết bao nhiêu lần trong ngày. Mỗi lần cập nhật là một lần tim tôi chùng xuống. Số tiền chênh lệch âm cứ lớn dần. Từ vài triệu, rồi vài chục triệu. Đến cuối tuần, tôi ngồi xuống, lấy máy tính ra cộng trừ lại cho rõ ràng, và nhận ra mình đang lỗ gần 100 triệu nếu bán ra tại thời điểm đó.

Cảm giác lúc ấy không hẳn là hoảng loạn, mà là hụt hẫng và tự trách. Tôi nhớ lại quyết định rút sổ tiết kiệm, nhớ cảm giác tự tin thái quá của mình, và thấy mọi thứ thật ngớ ngẩn. Tôi mua vàng không phải vì hiểu thị trường, mà vì sợ bị “bỏ lại phía sau”.

Cuối cùng, tôi buộc phải chấp nhận ném điện thoại sang 1 bên, cũng tắt luôn cả tivi. Chẳng canh giá vàng làm gì nữa. Dù sao mua thì cũng đã mua rồi, vàng có lúc giảm thì cũng có lúc tăng, việc của tôi chỉ là giữ vàng, không nhăm nhe canh lời, tính toán tiền lỗ nữa. Bởi còn vàng trong tay thì những con số chỉ là chuyện trên giấy, không nên nghĩ nhiều.

Phải cố lắm, tôi mới động viên và trấn an bản thân được như vậy. Tuy nhiên sau câu chuyện này, tôi thấm thía bài học: Mua vàng chỉ vì thấy người khác có lời, không khác nào tự hại mình!