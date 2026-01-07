Không tằn tiện cũng không “vung tay quá trán”: Đây mới là xu hướng tiêu tiền của 2026!

Nếu 2023, người ta rủ nhau tiêu tiền để "bù đắp" cho những ngày phải ở yên trong nhà vì dịch bệnh, kéo theo xu hướng "tiêu dùng trả thù" bùng nổ suốt cả năm 2024, thì sang đến 2025, "thắt lưng buộc bụng" trở thành từ khóa.

Sau 2 năm mua sắm, chi tiêu thả ga, cộng thêm những biến động khó lường của thị trường lao động vì làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự, khiến thu nhập giảm sút hoặc luôn trong cảnh bấp bênh, nhiều người nhận ra bản thân buộc phải thắt chặt chi tiêu và tiết kiệm, nếu không muốn rỗng túi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Bước sang năm mới 2026, liệu tinh thần cắt giảm tối đa, tiết kiệm bằng mọi giá này có tiếp tục duy trì? Theo nghiên cứu và các khảo sát gần đây, câu trả lời có lẽ là: Không!

2026 được dự báo là năm mà tinh thần lẫn tư duy của mọi người - đặc biệt là giới trẻ, sẽ đạt được sự cân bằng hơn so với những năm trước đó.

4 xu hướng tiêu dùng được dự đoán sẽ lên ngôi trong 2026

Báo cáo "Xu hướng Tiêu dùng Toàn cầu 2026" được thực hiện và công bố bởi Euromonitor International - Tập đoàn nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới, đã chỉ ra bốn xu hướng chủ đạo, sẽ định hình cách người tiêu dùng chi tiền, lựa chọn sản phẩm và tương tác với thương hiệu trong năm tới.

Xu hướng đầu tiên: Vùng an toàn (Comfort Zone) phản ánh mong muốn tìm kiếm sự an tâm và giản dị trong cuộc sống. Có tới 58% người tiêu dùng trải nghiệm căng thẳng từ mức trung bình đến cực độ mỗi ngày, và vì thế, họ ưu tiên "mở hầu bao" cho những sản phẩm mang lại sự thoải mái, đơn giản hóa cuộc sống và cảm giác cân bằng trong môi trường đầy biến động toàn cầu.

Xu hướng thứ hai: Chi tiêu "khớp" với phong cách cá nhân (Fiercely Unfiltered). Với nhóm tiêu dùng này, họ không tiếc tiền mua sắm, nhưng lại cực kỳ khắt khe và kỹ lưỡng trong khâu tìm kiếm sản phẩm phù hợp với phong cách, cá tính của mình. Khoảng 50% người tiêu dùng tìm kiếm sản phẩm phản ánh đúng bản sắc riêng của họ, và 65% khẳng định việc "mua đồ đúng chất riêng" khiến họ cảm thấy tự tin hơn khi bước ra đường.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Xu hướng thứ 3: Tái định hình khái niệm chăm sóc sức khỏe (Rewired Wellness), trong đó nhu cầu về giải pháp chăm sóc sức khỏe cao cấp, có cơ sở khoa học và tính hiệu quả được kiểm chứng là ưu tiên số 1.

Gần 49% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm ít nhất 10% giá trị cho các sản phẩm làm đẹp có công thức sản xuất được khoa học chứng minh là có lợi ích sức khỏe.

Xu hướng cuối cùng: Cạnh tranh giá cả ở khu vực châu Á (Next Asian Wave), dự báo các thương hiệu đến từ châu Á - đặc biệt là Trung Quốc, sẽ mở rộng ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu bằng cách kết hợp giữa giá cả cạnh tranh, đổi mới và trải nghiệm kỹ thuật số.

Trong đó, giá trị xuất khẩu của Trung Quốc được kỳ vọng đạt 4 nghìn tỷ USD vào năm 2026, thúc đẩy các doanh nghiệp toàn cầu tối ưu hóa chiến lược số hóa và hành trình mua sắm liền mạch để cạnh tranh hiệu quả.

Cùng thời điểm, khảo sát dự báo xu hướng tiêu dùng của NerdWallet - Trung tâm cập nhật thông tin từ ngân hàng về tài khoản tín dụng và tư vấn đầu tư tài chính, cũng vẽ nên bức tranh tâm lý và triển vọng tiêu dùng trong năm 2026 từ góc nhìn tài chính cá nhân, nhấn mạnh đến sự thận trọng của người tiêu dùng trước áp lực giá cả tăng cao.

Kết quả khảo sát cho thấy một phần lớn người tiêu dùng lo ngại về giá cả trong năm tới, với 51% người Mỹ tin rằng giá cả sẽ trở tiếp tục tăng vào năm 2026, phản ánh nỗi lo về chi phí sinh hoạt, từ thực phẩm đến dịch vụ thiết yếu, khi họ điều chỉnh kế hoạch chi tiêu theo dự báo kinh tế không chắc chắn.

Mặc dù một số người được khảo sát thể hiện sự lạc quan về tài chính cá nhân trong năm mới, việc hơn một nửa tin rằng chi phí sẽ tăng mạnh đã dẫn tới xu hướng cẩn trọng, khi người tiêu dùng ngày càng xem xét kỹ lưỡng chi tiêu, cân nhắc giá trị với chi phí, và ưu tiên các lựa chọn mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cuộc sống thường ngày.

(Nguồn: Euromonitor International, NerdWallet)